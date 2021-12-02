تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
ريادة|صين

لأول مرة.. سيارات أجرة ذاتية القيادة على الطرق في بكين

وافقت بكين مؤخرا على أولى سيارات الأجرة الذاتية القيادة للاستخدام التجاري
وافقت بكين أخيرا على أولى سيارات الأجرة الذاتية القيادة للاستخدام التجاري (الفرنسية)
2/12/2021-|آخر تحديث: 2/12/202110:46 PM (مكة المكرمة)

شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "بايدو" (Baidu) والشركة الناشئة "بوني.أي" (Bonnie.ie) المدعومة من تويوتا منحتا الضوء الأخضر لنشر سيارات ذاتية القيادة في العاصمة الصينية، لكن من المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تعمل سيارات الأجرة من دون أدنى تدخل بشري بسبب القواعد ومتطلبات السلامة.

ويأمل المطوّرون أن يعتاد المستهلكون الصينيون بسرعة على فكرة التنقل في سيارة من دون سائق، كما سبق أن تقبلوا التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الإنترنت وغيرها من الحلول الرقمية.

وأفادت الشركة الناشئة المدعومة من تويوتا بأن أكثر من 500 ألف رحلة انطلقت بسياراتها خلال مراحل الاختبار المبكرة.

ووافقت بكين أخيرا على أولى سيارات الأجرة الذاتية القيادة للاستخدام التجاري، وقد نشرت عشرات من سيارات "روبوتاكسي" (Robotaxy) في شوارع العاصمة الصينية.

تبدو "روبوتاكسي" كأنها سيارة عادية لكن سيارة الأجرة البيضاء هذه من دون سائق، وتتواصل مع الزبائن رقميا للحصول على الاتجاهات وتلقي الدفع.

ويمكن لهذه السيارات أن تقلّ راكبين فقط في كل مرة، وتقتصر رحلاتها على منطقة ييتشوانغ في جنوب المدينة.

ويجلس موظف في شركة سيارات الأجرة أيضا في مقدمة السيارة تحسّبا لأي حاجة لتدخل مفاجئ، لكن السيارة تقود نفسها بنفسها.

ويُعدّ إطلاق "روبوتاكسي" خطوة مهمة في طموحات القيادة الذاتية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "بايدو" والشركة الناشئة "بوني.أي" اللتين منحتا الضوء الأخضر لنشر السيارات أواخر الشهر الماضي.

ويتعين على الركاب الذين يريدون الاستعانة بسيارات "أبولو غو"(Apollo Go) الخاصة بشركة "بايدو" تنزيل تطبيق "لووبو كوايباو" (Lupu Quaibao)، ويمكنهم ركوب سيارة أجرة في إحدى نقاط التحميل والتوصيل البالغ عددها 600 نقطة.

وتوجد حاليًّا 67 سيارة أجرة من شركة "بايدو" على الطرق في بكين، تتقاضى ما يزيد قليلا على 2 يوان (0.3 دولار) لرحلة مسافتها 5.9 كيلومترات.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

التصرفات الغريبة للبشر مع حركة المرور تمثل تحديا للسيارت ذاتية القيادة

لكي تفهم لماذا يصعب إنتاج سيارة تقود نفسها، ينبغي عليك أن تراقب كيف يعبر الأفراد الشوارع وأنت تقود سيارتك، طبعا ستجد اختلافا كبيرا في تعامل البشر مع قوانين المرور كما ستجد قوانين مختلفة لكل مدينة.

Published On 6/8/2021

تويوتا تسحب حافلاتها الذاتية القيادة من دورة الألعاب البارالمبية بعد وقوع حادث

حصلت سيارة تويوتا الذاتية القيادة “إي-باليت” (e-Palette) على الإذن للعمل في أولمبياد طوكيو لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن الحادثة التي وقعت جعلت الشركة تسحب جميع سياراتها الذاتية القيادة من الحدث.

Published On 28/8/2021
المزيد من ريادة
الأكثر قراءة