بعد عمله في توصيل الطلبات.. وزير أفغاني سابق ينضم لشركة ناشئة بألمانيا

لايبزيغ- حصل الوزير الأفغاني السابق سيد أحمد شاه سادات على وظيفة جديدة في إحدى الشركات الناشئة بشرق ألمانيا، وذلك بعد أن ظل حتى فترة قصيرة يعمل في خدمة توصيل الطعام.

وأكد ماكسميليان شميت، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمبل بريث"(Simple Breath) بمدينة ماركرانشتيت شرقي ألمانيا، مطلع الأسبوع أن سادات يعمل لدى الشركة منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح شميت أن سادات يعمل بدوام كامل وهو مسؤول عن تشغيل المصنع والآلات 4 أيام في الأسبوع.

وتعتبر كمامات "إف إف بي2" (FFP2) من ضمن منتجات شركة "سيمبل بريث"، كما تعتزم الشركة إنشاء مؤسسة جديدة تابعة لها تعمل في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف شميت أن "سادات يباشر أعمال إنشاء المؤسسة الجديدة لمدة يوم في الأسبوع، ومن المنتظر أن يعمل اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل بدوام كامل كمستشار فني للمؤسسة الجديدة".

وكان سادات قال عن نفسه إنه أمضى سنوات عديدة يعمل كخبير في قطاع الاتصالات صار بعدها جزءا من الحكومة الأفغانية برئاسة الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني.

وكان سادات استقال من الحكومة في 2018 بعد ضغوط من الدائرة اللصيقة بغني.

وذكر سادات أنه وصل إلى ألمانيا في عام 2020 ليعمل بقطاع الاتصالات.

وقال شميت "عرفت بقصته من وسائل الإعلام وكتبت إليه"، مشيرا إلى أنه لم يتوقع نجاح الأمر وأنه كان يتوقع أن شركة أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات وظّفت سادات.

واختتم شميت تصريحاته بالقول: "نحن نضيع الكثير من الإمكانات في ألمانيا، ولذلك فكّرت في ضرورة منحه فرصة".