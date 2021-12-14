في اندماج كبير للإعلام الرقمي الصاعد.. فوكس تستحوذ على غروب ناين

تجري "فوكس ميديا" (Vox Media) محادثات لشراء "غروب ناين ميديا" (Group Nine Media) في صفقة من شأنها دمج شركتين كبيرتين للإعلام الرقمي مع استمرار هذه الصناعة في الاتجاه للاندماجات.

ففي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفي "فوكس ميديا"، أمس الاثنين، والتي اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times)، قال جيم بانكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "فوكس ميديا"، إن الشركة تجري "مناقشات متقدمة" للاستحواذ على مجموعة "ناين ميديا".

وأضاف بانكوف، في الرسالة الإلكترونية، إن "منظمتهم قوية وستكملنا في العديد من المجالات، بدءا من المواضيع التي يغطونها والجماهير التي يخدمونها إلى الأشكال التي يروون بها القصص والمنصات التي يروونها عليها"، لافتا إلى أن الشركات المندمجة ستكون "الرائدة الواضحة في وسائل الإعلام الحديثة".

"إن الأساس المنطقي للأعمال وراء هذا الاندماج هو زيادة الإيرادات وزيادة الحجم والجمع بين هذه المحافظ القوية والتكميلية بشكل لا يصدق" جيم بانكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "فوكس ميديا"

وأرسل بانكوف البريد الإلكتروني بعد أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) أنباء عن الصفقة المحتملة.

يذكر أن "فوكس ميديا"، التي شارك في تأسيسها بانكوف في عام 2011، هي دار النشر لموقع "فوكس دوت كوم" (Vox.com) وكذلك "ذا فيرج" (The Verge) وأيضا "إس بي نيشن" (SB Nation). كما أنها اشترت "مجلة نيويورك" (New York) ومواقعها ذات الصلة في عام 2019. أما "غروب ناين ميديا" فهي الناشر لمواقع تتابع أنماط الحياة مثل "بوبشوجر" (PopSugar)، و"دودو" (Dodo) و"ثريليست" (Thrillist) وكذلك "سيكر" (Seeker).

ونوه بانكوف في البريد الإلكتروني بأن "غروب ناين ميديا" لديها أكثر من 240 مليون متابع اجتماعي وأكثر من 6 مليارات مشاهدة فيديو كل شهر.

وأكد أن "الأساس المنطقي للأعمال وراء هذا الاندماج هو زيادة الإيرادات وزيادة الحجم والجمع بين هذه المحافظ القوية والمتكاملة".

وأضاف بانكوف في الرسالة الإلكترونية أن الاتفاق لم يوقع بعد "ولكننا نتوقع أن يتم ذلك قريبا".

وأشار إلى أنه "من الآن وحتى إتمام الصفقة، في أوائل عام 2022، سنعمل كشركتين منفصلتين تماما".

"شركات الإعلام الرقمي تبحث عن طرق لسداد مساهمات المستثمرين والتنافس ضد غوغل وفيسبوك في سوق إعلانات متزايد الصعوبة"

وقال بانكوف إن بن ليرر، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"غروب ناين"، سينتقل إلى مجلس إدارة "فوكس ميديا"، لافتا إلى أنه "لا توجد خطط فورية للاكتتاب العام".

يذكر أن شركات الإعلام الرقمي تبحث عن طرق لسداد مساهمات المستثمرين والتنافس ضد غوغل وفيسبوك في سوق إعلانات متزايد الصعوبة حتى إن شركة "بزفيد"(BuzzFeed)، والمعروف عنها مسابقاتها والتقارير الإخبارية، قد طرحت للاكتتاب العام الأسبوع الماضي من خلال الاندماج مع ما يسمى بشركة "شيك على بياض" (blank-check). وكان سهمها، الذي افتتح في اليوم الأول من التداول في ديسمبر/كانون الأول عند 10.95 دولارات، كان يتداول يوم الاثنين عند حوالي 6.20 دولارات.

وكانت "غروب ناين" قد أشارت في وقت سابق إلى اهتمامها بالطرح للاكتتاب العام، وإنشاء شركة خاصة بها للشيكات على بياض، والتي تعرف باسم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو المعروفة اختصار باسم "سباك" (SPAC) في ديسمبر/كانون الأول 2020.

هذا، وقد اجتاحت موجة من الاندماجات وسائل الإعلام الرقمية في السنوات الأخيرة، حيث أعلنت "بزفيد" في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أنها ستشتري "هفبوست" (HuffPost) من "فرايزن ميديا" (Verizon Media).

في عام 2019، استحوذت "فايس ميديا" (Vice Media) على ناشر موضوعات الحياة النسائية "ريفاينري تونتي ناين" (Refinery29) وقامت "غروب ناين" بشراء "بوبشوجر"(PopSugar).

المصدر: النيويورك تايمز

نقل الموضوع للعربية "صفحة ريادة الجزيرة".