غوغل فاينانس.. كيف يساعدك على دخول عالم الاستثمار؟

نشر موقع "إنفيستد ووليت" (Invested Wallet) تقريرا عن موقع "غوغل فاينانس" (Google Finance)، قائلا إنه تطبيق ولوحة تحكم تتيح للمستخدمين البحث عن طريق رمز المؤشر أو اسم الشركة، ويقدم أسعار الأسهم والسندات والأخبار الحالية والبيانات المالية لمساعدتك على استثمار أموالك. فإذا كنت ممن يحبون الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، فإن هذا الموقع مكان رائع للحصول على جميع المعلومات في مكان واحد بتنسيق قابل للتخصيص.

وقال "على الرغم من أن هذا تقرير عن بدائل غوغل فاينانس، فإنه لا يزال خيارا جيدا إذا كنت تحتاج فقط إلى الأساسيات وتريد شيئا بسيطا".

كيف يعمل غوغل فاينانس؟

هذا الموقع من إنشاء عملاق التكنولوجيا غوغل بهدف تقديم منصة تتيح للمستخدمين بناء محفظة مخصصة تتبع الأسهم والأوراق المالية التي تريد معرفة المزيد عنها.

ومن السهل إعداده: ابدأ بإنشاء حساب غوغل (Google Account)، سيسمح لك ذلك بإنشاء محفظة والمشاركة في مجموعات المناقشة التي يقدمها "غوغل فاينانس".

يمكنك بعد ذلك تجميع محفظة بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية والنقر على "إنشاء محفظة". بمجرد إنشاء محفظتك، ستتمكن من إضافة الأسهم التي تختارها إلى جانب أي صناديق استثمار مشتركة، ويمكنك بعد ذلك عرض محفظتك في عدد قليل من الإعدادات المختلفة، بما في ذلك "نظرة عامة" و"الأساسيات".

سيسمح لك وضع النظرة العامة بمشاهدة تفاصيل سعر كل سهم إلى جانب النسبة المئوية للتغييرات والحجم، ويوفر وضع الأساسيات مخططا مدته 52 أسبوعا حتى تتمكن من مقارنة أداء الأسهم بمرور الوقت.

ويعدّ الموقع أيضا ميزة رائعة، فيمكنك مناقشة شراء أسهم معينة مع مجموعة وجمع معلومات مختلفة.

لماذا تريد استخدام غوغل فاينانس؟

السبب الرئيس وراء إعجاب الأشخاص به هو أنه مباشر وسهل الاستخدام.

تعني أداة المحفظة أنه يمكنك بسهولة تتبع أداء محفظتك بالكامل مع جميع الكميات التي استثمرتها ومعرفة القيمة الإجمالية بمرور الوقت.

ويمكنك حتى عرض إجمالي النقد في حساب الوسيط الخاص بك، وتصدير غوغل فاينانس إلى جدول بيانات بتنسيقات مختلفة، وذلك يسهل الدمج مع الميزانية أو أي تتبع مالي آخر قد تقوم به.

كما أن لديه ميزة مفيدة، فيمكنك مقارنة محفظتك بمؤشرات مثل "S&P" و"NASDAQ".

ما يفتقر إليه غوغل فاينانس

يتفق كثير من الناس على أن غوغل فاينانس كان في السابق أفضل بكثير، ففي عام 2017 تم تجديد النظام الأساسي وإزالة العديد من ميزات إعداد التقارير الرئيسة.

وكان مستخدمو غوغل فاينانس من المستثمرين والذين يريدون مزيدا من التفاصيل عن أسهمهم، ولكن الواجهة الآن بسيطة للغاية لاستثمار أكثر تطورا.