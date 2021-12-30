استثمر كالمحترفين.. أفضل 10 نصائح لإدارة أموالك في سن الـ20

إن أفضل ما يمكن لشخص أن يفعله في العشرينيات من عمره هو التعامل بجدّية مع شؤونه المالية.

وفي تقرير نشره موقع "إنفستد والت" (Invested wallet)، يستعرض الكاتب تيد كونسمان عددا من النصائح التي من شأنها أن تساعدك على إدارة أموالك الشخصية في العشرينيات من عمرك.

وتطرّق الكاتب إلى الأسباب التي يمكن أن تحول دون تحقيق أهدافك المالية في هذه المرحلة العمرية، مثل الديون الطلابية الكبيرة، ونقص المعرفة المالية، والعمل في وظيفة منخفضة الأجر.

تأجيل إشباع الرغبات الشرائية

إن معظم الأشخاص في العشرينيات من عمرهم يميلون إلى إنفاق أموالهم على كل ما يرغبون فيه. وفي الواقع، عندما تكون أصغر سنًّا، فإن الإشباع الفوري عادة ما يسيطر عليك.

ونبّه الكاتب إلى أن الإنفاق غير المدروس والعشوائي للأموال يمكن أن يوقعك في بعض المشاكل المالية التي يمكن أن تؤثر في مستقبلك المالي، وذكر أن من شأن التدرب على تأخير إشباع الرغبة في الشراء أن يغير طريقة إنفاقك للمال.

يمكنك تدريب نفسك على ذلك من خلال:

الانتظار ما بين 24 و48 ساعة قبل إجراء عمليات الشراء الكبيرة المحتملة، لأنك يمكن أن تُغيّر رأيك في هذه المدة.

حساب الأموال التي تنفقها.

تحديد كيف يمكن أن يؤثر ما تشتريه على حياتك أم إنه يحقق مجرد سعادة وقتية.

وفي الواقع، إن التحكم في الرغبة في الحصول على كل شيء تريده ليست معركة سهلة. وإذا تمكنت من تحسين قراراتك المالية في وقت مبكر، سيبدأ صافي ثروتك يتزايد.

التركيز على الدخل والادّخار والاستثمار والمصاريف

البعض محظوظون بالحصول على رواتب كبيرة في وقت مبكر من حياتهم، لكن هذا ليس القاعدة. وفي ما يأتي المجالات الأربعة التي يجب التركيز عليها في هذه المرحلة العمريّة:

● الدخل: وفقا لـ "سمارت أسيت" (SmartAsset)، يبلغ متوسط رواتب الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة 29 ألفا و770 دولارًا، إلى 41 ألفا و951 دولارا لمن أعمارهم بين 25 و34 سنة. هذا الرقم ليس سيئًا، ولكن إذا كنت ترغب أن تحسّن وضعك المالي فأنت بحاجة إلى التركيز على زيادة دخلك.

● المدّخرات: إلى جانب تحسين دخلك، يجب أن تركز على الادّخار أيضًا. يمكنك إنشاء صندوق طوارئ لتغطية أي نفقات غير متوقعة أو فواتير مفاجئة أو فقدان وظيفة. إنها واحدة من أهم النصائح المالية في عشرينياتك.

● الاستثمار: ابدأ الاستثمار مبكرا في شركتك، أو افتح حساب تقاعد فردي، وكلما بكّرت في استثمار جزء من أموالك في العمل، كانت مدخرات التقاعد أكثر. قد يكون من الصعب تخصيص بعض الأموال للتقاعد عندما يكون راتبك قليلا ولديك ديون وتدرك أن الأعوام لا تزال طويلة أمامك، ولكن حتى لو بدأت باستثمار جزء صغير في سوق الأسهم، سيؤثر ذلك بشكل كبير على عائداتك المالية.

● النفقات: عليك أن تشرع في الاهتمام بنفقاتك. ما فواتيرك الشهرية؟ علام تنفق أموالك أكثر؟ كيف يمكنك تقليص النفقات لتوفير المزيد؟ بناء على ذلك، يتعين عليك استخدام جدول بيانات بسيط لتدوين نفقاتك ومراقبتها باستمرار.

ابدأ التعلم

نصح الكاتب بتثقيف نفسك ماليا في العشرينيات من عمرك ومعرفة كيفية إدارة الشؤون المالية ووضع الميزانية، بتخصيص ساعة أو ساعتين كل أسبوع للتعلم. ويمكن أن يشمل ذلك قراءة كتاب أو بعض المجلات المالية أو الاستماع إلى المدونات الصوتية المالية وغيرها. واحرص على جعل تعلم مهارات التمويل أولوية، حتى لو لم تكن ممتعة لك.

وإذا واظبت على التعلم، فإن مهاراتك المالية سوف تتحسن وهذا يجب أن يكون دافعا لك. ومن أبرز المواضيع المالية التي يتعين عليك الاطلاع عليها:

● إدارة الأموال

● الاستثمار للمبتدئين

● بناء الثروة

● تغيير طريقة تفكيرك

توقف عن الاهتمام بما يمتلكه أصدقاؤك

على الرغم من أن الحياة الاجتماعية تعدّ جزءا مهما من حياتك خاصة في العشرينيات من عمرك، فإنها قد تؤدي أيضًا إلى تبنّي عادات مالية سيئة. فقد يخرج أصدقاؤك لتناول الطعام أو يطلبون منك مرافقتهم، ويتجاذبون أطراف الحديث عن أحدث التقنيات، وشراء سيارة جديدة، والسفر، وما إلى ذلك.

لكن مهما كان ما يفعله أصدقاؤك جذابًا لا تحاول مجاراتهم، لأنهم سيغرقون أنفسهم في الديون من أجل مواكبة العصر غير مبالين باحتياجاتهم المالية المستقبلية، فلا تكن مثلهم. وتعدّ منصات التواصل الاجتماعي من أبرز العوامل المسهمة في هذا الوضع فضلا عن الضغط الاجتماعي.

التخطيط المالي في العشرينيات من العمر

من أجل إنشاء خطة مالية في العشرينيات من العمر، عليك البدء في التفكير في الأهداف المالية القصيرة والطويلة المدى. وهذا من شأنه أن يساعدك على اتخاذ قرارات فعالة تساعدك في تعزيز مدخراتك، وإنشاء خطة تقاعد، واعتماد إستراتيجيات استثمار للمساعدة على تنمية محفظتك.

سوف تتغير أهدافك المالية على مرّ السنين، لكن التخطيط منذ العشرينيات من العمر من شأنه أن يساعدك على تصور المسار الصحيح لتحقيق أهدافك.

افهم قيمة الفائدة المركبة مبكرا

عندما تشرع في استثمار الأموال وبناء محفظة استثمارية، قد يبدو لك أنك لا تربح الكثير، والتفكير المفرط في ضرورة ادّخار الكثير من الأموال من أجل التقاعد أمر منهك. بدلًا من ذلك، عليك أن تفهم كيف تعمل الفائدة المركبة وسبب أهميتها.

كلما بدأت استثمار أموالك في وقت مبكر زادت الفائدة المركبة. فعلى سبيل المثال، إذا قمت باستثمار ألف دولار سنويا بمتوسط عائد 7%، ستجني 43 ألفا و865 دولارًا في غضون 20 عامًا. أي إنه بحلول 40 عامًا، سيكون لديك أكثر من 213 ألف دولار.

إتقان فن دفع الفواتير في الوقت المحدد

إذا كانت هناك مهارة مالية يجب أن تتقنها في العشرينيات، فهي كيفية دفع الفواتير في الوقت المحدد باستمرار. في هذه المرحلة، يجب أن تكون مسؤولًا عن تغذية تكاليف وضروريات حياتك الشخصية، ومن المهم تنظيم نفقاتك وتحديد جدول لسداد فواتيرك.

يمكن أن تؤثر المدفوعات أو الفواتير المتأخرة تأثيرا كبيرا في درجة الائتمان الخاصة بك لمدة طويلة، وهو ما يعني مواجهة صعوبات في الحصول على القروض وبطاقات الائتمان والرهون العقارية.

انتبه إلى درجة ائتمانك

إن تدنّي درجة الائتمان من شأنه أن يعيق الحصول على أفضل معدلات الفائدة على القروض، أو التقدم بطلب للحصول على بطاقات الائتمان، أو الحصول على شقة. لذلك من المهم جدا الحفاظ على درجات ائتمانية جيدة، لكنك تحتاج إلى بناء سجل ائتماني أيضًا، وإلا فستجد صعوبة في تنفيذ بعض الأمور.

ابحث عن نشاط جانبي

بغض النظر عن مدى أهمية وظيفتك أو مهاراتك في سوق العمل، فإن احتمال خسارة عملك يظل واردًا. والتمتع بنشاط جانبي يدرّ دخلا إضافيا من شأنه مساعدتك على سداد الديون في وقت أسرع، وتوفير مزيد من المال، وزيادة الاستثمار، ومن المرجح أن يصبح عملًا مربحًا جدًّا لك، فلا تتردد في البحث عن طريقة جديدة لكسب مزيد من المال واستخدام مهاراتك للحصول على وظيفة إضافية.

كن خبيرًا في "أساسيات المال"

في العشرينيات من العمر، لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا ماليًّا في كل شيء، لكن هناك "أساسيات" من الضروري أن تكون على معرفة واسعة بها عندما يتعلق الأمر بالمال.

وعلى الرغم من أن بعض هذه العناصر قد تبدو مألوفة، فإننا غالبًا ما نغفل عنها وعن أهميتها، ومن بينها:

● كيفية فتح حساب جار.

● كيفية فتح حساب ادّخار.

● بطاقة الائتمان مقابل بطاقة السحب المباشر من الرصيد.

إن إتقان هذه المجالات سيساعدك على اتخاذ خيارات أفضل في ما يتعلق بأموالك، في حين تنمّي معرفتك بأساسيات المال. وحتى إذا كنت متمكنا منها، لن تضرّك المراجعة أبدا.

أفضل نصيحة مالية لعشرينياتك

إن أفضل نصيحة ماليّة لشخص في العشرينيات من العمر هي بدء الاستثمار في نفسه. ربما تكون قد فعلت ذلك بالفعل من خلال الالتحاق بكلية التجارة، لكن لا تتوقف عند هذا الحد؛ خصص وقتًا وطاقة للتعلم وارتكاب بعض الأخطاء وتحمل بعض المخاطر الصغيرة. سيعود عليك الاستثمار في نفسك بالعديد من الفوائد لبقية حياتك.

من أين يمكنني الحصول على مشورة مالية مجانية؟

في ما يأتي بعض المصادر التي يجب أن تأخذها في الاعتبار أثناء بحثك عن مشورة مالية مجانية:

● الموارد المجانية والمحتوى الذي تقدمه الشركات المالية.

● اسأل وسيطًا أو مستشارًا آليًّا من أجل الدعم.

● اقرأ المدونات المالية واستمع إلى البودكاست.

● قم بإجراء محادثة مع مستشار مالي.

● اقرأ كتبًا مختلفة عن المال وابحث عبر الإنترنت.