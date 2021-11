لا تقترض ولا تخاطر بمدخراتك.. كيف تحقق النجاح المالي ذاتيا؟

"التمويل الشخصي" هو الخطوات الأولى التي يمكنك اتخاذها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال أموالك، ويتضمن هذا المبدأ العمل في مجالات مختلفة مثل فهم النفقات وكيفية إنشاء الميزانية والادخار للتقاعد وأساسيات الاستثمار والمزيد من الأمور الأخرى. موقع "إينفيستيد ووليت" (Invested Wallet) نشر تقريرا يعلمك كيف يمكن تحقيق النجاح المالي.

وقد يبدو من الصعب للوهلة الأولى إدارة العديد من هذه المفاهيم، أو قد تظن أنه يجب أن تكون على درجة عالية من التعليم للقيام بهذه الأمور، لكن في واقع الأمر يمكنك -وأي شخص آخر- تعليم نفسك كيفية النجاح في تعاطيك مع المال.

احرص دوما على تحفيز نفسك والوصول إلى الحالة العقلية الصحيحة لمتابعة تعليم نفسك حول المال، وإذا كنت متحمسا ومتحفزا حقا لإجراء تغييرات، وتدرك أن الأمر قد يتطلب منك بعض التفاني، فأنت حينئذ على ما يرام من أجل تحسين عافيتك المالية. وهذه بعض من الخطوات الأساسية التي قد تساعدك في الوصول لمبتغاك:

1 – حدد أهدافا مالية

قبل أن تبدأ في تعليم نفسك، يجب أن تفهم سبب رغبتك في معرفة المزيد عن المال. ما الذي تريد تغييره ماليا؟ كيف سيفيد هذا حياتك الآن ومستقبلك المالي؟ لماذا التعلم عن المال مهم جدا بالنسبة لك؟ وإذا كنت لا تعرف أهدافك المالية فقد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ التعلم أو لماذا تفعل ذلك في المقام الأول.

2 – ضع أرقاما في جدول بيانات

هناك شيء آخر قبل أن تبدأ خطوات التعلم، فبعد وضع أهدافك المالية يتوجب عليك أيضا تدوين مجموعة من الأرقام في جدول بيانات أساسي. يتعلق الأمر هنا براتبك ودخلك الصافي وإجمالي نفقاتك الشهرية ومقدار ما استطعت توفيره واستثماره وما إلى ذلك. لا حاجة إلى أن تنجز شيئا في منتهى الروعة، فقط دوّن هذه البيانات تدوينا بسيطا ومنظما.

3 – اقرأ كتب التمويل الشخصي بناءً على أهدافك

إذا كنت تودّ اكتساب معرفة مالية، فإن مطالعة الكتب عن المال أمر بالغ الأهمية. قد تبدو فكرة قراءة الكتب -خاصة المتعلقة بالموارد المالية- بالنسبة لك أمرا مملا للغاية، لكن هناك الكثير من الكتب الرائعة والمثيرة للاهتمام التي ستجعل مسيرة التعلم المالي الخاصة بك أمرا سهلا.

خصص ساعة أو ساعتين كحد أدنى كل أسبوع لقراءة كتب عن المال وهي كثيرة للغاية، لكن إليك بعض ممن نعتقد أنها الأفضل لكي تبدأ بها (تجمع بين عدة أشياء مثل عقلية المال والخدمات المصرفية والاستثمار والادخار وما إلى ذلك):

– "سأعلمك أن تكون غنيا" (I Will Teach You to Be Rich) لراميت سيثي.

– "أبي الغني، أبي الفقير" (Rich Dad, Poor Dad) لروبرت كيوساكي.

– "المليونير في الجوار" (The Millionaire Next Door) لتوماس جيه ستانلي وويليام دانكو.

– "المال يتحكم في اللعبة: 7 خطوات بسيطة نحو الحرية المالية" (MONEY Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom) بقلم توني روبينز.

– "مالك أو حياتك" (Your Money or Your Life) لفيكي روبن وجو دومينغيز.

4 – طالع مدونات التمويل الشخصي

يمكن لمدونات التمويل الشخصي أن توسّع نطاق معرفتك وآرائك، لكن -دعنا نكن صرحاء- ليست هناك مدونات تمويل شخصي دقيقة تماما أو تحوي معلومات تتعلق بك بشكل محدد، لذلك تأكد من بذل مزيد من الجهد في البحث قبل اتباع أي نصيحة مالية مباشرة بشكل أعمى.

يمكن لهذه المدونات أن تساعدك على التفكير بشكل مختلف وفهم أساسيات التمويل الشخصي من أشخاص ليسوا دائما مؤلفين أو خبراء في المجال.

5 – افتح حساب استثمار

مهما كانت مؤسستك المالية التي تختارها، يمكنك فتح حساب مجانا ومن دون الحاجة لأي مبلغ على الفور، لكن تستطيع المساهمة بمبلغ صغير لبدء التعلم، لأنه من الأفضل دوما الجمع بين التعلم وتطبيق ما اكتسبته من معارف في الوقت نفسه. سيجعلك فتح الحساب مثلا على دراية بشروط الاستثمار ويتيح لك فهم أنواع الصناديق وكيفية عمل الحساب والمزيد من الأمور الأخرى.

لا تضع أبدا كل أموالك، أو تخاطر بالاستثمار، في الأسهم الفردية في البداية، الهدف هنا هو اتخاذ خطوات للقيام بشيء ما والبدء في تعلم كيف تسير الأمور.

5 – شاهد مقابلات الخبراء الماليين المعروفين

على غرار مدونات التمويل الشخصي، لا تتبع نصائح خبراء التمويل المعروفين بشكل أعمى أيضا. سيكون لدى كثير منهم آراء وأفكار تتفق معها، ونصائح قد لا تبدو لك سديدة كفاية، لكنك ستندهش مما تعلمته من هذه المقابلات وكيف أنها ستؤثر تأثيرا واضحا على طريقة تفكيرك وحديثك عن المال.

6 – تحدث لشخص أتقن التحكم في موارده المالية

في بعض الأحيان تأتي أفضل النصائح والمعرفة من شخص استطاع بالفعل التحكم في موارده المالية الشخصية، وقد يكون هذا الشخص زميلا أو فردا موثوقا من العائلة أو حتى صديقا مقربا.

ستحتاج هنا إلى شخص لديه بالفعل سجل حافل من المعرفة والنجاح وبإمكانه مساعدتك على البقاء متحمسا وتعليمك أسرار نجاح تجربته مع شؤونه المالية.

7 – استخدم أدوات المال القادرة على مساعدتك

عندما تبدأ في اتخاذ قرارات مالية أفضل، هناك بعض الوسائل التي يمكن أن تساعدك على إدارة أموالك بشكل فعال. سيكون العديد منها مفيدا لتتبع البيانات المالية المهمة، في حين سيساعدك البعض الآخر على فهم المزيد عن أموالك.

ومن هذه الوسائل (ومعظمها يتيح الاستخدام المجاني):

آلية تدعى "أنت بحاجة إلى ميزانية" (You Need A Budget YNAB) مختصة في إدارة الميزانيات وجداول البيانات، ويمكنك تجربتها مجانا لمدة 34 يوما.

آلية "رأس المال الشخصي" (Personal Capital ) المجانية التي تتيح لك تتبع صافي ثروتك وتدفقك النقدي واستثماراتك، والحصول على المشورة عند اللزوم.



موقع تحليل "بلوم" (Bloom ) المجاني، وهو منصة توفر لك بعض الأفكار والتوصيات المالية وأمورا أخرى عن حساب التقاعد الخاص بك.

تطبيق "أكورنز" (Acorns ) وهو أحد أفضل الطرق للحصول على عادات مالية أفضل مع الادخار والاستثمار. تستخدم هذه الخدمة نقودك الاحتياطية للاستثمار في محافظ مختلفة تتكون من صناديق الاستثمار المتداولة، كما تقدم لك الكثير من مقالات الخبراء والنصائح لمساعدتك على التعلم أكثر.

8 – خذ دورة "التمويل 101"

عندما يتعلق الأمر بالتعلم، فقد تحتاج إلى دعم إضافي في طريقة تعاطيك مع أموالك. الموضوعات المتعلقة بالمال كثيرة وهناك العديد من المجالات التي قد ترغب في التعرف عليها أكثر مثل إنشاء الميزانيات والإنفاق والادخار والاستثمار والتقاعد والتأمين وبطاقات الائتمان.

إذا كنت تبحث عن خيارات، يمكنك العثور على عدد قليل من الفرص تقدمها جامعات مختلفة. وبالطبع قد يكون هذا الأمر مكلفا إلى حد ما ولا ترغب بالضرورة في الحصول على درجة علمية في مجال التمويل.

الخيار الآخر هو أخذ دروس من خبراء في منصات تعليمية على الإنترنت مثل "أوديمي" (Udemy) و"ليندا" (Lynda) و"كورسيرا" (Coursera) على سبيل المثال، لكنها منصات غير مجانية بالمطلق، إذ سيتعين عليك الدفع مقابل الاشتراك فيها.