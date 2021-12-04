أفضل 9 تطبيقات لمتابعة الأسهم والاستثمار في البورصة

هل تريد التأكد من أن استثماراتك وحسابات التقاعد الخاصة بك تأخذ المسار الصحيح؟ هل ترغب في بعض التوصيات بناء على أهدافك الاستثمارية؟ نشر موقع "إنفيستد ووليت" (Invested Wallet) تقريرا يشرح فيه أهم إيجابيات وسلبيات أشهر التطبيقات التي تساعد المستثمرين على متابعة أسعار الأسهم والأسواق المالية، بعضها مجاني والبعض الآخر يتطلب اشتراكات أو رسوم.

أحد أشهر برامج تتبع محافظ الأسهم والأموال الذي تستخدم تصنيفاته من قبل مواقع الويب الأخرى والصحفيين على نطاق واسع بوصفه مصدرا للمعلومات في سوق الأوراق المالية. وتقدم الشركة خدمات أبحاث الاستثمار وتمتلك أكثر من 220 مليار دولار من الأصول.

ويعد سهل الاستخدام نسبيا؛ حيث ترى المعلومات الأساسية عن السوق في الجزء العلوي من الصفحة، وباقيها يحتوي على تعليق على أي أسهم قد تبحث عنه. ويمكنك إلقاء نظرة على محفظتك حسب فئة الأصول والقطاع ونسب المصروفات ومقاييس التقييم (حسب الموقع الجغرافي ونسبة السعر إلى العائد، السعر إلى نسبة الربح) ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية والمزيد.

ويمكنك البحث بسهولة عن أي سهم على الموقع الإلكتروني، وحينها سيعرض لك "مورنينغستار" جميع المعلومات والمقالات عن الشركة التي تبحث عن أسهمها.

كما يمكنك إلقاء نظرة على الرسوم البيانية في يوم واحد والتعرف بسرعة على السعر المرتفع والانخفاضات في اليوم، لمساعدتك على اتخاذ قراراتك الاستثمارية. ويمكنك إضافة عدة أسهم إلى حسابك وتتبع التعليقات والأداء بمرور الوقت.

الإيجابيات

يحتوي "مورنينغستار" على جملة من أفضل التعليقات ومعلومات الأسهم المحدثة.

يمكنك التحكم في مقدار المعلومات التي تريد الوصول إليها.

إعلانات محدودة، بسبب نموذج الاشتراك المتميز الذي يسمح لك التنقل بسهولة ويقلل من مصادر التشتيت.

السلبيات

معظم المعلومات القيمة متاحة فقط للأعضاء الذين يدفعون اشتراكات، الأمر الذي قد يكون محبطًا إذا لم تكن مستعدا للانضمام إلى البرنامج المدفوع.

2. "إم إس إن موني" (MSN Money)

يُعد أحد أفضل بدائل "غوغل فاينانس" (Google Finance)؛ إذ يوفر كثيرا من المعلومات حول الأسهم، بما في ذلك السعر وعائد الأرباح والمزيد.

الإيجابيات

تحصل على مزيج جيد من أخبار ومعلومات البورصة العامة عن أسهم معينة.

يمكنك تتبع الأسهم في الوقت الحقيقي وكذلك الأسواق المختلفة.

يمكنك أيضا الحصول على محتوى حول مجموعة واسعة من الموضوعات مثل العقارات والوظائف، وما إلى ذلك.

السلبيات

المحتوى مجمّع وليس أصليًا.

قد تجد كثيرا من التداخل في المحتوى في الفئات المختلفة.

"بيرسونال كابيتال" هو أداة تمويل شخصي شهيرة تساعدك على تخطيط أموالك الخاصة وإدارتها. فباستخدام إصدار الأدوات المجانية، يمكنك مزامنة جميع معلوماتك المصرفية، وسيقوم التطبيق بتحليل أموالك وتقديم المشورة. كما أن به مخطط تقاعد وتحليل محفظة مع نظرة عامة على استثماراتك.

الإيجابيات

لا يقدم معلومات فحسب، بل يحلل أيضا أموالك وصافي ثروتك واستثماراتك.

يقدم الإصدار المجاني بعض الأدوات الجيدة لوضع الميزانية، والإنفاق، والتقاعد، والآلات الحاسبة، وما إلى ذلك.

يمكنك الحصول على بعض التوصيات لتقاعدك وتخصيص محفظتك لاتخاذ خيارات مالية أفضل.

السلبيات

لن تتلقى أي أخبار أو تعليق، على الرغم من أنك قد تجد بعض الأشياء الجيدة في مدونتهم.

ستحتاج إلى دفع اشتراك مميز للوصول إلى خدمات إدارة الثروات.

هي منصة أخرى موجودة منذ بعض الوقت ومنافسة جيدة لغوغل فاينانس.

تقدم "ياهو فاينانس" لمحة سريعة عن الأسوق المالية، بالإضافة إلى البيانات الصحفية المنتظمة التي تأتي من تحديثات الشركة.

وتوفر كلا من قائمة المراقبة وتتبع المحفظة، لمراقبة محفظة الأسهم الخاصة بك بسهولة. ستجد معلومات مجانية عن البيانات التاريخية ومقاييس القيمة ونطاقات التداول والبيانات المالية، وكذلك التقييمات الحالية وبيانات التقييم التاريخية.

الإيجابيات

التطبيق مصمم بشكل جيّد، لذلك فهو سهل الاستخدام على الهاتف المحمول.

مجاني ولا يحتاج حتى إلى حساب شخصي لاستخدام إصدار الجوال.

واجهة التطبيق واضحة وبديهية مع الكثير من أخبار الاستثمار.

السلبيات

تتم رعاية كثير من المحتوى، مما يجعل من الصعب العثور على أخبار حقيقية.

به كثير من الإعلانات والنوافذ المنبثقة التي تشتت الانتباه قليلا.

الرسوم البيانية والبيانات المتعلقة بالأسهم قد تكون أقل من احتياجاتك.

يمكنك في تطبيق "ياهو فاينانس" دفع اشتراك، لتحصل على خدمة "ياهو فاينانس بلاس" (Yahoo Finance plus) التي بها بيانات إضافية لرؤى قابلة للتنفيذ، وأدوات أكثر تقدما لتضمين المخططات التفاعلية وتتبع محفظة الوساطة والأفكار التجارية والتنبيهات المحسّنة والمزيد من البيانات الخاصة بالشركة.

5. موقع "إنفيستنغ دوت كوم" (Investing.com)

يعد هذا الموقع قديما مثل "غوغل فاينانس"، ويحتوي على إصدار للويب وله تطبيق. يقدم الموقع معلومات وأخبارا عن الأسهم، والسندات، والعقود، والعملات والسلع. ويركز تطبيق الويب -في الغالب- على البيانات المالية، مع صفحة منفصلة للأخبار المالية. ويمكّنك أيضا من إنشاء محفظة مع الشركات التي تتعقبها.

الإيجابيات

إذا لم تكن مهتما بالأخبار، فهي واجهة رائعة تحتوي على جميع بيانات الاستثمار والبيانات المالية المهمة.

به كثير من التفاصيل والأدوات والمخططات التي تساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.

به إعلانات محدودة مقارنة بالآخرين، وإذا انضممت إلى الاشتراك المدفوع، فستتم إزالة الإعلانات تماما.

السلبيات

على الرغم من أن المحتوى ليس قويا، فإن الموجود -في نهاية المطاف- يعد قدرا كبيرا من المحتوى المدعوم.

الأخبار المالية ليست دقيقة كما يجب أن تكون.

وهذا برنامج محفظة آخر يسمح لك بتتبع أداء أسهمك عبر العديد من حسابات الوساطة. ويقدم تحليلا مفصلا لمحفظة أعمالك ويحتوي على بعض الميزات الجيدة التي تسمح لك بفرز استثماراتك، وفقا لتفضيلاتك الخاصة.

الإيجابيات

أداة تتبع المحفظة مجانية.

يمكن مزامنتها مع العديد من وسطاء الأسهم.

يمكنك فرز نتائج الأسهم وحتى تصدير بعض البيانات المالية.

السلبيات

إذا كنت ترغب في استخدام أفضل الميزات، لا بد من دفع اشتراك (وهو ليس رخيص).

أقصى حد بالإصدار المجاني 20 سهما.

يقدم بيانات في الوقت الفعلي بالإضافة إلى أخبار الأسهم والنصائح ومعلومات توزيع الأرباح وحتى نشاط الوسائط الاجتماعية. كما يوفر طريقة عرض تداول تأتي مع توصيات وتجعل من السهل تتبع استثماراتك.

الإيجابيات

شاشة عرض التداول قوية وتوفر كثيرا من المعلومات.

تقييمات ورؤى جيدة للمحللين لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

السلبيات

لا يحتوي على الواجهة الأكثر سهولة.

أقصى حد للاستخدام المجاني يسمح لك بإدارة 5 أسهم فقط.

تطبيق يسمح لك بمشاهدة جميع مخططات الاستثمار وأسعار الأسهم الخاصة بك من خلال عدة أبعاد، بما في ذلك حسب السوق أو القطاع أو المؤشر. ويمكنك استخدامه لمراقبة محفظتك وتتبع التقييم المالي.

الإيجابيات

يوفر الإصدار المجاني كثيرا من الميزات المفيدة والأدوات والمرشحات وأجهزة فحص المخزون.

التصميم بسيط وسهل الاستخدام ورائع للمبتدئين.

السلبيات

به كثير الإعلانات، خاصة إعلانات الفيديو.

استخدام بعض أفضل الأدوات بالتطبيق يتطلب اشتراكا مميزا.

تم تصميمه في الغالب للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من المعلومات التقنية. يوفر ميزة تنبيه أسعار رائعة، كما أن الرسوم البيانية أكثر تعقيدا. يقدم الرسوم البيانية والتحليلات والبحث المتعمق.

الإيجابيات

يحتوي على جميع الأخبار والرسوم البيانية والبيانات التي يحتاجها المتداول.

يقدم بعض المعلومات الرائعة المستندة إلى البيانات للمساعدة في الإدارة والأداء.

السلبيات

عدد غير قليل من اللافتات والإعلانات إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني.

يمكن أن يكون أكثر تعقيدا بالنسبة للمبتدئين.

ما أفضل تطبيق؟

بفضل التكنولوجيا والتقنيات المالية الموجودة المتزايدة، لديك عدد كبير من الخيارات عند البحث عن التطبيق المناسب لك.

ستتطلب بعض هذه الأدوات نهجا عمليا أكثر نشاطا لإدارة محفظتك واستثماراتك، في حين تقوم أخرى بإعداد التنبيهات والسماح لك بالحصول على تحديثات البريد الإلكتروني حول الأخبار الحالية بناء على التردد الذي تختاره.

تتوفر هذه الأدوات مقابل رسوم مختلفة، والعديد منها به خيار مجاني أساسي حسب ميزانيتك. قد تجد أيضا بعض تطبيقات الهاتف المحمول الجديدة للمساعدة في إدارة محفظتك وتداولاتك واستثماراتك الأخرى.

راجع المواقع المالية التي ناقشناها، وقم بتحليل احتياجاتك، وأي نوع من المستثمرين أنت، إذا كانت لديك ميزانية، وما الذي يجعل حياتك أسهل مع أموالك. إذا كان هناك أي شيء، فجرّب القليل مما سبق. فقط ضع في اعتبارك أن هذه الخيارات قد لا تقدم أسعار الأسهم في الوقت الفعلي؛ فكثير منها رائع عند إجراء التحليل الأساسي. ولكن تحقق من الأداة التي تستخدمها أو حساب الوساطة الخاص بك، إذا كنت تبحث عن الاستثمار في الوقت الفعلي باستخدام المؤشرات الفنية.