للتطور الوظيفي 5 مهارات مهنية ينبغي تعلمها في عام 2022 وفق الخبراء

غالبا ما تكون بداية العام الجديد الوقت الأنسب للتركيز على التطور الوظيفي. ووفقا لوزارة العمل الأميركية فإن الاقتصاد يشهد بعض الانتعاش، وقد تمكنت بعض القطاعات الصناعية من تعويض بعض الوظائف التي كانت قد فقدتها منذ الأيام الأولى للوباء وفق مقال نشرته "سي إن بي سي" (CNBC) الأميركية.

وينصح سكوت شتاينبرغ -وهو خبير بمجال الابتكار ومستقبل الأعمال- في مقاله بالموقع بالتركيز على 5 مهارات يمكن أن تعزز المهارات الاحترافية للمرء عام 2022، كما يوصي بدورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت يمكن من خلالها تعلم تلك المهارات وذلك على النحو التالي:

1- حل المشاكل

سيكون من المفيد في المستقبل التفكير بشكل نقدي وإبداعي في عملك، وإضافة مهارات وخبرات فريدة وعلاقات جيدة إلى مهاراتك المهنية.

ذلك أن التفكير خارج الصندوق لن يساعدك على التوصل إلى حلول مبتكرة فحسب، بل سيمنحك الأدوات اللازمة لإثبات قدرتك على حل المشكلات الجديدة والمثيرة للاهتمام.

وعلى سبيل المثال، قد يساعدك الوقت الذي تقضيه في تحليل نوع مختلف من الأعمال أو التواصل مع أشخاص بمجال عمل مختلف في إيجاد طرق جديدة للتفكير بحل مشكلة معينة أو أدوات جديدة يمكن لفريقك استخدامها.

2- التخطيط الإستراتيجي

خبراء المستقبل لا يقدمون توقعات لما سيحدث في المستقبل، بل يحددون الاتجاهات بالمجتمع أو السوق ويأخذون بعين الاعتبار التأثير الذي قد تحدثه هذه الاتجاهات.

من خلال استخدام سيناريوهات تجيب عن السؤال "ماذا لو أن..؟"؛ لتمثيل الإستراتيجيات المختلفة ونتائجها، فإننا نساعد الأشخاص على تحديد الاتجاه الإستراتيجي الذي يجب اتخاذه ورسم إستراتيجيات بديلة في حالة حدوث تحول مفاجئ وغير متوقع في المستقبل.

ويمكنك تطبيق نفس الأسلوب على حياتك المهنية أو عملك، كما يمكن أن يساعدك تعلم كيفية النظر في الاتجاهات المختلفة التي قد يتخذها مجال عملك أو مسارك المهني في المستقبل على رسم خريطة لتحركاتك المستقبلية، والتوصل إلى خطة بديلة وحماية نفسك من المجهول.

ويوصي الكاتب بدورة التخطيط الإستراتيجي المجانية لتحقيق هذه المهارة؛ "مهارات التخطيط الاستراتيجي" (Strategic Planning Skills).

3. اتخاذ القرارات

سنكون جميعا مطالبين باتخاذ خيارات سريعة ومؤثرة في عام 2022. وذلك بالرغم من عدم امتلاكنا نفس المستوى من المعلومات أو الوقت للتخطيط كما هو الحال في حقبة ما قبل كوفيد-19.

وقد نشعر بأننا غير مؤهلين للقيام بذلك، لكن ذلك أمرا شائعا، فقبل تفشي الوباء كان الخوف من ارتكاب الأخطاء أكبر المخاوف في أماكن العمل.

ويعتبر الاستعداد لمواصلة اتخاذ القرارات 99% من مهارات القيادة. لذلك درب نفسك على كيفية الحكم بشكل جيد على الأمور والثقة في مشاعرك، وسيكون ذلك كفيلا بتميزك على الآخرين الذي يصابون بالتوتر الشديد عند اتخاذ القرارات مما يصعب عليهم حسم الأمور.

دورة مجانية موصى بها وهي "التفكير الناقد لتحسين الحكم على الأمور واتخاذ القرارات" (Critical Thinking for Better Judgment and Decision Making).

4. القدرة على الاستماع

وجدت دراسة حديثة نشرتها شركة "ماكنزي" (McKinsey) أن الشركات التي سجلت مستوى جيدا من التنوع العرقي والثقافي في فرقها التنفيذية في الربع الأعلى من الدراسة كانت أكثر حظا بمجال تحقيق الأرباح والريادة في مجال الصناعة بنسبة 33% مقارنة بغيرها ممن لم يحققوا ذلك التنوع.

لذلك يمكننا القول إن الأشخاص الذين يسعون لتحقيق نجاح في مجال الأعمال في عام 2022 وما بعده تلزمهم معرفة كيفية الاستفادة من مجموعة واسعة من المواهب ووجهات النظر والمهارات. ويتطلب ذلك القدرة على الاستماع الجيد للآخرين وآرائهم.

دورة مجانية موصى بها: "كيف تستمع" (How to Listen).

توصية: تعرف على كيفية جمع الأفكار من الآخرين وتعميق الاتصالات من خلال الاستماع النشط.

5. الأمور اللوجستية

إذا كان جدولك اليومي فوضى، فاعلم أنك لست وحدك في ذلك وقد تحتاج إلى الاستعداد ذهنيا لعام 2022.

فقد أصبحت مواعيد إنجاز الأعمال أضيق، كما أصبحت مسؤوليات الوظيفة أكبر. وقد تجد نفسك مطالبا في السنوات القليلة المقبلة بالتفكير كما لو كنت مدير مشروع، حتى لو كان ذلك يعني مجرد إيجاد سبل فعالة للقيام بأنشطة أطفالك التي تساعدهم فيها بعد المدرسة خلال جدول عملك عن بعد المزدحم أصلا.

وفي هذه الظروف يعتبر إتقان استخدام الخدمات اللوجستية هو سر النجاح. فعلى سبيل المثال، إذا تمكنت من الوصول إلى منزل جدتك هذا العام لقضاء عطلة العيد من خلال السفر عبر المطارات المزدحمة والقيود المفروضة على السفر وغير ذلك من المعوقات، فاعلم أنك تملك القدرة على تحديد أولويات وقتك ومواردك الأخرى بكفاءة.

دورة مجانية موصى بها: "مقدمة في إدارة المشاريع" (Introduction to Project Management).

توصية: تعرف على كيفية تطبيق أساسيات إدارة المشاريع على عملك وحياتك.