بعد دورها في مراقبة مسلمي الصين.. "سينس تايم" تضطر لتأجيل اكتتابها العام في هونغ كونغ

قالت شركة الذكاء الاصطناعي "سينس تايم" (Sense Time) اليوم الاثنين إنها أجلت اكتتابها العام الأولي بقيمة 770 مليون دولار بعد أن أدى عملها لصالح بكين، وتم وضعها على القائمة السوداء للحكومة الأميركية.

وقالت الشركة في إيداع لدى بورصة هونغ كونغ إنها "ما زالت ملتزمة" باستكمال الإدراج، ولكنها لم تقدم جدولا زمنيا جديدا. وقالت إن المستثمرين الذين تقدموا بطلب لشراء أسهم يمكنهم استرداد أموالهم.

وشركة سينس تايم واحدة من عدة شركات صينية أثارت إدانة المسؤولين الأميركيين ومنظمات حقوق الإنسان بسبب المساعدة التي تقدمها للحكومة الصينية في أنظمة المراقبة الآخذة في النمو والاتساع.

أضافت وزارة الخزانة الأميركية اسم شركة سينس تايم إلى قائمة الشركات الصينية التي لا يمكن للمستثمرين الأميركيين شراء أسهم فيها

وقد خضعت الشركة -على وجه الخصوص- للتدقيق في الخدمات التي تسهم بها في جهود الصين لتعقب وقمع الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة الذين يعيشون في غرب الصين بمنطقة تسمى شينجيانغ.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) أوردت عام 2019 أن تقنية الذكاء الاصطناعي لشركة سينس تايم استخدمت بالفعل ضمن محاولة لتحديد وتتبع الأويغور باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

وبعدها بعدة أشهر، وضعت وزارة التجارة الأميركية -في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب- شركة سينس تايم وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية على القائمة السوداء لدورها في تطوير الأنظمة الأمنية في الصين. وقد حدت تلك القائمة السوداء من قدرة الشركة على البيع للعملاء الأميركيين.

هذا وقد حافظ الرئيس جو بايدن على هذه الضغوط نفسها. ويوم الجمعة الماضي، أضافت وزارة الخزانة الأميركية اسم شركة سينس تايم إلى قائمة الشركات الصينية التي لا يمكن للمستثمرين الأميركيين شراء أسهم فيها.

غير أن الشركة قالت إن أعمالها تتوافق مع جميع القوانين ونفت ارتكابها أي مخالفات.

وجاء في بيان -مؤرخ بتاريخ السبت الماضي- أن "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وتعكس تصورا خاطئا جوهريا عن شركتنا". وأضاف البيان "نأسف لأننا وقعنا في وسط توتر جيوسياسي".

وقبل عامين، قالت متحدثة باسم الشركة لصحيفة نيويورك تايمز إنها لم تكن على علم بأن برنامجها يستخدم لتعقب المسلمين.

المصدر: نيويورك تايمز

نقل الموضوع للعربية "صفحة ريادة الجزيرة".