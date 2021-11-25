كيف تزيد راتبك؟ أفضل 7 نصائح لكسب المزيد من المال

نشر موقع إنفستد واليت (Invested Wallet) مقالا لمؤسسه تود كونسمان عرض فيه 7 نصائح قال إنها تساعد في زيادة الراتب والحصول على تعويض مناسب عن المهارات، وإنها تشمل كل ما طبقه في سعيه لجني المزيد من المال في مسيرته المهنية.

وبدأ كونسمان مقاله بأنه ليس بالأمر السهل على الجميع أن يحصلوا على زيادة في مرتباتهم، كما أن ذلك يختلف من مهنة إلى أخرى.

ومع ذلك، يعتقد الكاتب أنه لا يزال من الممكن تطبيق أغلبية النصائح أدناه واستخدامها للمساعدة في الحصول على أموال أكثر.

وأوضح أنه أحب العمل لدى الشركات الناشئة (وظيفة بدوام كامل)، لكنه أحب أيضا العمل لنفسه وأنشأ عمله الخاص، مثل موقع "إنفستد واليت".

وأشار إلى أن النصائح السبع أدناه ساعدته في الحصول على:

%16 زيادة في الراتب من 2014 إلى 2015

%57 زيادة من 2016 إلى 2017

%14 زيادة من 2017 إلى 2018

زيادة بنسبة 25% من 2019 إلى 2020.

والنصائح هي:

1. اسأل نفسك إذا كنت في المسار الوظيفي الصحيح

قبل استثمار أي وقت في سبيل زيادة راتبك من المهم أن تكون صادقا مع نفسك، زيادة راتبك ليست بالأمر السهل دائما.

2. تتبع إنجازات عملك

إليك النصيحة الأولى وهي: يجب أن تكون استباقيا في تتبع إنجازات عملك، وعلى الرغم من أن مديرك قد يكون رائعا ويمكنه رؤية أخلاقيات العمل لديك فإنه على الأرجح لا يتتبع كل العمل الجيد الذي تقوم به، اكتب الإنجازات الكبيرة أو المعالم البارزة في عملك وابق منظما.

عندما تكون لديك هذه العناصر جاهزة للعمل تكون لديك ترسانة من العناصر لمشاركتها أثناء مراجعات الأداء، أو يمكنك إرسالها إلى الإدارة كتحديثات أسبوعية للأحداث البارزة من الأسبوع الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا انتهى بك الأمر بالبحث عن وظيفة جديدة فستحصل على بعض النقاط البارزة في سيرتك الذاتية.

3. تعلم من زملائك

إذا كنت تتطلع إلى الارتقاء والترقية لكسب المزيد من المال فإن التعلم من الآخرين يعد خطوة رائعة.

اطلب من بعض الزملاء أن يوضحوا لك ما يعملون وكيفية عمله عندما لا يكونون مشغولين للغاية.

حتى لو لم تصبح خبيرا في شيء أوضحوه لك فسيكون لديك فهم جيد لكيفية عمل شيء ما ويمكنك التحدث عنه.

لا يُظهر ذلك روح المبادرة لديك في وظيفتك الحالية فحسب، بل يساعدك أيضا على تعلم مهارات جديدة يمكن تطبيقها على زيادة الراتب أو مفاوضات الراتب في المستقبل.

بالنسبة لي في مجال التسويق الرقمي كانت لدي بعض الواجبات الوظيفية المحددة، لكنني كنت أعرف أنني إذا كنت أرغب في كسب المزيد من المال أو الانتقال إلى المستوى التالي فسوف يتعين علي تعلم الكثير.

على سبيل المثال، لم أكن أعرف الكثير عن الإعلانات المدفوعة ولكن أحد زملائي يعرف ذلك، لذلك كنت أجلس معه في الصباح لمدة 15-20 دقيقة وأتعلم، أنا الآن أدير ميزانية إعلانية مكونة من 6 أرقام بالإضافة إلى واجبات وظيفتي الأخرى.

4. تعلّم مهارات جديدة خارج العمل

يجب عليك أن تتعلم مهارات إضافية خارج نطاق وظيفتك، وفي هذا الجانب يمكنك القيام بأشياء بمفردك أو الحصول على شهادات، أو الدفع مقابل بعض الدروس عبر الإنترنت (هناك الكثير، وبالطبع لا تتورط في ديون كبيرة بسبب هذا).

نعم، هذا يعني أنه لا يمكنك الإسراف في مشاهدة برامجك المفضلة على الإنترنت كل ليلة.

العديد منكم لديه حياة عائلية مزدحمة، لذا يمكن أن يكون الوقت صعبا، ولكن ابحث عن طرق للتعلم أو القراءة أو الالتحاق بدورة تدريبية لتحسين معرفتك.

بالنسبة للتسويق الرقمي هناك عدد قليل من الشهادات المجانية عبر الإنترنت التي عززت معرفتي، وهي من أسماء محترمة.

انظر أيضا إلى ما تحتاج إلى تعلمه لشغل وظائف المستوى التالي، اعرف أين تفتقد بعض المهارات أو الخبرة، ومرة أخرى، في العديد من المهن يكون تحديد مهارات جديدة لإتقانها أسهل من غيرها.

5. البحث عن قيمة السوق في حياتك المهنية

الخطأ الذي يرتكبه كثير من الناس هو عدم مواكبة أحدث أبحاث السوق المسمى الوظيفي والمهنة ومعلومات الراتب الحالية.

من السهل عدم التفكير في هذا الأمر، لقد تجاهلت حياتي في السنوات الخمس الأولى من مسيرتي المهنية، لكن الاحتفاظ بعلامات تبويب على جداول الرواتب المختلفة والمواقع الوظيفية يمكن أن يمنحك فكرة جيدة عن الطلب الحالي، ويمكن أن يساعدك في تقييم حياتك المهنية بعدة طرق رائعة:

· قم بتقييم راتبك الحالي مقارنة بالآخرين الذين يحملون هذا المسمى الوظيفي.

· الرواتب على أساس المواقع في جميع أنحاء العالم.

· ما هي المسميات الوظيفية الأخرى في مجالك (أرباحك المحتملة).

· الراتب ومراجعات الشركة من الموظفين السابقين أو الحاليين.

· في حين أن البيانات ليست دليلا كاملا بنسبة 100% إلا أنها تمنحك فكرة رائعة عن مكانة الأشياء.

لكن إدخال هذا في تقييمات الأداء أو وظيفة جديدة يمكن أن يساعدك في الاستفادة من راتب أفضل، ومن خلال عدم إجراء بحثي كنت بالتأكيد لا أحصل على المال الذي أستحقه.

6. اطلب زيادة تستحقها

من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​زيادة الأجور في عام 2019 حوالي 3.1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وهي بعض الأخبار الجيدة، ولكن لا يحصل الجميع على ذلك ولا يضيف 3% الكثير إلى راتبك لإحداث فرق مالي كبير.

ولكن عندما يحين وقت الزيادة السنوية أو المراجعة اطلب مباشرة نسبة أعلى، إذا كانت لديك إنجازاتك وأبحاث راتبك وكنت مستعدا فلن يضرك أن تسأل فقط وتعرض بعضا من معلوماتك.

سيعمل معك العديد من المديرين على التعويض إذا أثبت قيمتك وقضيتك، والتي ستكون أسهل من النصائح المذكورة أعلاه.

7. ابحث عن وظيفة جديدة في مجال عملك

إذا لم تحصل على الزيادة التي تريدها أو لم تحصل على زيادة على الإطلاق فابدأ في البحث في مكان آخر، قد تكون خائفا من أن يتم تصنيفك على أنك تهوى التنقل من عمل إلى آخر، لكن الانتقال إلى الشركات بحثا عن فرص أفضل ليس بالأمر السيئ.

قد لا يكون تحسين مهاراتك والبحث وإظهار إنجازاتك والمطالبة بما تستحقه كافيا للحصول على علاوة في وظيفتك الحالية.

إذا كان هذا هو الحال فقد حان الوقت للبحث عن مكان آخر والعثور على وظيفة من شأنها أن تدفع لك بشكل أفضل وتأمل أن تجعلك أكثر سعادة أيضا.

ومع ذلك، تأكد من أن طلباتك أو زيادات راتبك واقعية، فعلى سبيل المثال إذا كنت تعلم أن قيمتك السوقية تبلغ 80 ألف دولار أميركي سنويا في الوقت الحالي -وهذه قيمة عالية- فلا تطلب 150 ألف دولار.

أعلم أن جيلي (جيل الألفية) يتعامل بشكل سيئ مع عقلية التنقل بين الوظائف ويقبل دائما عرضا جديدا للعمل، لكن في بعض الأحيان يكون هذا ضروريا تماما إذا لم يتم تقييمك.

أفكار أخيرة: بينما يمكنك تطبيق هذه النصائح المذكورة أعلاه، فقط كن على علم أنك قد تحتاج إلى التحلي بالصبر، لقد استغرق الأمر 5 سنوات للانتقال من راتب منخفض جدا إلى الاقتراب الآن من 6 أرقام.

استمر في الدورة وتحلَّ بالصبر، وإذا كنت بحاجة إلى كسب المزيد من المال في وقت أقرب فابحث في بعض الوظائف بدوام جزئي أو الأعمال الجانبية البسيطة، يمكن أن تساعدك هذه على كسب المزيد من المال أثناء عملك في مسار حياتك المهنية.