تهدم "جدرانا غير مرئية".. شركة توصيل ناشئة في البرازيل تعتمد نظام التمويل الجماعي

ساو باولو- بالتصفيق أو الهتاف أمام أبواب منازل مستلمي الطرود، يجوب عمّال توصيل "فافيلا برازيل إكسبرس" (Favela Brasil Xpress) الأزقة في حي بارايسوبوليس الشعبي في ساو باولو، حيث يفتقر السكان إلى خدمات الشركات التقليدية.

يقول مؤسس هذه الشركة الناشئة جيفانيلدو بيريرا (21 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية "نريد هدم الجدران غير المرئية التي تفصل أحزمة البؤس من النسيج المدني".

بارايسوبوليس حي فقير يضمّ 100 ألف مقيم، وهو ثاني أكثر الأحياء اكتظاظا في ساو باولو، أكبر مدينة في أميركا اللاتينية. هذا الحي الذي يقع في الجنوب الغربي من عاصمة البرازيل الاقتصادية قرب أحياء راقية مثل مورومبي، لم يكن مشمولا بخدمات التوصيل المنزلية التي تعزو ذلك إلى خشيتها من انعدام الأمن.

ويقول بيريرا الذي يعيش في بارايسوبوليس منذ طفولته، "نريد تلبية طلب لا يلقى استجابة بسبب حظر الرموز البريدية لهذه المنطقة المصنفة خطرة" من شركات التوصيل الكبيرة.

ويشدد على أن هذه الخدمة "تعيد الكرامة لأشخاص لهم الحق في استلام طرودهم مثل أي فرد آخر في المجتمع". وترتدي هذه الحاجة أهمية أكبر في ظل اعتماد سكان أحزمة البؤس -على غرار سائر السكان- بصورة متعاظمة على خدمات التجارة الإلكترونية بسبب جائحة كوفيد-19.

حدود جديدة

بدأت "فافيلا برازيل إكسبرس" عملياتها في أبريل/نيسان مع مبدأ عمل بسيط يقوم على إكمال عمل شركات التوصيل الأخرى، من خلال جمع طرودها في مركز للتوزيع يقع في أحد مداخل الحي الفقير، قبل إعادة توزيعها على سكان الحيّ.

ولإيجاد طريقهم في أزقة الحيّ ذي الترقيم العشوائي، يستخدم موظفو التوصيل خريطة وضعتها شبكة تعاونية لتحديد احتياجات كلّ زقاق وتنظيم المساعدات الغذائية في ذروة أزمة كوفيد-19.

تدفع الشركة للمستثمرين فيها نسبة من أرباحها، وتتلقى مساهمات متواضعة تبدأ من 10 ريالات برازيلية (نحو 1.8 دولار)

والتزم بيريرا بتوظيف سكان بارايسوبوليس، للإفادة من إلمامهم في المنطقة وتوفير وظائف للعاطلين عن العمل.

يقول إيمايل سيلفا ماي (28 عاما)، وهو أحد الموظفين المسؤولين عن تنظيم الشحنات من مركز التوزيع الذي تتكدّس فيه طرود الأجهزة المنزلية أو ألعاب الأطفال، "أنا أعمل في دق الأوشام، والعمل في هذا المجال قليل بسبب الجائحة. مسؤولياتي متعددة، أفرز الطرود وأحيانا أقوم بعمليات تسليم".

وتسجّل الشركة الناشئة نتائج ملحوظة، إذ بلغ حجم مبيعاتها 200 ألف ريال برازيلي شهريا (35 ألف دولار)، مع حوالي 1800 عملية توصيل يوميا.

وهي تضمّ 300 موظف يتوزعون بين موظفين مباشرين وموظفي توصيل مستقلّين.

تشبه طريقة التمويل الجماعي لـ"فافيلا برازيل إكسبرس" عملية اكتتاب عام في البورصة، لكن خارج الدائرة التقليدية

لم تعد خدمات الشركة محصورة بحي بارايسوبوليس، بل تقدّم هذه الخدمات أيضا في 6 أحياء شعبية أخرى، من بينها روسينيا، أكبر حزام بؤس في ريو دي جانيرو.

أما طريقة تمويلها فهي مبتكرة، وتُعدّ أول شركة برازيلية منبثقة من حي فقير تعتمد مبدأ التمويل الجماعي، وهو نموذج استثمار تشاركي. إذ تدفع الشركة للمستثمرين فيها نسبةً من أرباحها، وتتلقى مساهمات متواضعة تبدأ من 10 ريالات برازيلية (نحو 1.8 دولار).

وتأمل الشركة الآن في جمع 1.3 مليون ريال برازيلي (228 ألف دولار) للوصول إلى 50 حيّا فقيرا و1500 متعاون بحلول عام 2023.

بورصة الأحياء الفقيرة

وثمة إمكانات هائلة في هذا المجال، إذ تضم البرازيل 13 ألف حزام بؤس تضخ في الاقتصاد الوطني ما يقرب من 29 مليار دولار سنويا، وفق منظمة "جي 10″ غير الحكومية.

وتشبه طريقة التمويل الجماعي لـ"فافيلا برازيل إكسبرس" عملية اكتتاب عام في البورصة، لكن خارج الدائرة التقليدية.

تُدفع المساهمات عبر "ديفي هاب"، وهي منصة رقمية أجرت دراسة مسبقة للسوق. لكن لإنشاء بورصة بديلة جيّدة للأحياء الفقيرة، لا تزال هنالك حاجة إلى موافقة لجنة الأسواق المالية (CVM)، وفق ما يشرح ريكاردو وندل المدير التنفيذي لـ"ديفي هاب".

ويأمل بيريرا في نهاية المطاف أن تتحوّل شركته إلى أوّل شركة منبثقة من حي فقير تصبح "يونيكورن"، وهو مصطلح يشير إلى الشركات الناشئة التي تُقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار.