مع تنامي العالم الموازي.. أحذية افتراضية لشركة ناشئة تسيل لعاب نايكي

انتقلت شركة "آرتيفاكت" (Artifact) الناشئة التي تجاهر بطموحاتها في مجال "ميتافيرس" (Metaverse) -العالم الموازي الذي يوصف أحيانا بأنه مستقبل الإنترنت- إلى ملكية مجموعة "نايكي" (NIKE) الأميركية للتجهيزات الرياضية هذا الأسبوع في ظل تنامي اتجاه الشركات الكبرى للاستحواذ على الشركات الناشئة الإبداعية، وذلك يشير إلى تحولات جوهرية في تركيبة الأعمال سيشهدها العالم في السنوات القادمة.

جون دوناهو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نايكي: "هذا الاستحواذ هو خطوة أخرى تسرّع التحول الرقمي لشركة نايكي، وتسمح لنا بخدمة الرياضيين والمبدعين عند تقاطع الرياضة والإبداع والألعاب والثقافة".

تلك الشركة التي أُسّست سنة 2020 متخصصة في صنع المنتجات الافتراضية، خصوصا الأحذية الرياضية، وتستخدم تكنولوجيا سلسلة الكتل "بلوكتشين" (Blockchain) لضمان سلامة المشتريات وأصالتها، كما تستعين الشركة بالواقع المعزز والذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتها.

وقال جون دوناهو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "نايكي"، في بيان تلقت صفحة ريادة-الجزيرة نسخة منه، إن "هذا الاستحواذ هو خطوة أخرى تسرّع التحول الرقمي لشركة نايكي، وتسمح لنا بخدمة الرياضيين والمبدعين عند تقاطع الرياضة والإبداع والألعاب والثقافة".

وأضاف "نحن نحصل على فريق موهوب جدا من المبدعين مع العلامة التجارية الأصيلة والمتصلة، وتتمثل خطتنا في الاستثمار في العلامة التجارية، وخدمة وتنمية مجتمعهم المبتكر والإبداعي، وتوسيع نطاق بصمة نايكي وقدراتها الرقمية".

وعلّق الفرنسي بونوا باغوتو أحد مؤسسي "آرتيفاكت" بأن "نايكي هي الماركة الوحيدة في العالم التي تتشارك شغفنا في الابتكار والإبداع وروح الجماعة".

ازداد اهتمام الماركات الكبرى بعالم ميتافيرس منذ إعلان فيسبوك في نهاية أكتوبر/تشرين الأول رغبتها في جعل هذه المساحة الافتراضية الناشئة أساس مشاريعها المستقبلية لدرجة أنها غيّرت اسمها إلى "ميتا".

وأضاف "نحن متشوقون لنزيد من حجم علامتنا التجارية التي أنشئت بالكامل في عالم ميتافيرس".

وتتقدم "نايكي" في هذا القطاع الذي يشهد نموا سريعا في الأسابيع الأخيرة.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني فتحت المجموعة الأميركية العملاقة "نايكي لاند" (Nike Land)على منصة "روبلوكس" (ROBLOX) لألعاب الفيديو عالما افتراضيا يمكن للاعبين فيه أن يُلبسوا شخصياتهم ملابس من ماركة "نايكي".

وازداد اهتمام الماركات الكبرى بعالم ميتافيرس منذ إعلان فيسبوك في نهاية أكتوبر/تشرين الأول رغبتها في جعل هذه المساحة الافتراضية الناشئة أساس مشاريعها المستقبلية لدرجة أنها غيّرت اسمها إلى "ميتا".

وشركة نايكي مقرها بالقرب من بيفرتون، في ولاية أوريغون، وتعدّ رائدة في تسويق وتوزيع الأحذية الرياضية، والملابس، والمعدات والإكسسوارات لمجموعة واسعة من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية.