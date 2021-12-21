لإبعادهم عن خطر الشاشات الإلكترونية "ماما غالية" تبتكر كتبا تفاعلية للأطفال

تحولت أُم فلسطينية الى مُبتكرة أثناء فترة الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث استخدمت ورقا أعيد تدويره وقماشا لعمل كتاب تفاعلي لابنتها.

ويمكن استخدام كتاب "غالية صالح" أداة تعليمية وأيضا وسيلة للترفيه بدلا من رؤية طفلتها لا تغادر عيناها شاشة الهاتف المحمول طوال الوقت.

وقالت غالية، التي تعيش في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، إن فكرة الكتاب جاءتها حين طلبت منها ابنتها التي يبلغ عمرها 10 سنوات أن تعمل لها كتابا على غرار ذلك الذي رأته على الإنترنت.

وأضافت "جاءت فكرة مشروعي كتابي الأول (مع ماما غالية) من ابنتي سارة التي كانت تشاهد هذا الكتاب في إحدى وسائل التواصل وطلبت مني أن أعمل لها هذا الكتاب. للحقيقة كان وقتها صعبا علي لأنه ما كانت عندي وقتها ميول فنيّة، وعملت الكتاب تلبية لرغبتها كبداية، ثم تحولت كهواية، أحسست أن عندي طاقة فنيّة وذوقا فنّيا".

ومنذ ذلك الحين جمعت غالية العديد من الكتب، وأصبحت لديها قاعدة عملاء يطلبون كتبا لأطفالهم أيضا.

"تبيع غالية كتبها بما بين 35 و 65 دولارا حسب عناصر الكتاب والتقنيات المستخدمة في عمله"

تقول لتلفزيون رويترز "من المؤكد أن هناك أمهات يحببن اقتناء كتب وأنشطة حتى يبعدن أطفالهن عن مضار الإلكترونيات أو حتى يعتمدوا على أنفسهم بالتحكم بمهاراتهم الأساسية".

ومن بين زبائن غالية أُم تدعى ياسمين الكرمي التي قالت لتلفزيون رويترز "ليس من المنطق أن تحرمي أولادك من أن يلعبوا، فتحاولين قدر الإمكان الموازنة، تؤمنين لهم لعبا هادئا متوازنا. وبنفس الوقت يشد آذانهم وعيونهم وحواسهم وأيديهم. ويحاولون أيضا أن يحكوا ما شاهدوه".

"أكيد فيه أمهات بيحبوا يقتنوا كتبا وأنشطة حتى يبعدوا أطفالهم عن مضار الإلكترونيات أو يعتمدوا على أنفسهم بالتحكم بمهاراتهم الأساسية" – المبتكرة الفلسطينية غالية صالح

وقالت غالية "هناك أطفال ذكاؤهم بصري فتجدهم يستقبلون المعلومة عن طريق النظر مباشرة، وأطفال يحبون تثبيت المعلومة عن طريق السمع، من أجل هذا عملت تقنية الباركود، فتجدهم يسمعون أُنشودة أو قصة على حسب المحتوى في الكتاب. هناك أطفال يكون الذكاء عندهم عن طريق الاستكشاف باللمس، لذلك نراعي الملمس في الكتب بالمحتوى الداخلي".

وتبيع غالية كتبها بما بين 35 و65 دولارا حسب عناصر الكتاب والتقنيات المستخدمة في عمله.

المصدر: تلفزيون رويترز – خدمة الشرق الأوسط التلفزيونية