بريطانيا تغرم شركة بعد جمعها مليارات الصور على الإنترنت بدون موافقة أصحابها

غرمت هيئة خصوصية البيانات المستقلة في بريطانيا شركة التعرف على الوجه "كليرفيو للذكاء الاصطناعي" (Clearview AI) مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 22.6 مليون دولار) لعدم امتثالها لقوانين حماية البيانات في البلاد.

وقال مكتب مفوض المعلومات البريطاني "آي سي أو" (ICO) إنه غرم "كليرفيو للذكاء الاصطناعي" أمس الاثنين لعدم إبلاغ السكان في بريطانيا بأنها تجمع مليارات الصور من مواقع الإنترنت -بما في ذلك مواقع التواصل "فيسبوك" (Facebook) و"إنستغرام" (Instagram) و"لينكد إن" (LinkedIn)- بغرض بناء برنامجها للتعرف على الوجه. وأمرت المنظمة الشركة بالتوقف عن التعامل مع البيانات الشخصية للأشخاص في بريطانيا، وحذف معلوماتهم الحالية من سجلاتها.

ويمكن لشركة "كليرفيو للذكاء الاصطناعي" الطعن في تلك الغرامة وفي مزاعم خرق البيانات كذلك، وفقا لمكتب "آي سي أو"، الذي قال إنه سيتخذ قرارا نهائيا بشأن العقوبة بحلول منتصف عام 2022. وقالت المنظمة إن عدة هيئات بريطانية تعاملت مع "كليرفيو".

وكان موقع "بزفيد للأخبار" (BuzzFeed News) أورد سابقا أخبارا عن بيانات مسربة أفادت بأسماء وكالات حكومية بريطانية وإدارات الشرطة، وذكرت أنها قامت بعمليات بحث باستخدام برنامج التعرف على الوجه.

وقالت مفوضة الإعلام البريطانية إليزابيث دينهام -في بيان لها- "إن لدى مخاوف كبيرة من أن البيانات الشخصية تم التعامل معها بطريقة لم يكن يتوقعها أحد في المملكة المتحدة".

هذه الغرامة هي الأولى التي تواجهها "كليرفيو للذكاء الاصطناعي"، وفقا للشركة. وإذا ظلت العقوبة من دون تغيير، فإنها ستبلغ ما يقرب من 60% من التمويل الذي جمعته "كليرفيو للذكاء الاصطناعي" من المستثمرين، وقدره 38 مليون دولار.

وفي بيان، قالت "كليرفيو للذكاء الاصطناعي" إن تأكيدات "آي سي أو" البريطانية غير صحيحة وإن الشركة تدرس الطعن عليها.

وقالت كيلي هاجيدورن محامية الشركة -في البيان- إن "كليرفيو تقدم مجرد معلومات متاحة للجمهور على الإنترنت لوكالات إنفاذ القانون".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة هوان تون -في بيان منفصل- "لقد تصرفنا -أنا وشركتي- بما يخدم مصالح المملكة المتحدة وشعبها، عن طريق مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في حل الجرائم البشعة ضد الأطفال وكبار السن وغيرهم من ضحايا الأفعال عديمة الضمير".

وهذه الغرامة هي الأولى التي تواجهها "كليرفيو للذكاء الاصطناعي"، وفقا للشركة.

وإذا ظلت العقوبة من دون تغيير، فإنها ستبلغ ما يقرب من 60% من التمويل الذي جمعته من المستثمرين وقدره 38 مليون دولار، وكانت الشركة جمعت يوليو/تموز الماضي 30 مليون دولار.

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت هيئة تنظيمية سويدية بتغريم "هيئة الشرطة" في البلاد مبلغ 250 ألف يورو لاستخدامها "كليرفيو"، مشيرة إلى انتهاكات خصوصية البيانات.

وفي هذا الشهر، قالت هيئة تنظيمية أسترالية أيضا إن الشركة انتهكت قوانين الخصوصية المحلية. وأمر مفوض المفوضية الأسترالية "كليرفيو للذكاء الاصطناعي" بالتوقف عن جمع البيانات عن سكانها وتدمير البيانات التي تم جمعها سابقا في البلد. كما أعلنت كندا فبراير/شباط الماضي أن شركة "كليرفيو" تعتبر غير قانونية.

وقد جاءت "كليرفيو" مؤخرا في مرتبة عالية في اختبار أميركي لبرمجيات التعرف على الوجه.

المصدر: نيويورك تايمز

نقل الموضوع إلى العربية "صفحة ريادة الجزيرة".