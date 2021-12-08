من 40 إلى 100 مليار دولار في عام واحد.. قفزة في جولات التمويل لشركات التكنولوجيا الناشئة

برلين – تجاوزت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الأوروبية هذا العام أول مرة حاجز الـ100 مليار دولار، وذلك وفقا لحسابات خبراء القطاع.

وخلال تقديمها للتقرير السنوي للقطاع، قالت شركة "أتوميكو"(Atomico) لاستثمارات رأس المال، أمس الثلاثاء، إن "هذا العام هو العام الذي كشف فيه النظام الأيكولوجي التكنولوجي عن إمكاناته الحقيقية".

وكانت الاستثمارات في القطاع في العام الماضي ركدت عند نحو 40 مليار دولار.

أكبر جولة تمويل من نصيب شركة "نورثفولت" السويدية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات للسيارات الكهربائية وحصلت على 2.75 مليار دولار.

وحسب التقرير، فقد زادت عدد جولات التمويل على نحو ملحوظ حيث أشار إلى حصول شركات تكنولوجيا أوروبية في 57 جولة على أكثر من 250 مليون دولار من مستثمرين، مقابل 11 جولة فقط في عام 2020.

وكانت أكبر جولة تمويل من نصيب شركة "نورثفولت" (Northvolt) السويدية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات للسيارات الكهربائية، وحصلت على 2.75 مليار دولار.

وقال التقرير إن وباء كورونا أعطى دفعة إضافية للقطاع "إذ إن الجائحة سرّعت وتيرة استخدام التكنولوجيا بشكل كبير"، لا سيما في نطاق برامج أعمال الشركات وقطاع المستهلك في التجارة عبر الإنترنت وتوصيل الأغذية.

وأضاف أن أحد الآثار الجانبية لزيادة العمل من المنزل خلال أزمة كورونا تمثل في التغير الجذري للطريقة التي تبنى بها شركات التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المؤسسين لم يعودوا يولون أهمية كبيرة لقرب الشركة المكاني من الموظفين، فقد تزايد عدد الشركات التي أُنشئت خارج المراكز الكبيرة للشركات الأوروبية الناشئة مثل لندن وباريس وبرلين.