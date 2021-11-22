الطريق إلى الثروة.. نصائح لسداد ديونك وادخار 100 ألف دولار

قد يبدو ادخار 100 ألف دولار صعبا، ولكنه يمثل إنجازا ماليا ثوريا، ومع أن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق أعواما إلا أنه يستحق المحاولة.

في تقريره الذي نشره موقع "إنفستد واليت" (Investedwallet) الأميركي تحدث الكاتب تود كانسمان عن رحلة ادخار مبلغ 100 ألف دولار وكيفية تنمية ثروته.

كيف توفر 100 ألف دولار؟

ذكر الكاتب أنه عمل منذ عام 2014 بجد لتعلم كل ما يجب معرفته عن الموارد المالية الشخصية والاستثمار، وحدد الراتب الذي يحتاجه لتوليد دخل أفضل، وفتح حساب "فانغارد" (Vanguard) وقام بتحويل 500 دولار إلى حساب وساطة، واعتبارا من عام 2019 نجح في ادخار 100 ألف في فترة تزيد قليلا على 5 أعوام، وفي ما يلي أهم الخطوات التي يمكنك اتباعها لتوفير 100 ألف دولار.

1. السعي لزيادة راتبك أو قيمتك المهنية

إن تحسين الدخل وتعزيز قيمتك المهنة ليس دائما أمرا سهلا، ويمكن أن يستغرق بعض الوقت، لذلك يجب تقليص نفقاتك ووضع ميزانية وإنفاق أموالك بحكمة.

وذكر الكاتب أنه أصبح خلال الأعوام الخمسة الماضية شغوفا بالتسويق الرقمي، واشتغل لحسابه الخاص، وتقدم بطلب إلى وكالة تسويق للحصول على مزيد من الخبرة وتعلم المزيد عن هذا المجال قدر الإمكان، وبما أن الطلب على هذه الوظيفة كبير فإن الراتب يزيد كلما اكتسبت مزيدا من الخبرة.

ليست كل الوظائف متشابهة، ولكن عليك البحث عن سبل لتعزيز قيمتك المهنية وفهم اتجاه وظيفتك ومهاراتك، ولا تتردد في طلب الراتب الذي تستحقه، ولكن تذكر أن الراتب المرتفع لن يضمن لك توفير مبالغ مهمة، لأن الادخار يتعلق بمدى التزامك بميزانية محددة وكيفية إنفاق أموالك.

2. سداد كافة ديونك

أكد الكاتب أنه خلال سعيه إلى ادخار 100 ألف دولار كان يعمل أيضا على سداد ديونه، وبدلا من سداد كل ديونه بأسرع وقت اختار الادخار والاستثمار وتمكن من تحقيق عوائد سنوية كبيرة، ومن خلال سداد بعض ديونه تمكن من إضافة أكثر من 3800 دولار سنويا إلى مدخراته.

وأقر كانسمان بأنه كان بإمكانه تعويض مدخراته الحالية لو سدد كل ديونه، ولكنه بذلك كان سيفوت على نفسه بعض تجارب السفر الرائعة.

3. لا تدخر فقط، بل استثمر

هل تريد معرفة كيف يمكن أن تدخر 100 ألف دولار؟ عليك أن تستثمر أموالك في سوق الأسهم إلى جانب التوفير، هذا لا يعني استثمار كل أموالك في سهم واحد، بل تنويع استثماراتك.

ذكر الكاتب أنه استثمر في "صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة" (low-cost index funds)، وحين أصبح لديه ما يكفي في صندوق الطوارئ (مدخرات تكفي لتغطية نفقات 6 أشهر إلى عام) بدأ الاستثمار في حساب وساطة.

وينصح كانسمان بعدم استثمار كل مدخراتك في سوق الأسهم لأنه معروف بتقلباته.

4. زيادة معدل الادخار بثبات

أورد الكاتب أن المواطن الأميركي العادي يدخر ما يقارب 5% أو أقل من دخله، وتفسر العديد من الأسباب معدلات الادخار المنخفضة، مثل عدم جني أموال كافية أو الديون المتراكمة أو عدم الانتباه إلى المبالغ المهدورة.

وقال كانسمان إنه في عام 2015 تمكن من ادخار 15% من دخله، وضاعف هذه النسبة إلى 30% قبل الزيادة الكبيرة التي تلقاها في راتبه في منتصف عام 2017.

وقد تمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال التخلي عن النفقات غير الضرورية، وتعديل ميزانيته قليلا، والحرص على زيادة معدل الادخار باستمرار، وادخار أي أموال إضافية يحصل عليها، وقد وصلت نسبة ادخاره الحالية إلى 70%.

ونصح الكاتب بتحديد مبلغ معقول للادخار يكون ضمن نطاق إمكانياتك ثم زيادته تدريجيا حين تتوفر أموال إضافية أو زيادات في الراتب.

5. تعلم من كتاب "المليونير المجاور"

أشار الكاتب إلى أن كتابه المفضل هو "المليونير المجاور" (Millionaire Next Door).. الأسرار المدهشة لأثرياء أميركا" الذي يسلط الضوء على السمات المشتركة بين الأثرياء وطريقة إدارتهم لأموالهم.

وإذا كنت تريد توفير 100 ألف دولار وأكثر فإن عليك أن تتعلم أن تتبع الأمثلة الواردة في الكتاب، مثل اتباع نمط حياة بسيط، والحد من النفقات، واستثمار الأموال.

وأقر كانسمان بأنه عندما تضاعف راتبه في عام 2017 كان كل ما تغير في حياته هو قدرته على الادخار أكثر وسداد الديون بشكل أسرع، فيما لم يغير منزله أو سيارته.

كيف تمكنت مؤخرا من ادخار 100 ألف دولار؟

إلى جانب النصائح المذكورة أعلاه التي من شأنها مساعدتك في الوصول إلى 100 ألف دولار قدم الكاتب الخطوات الدقيقة التي مكنته من تحقيقه هدفه المالي الحالي.

زيادة معدل الادخار الخاصة بك

أكد الكاتب أنه يحاول زيادة معدل الادخار في كل مرة يزيد فيها راتبه، ففي عام 2018 تمكن من الحفاظ على معدل ادخار يقارب 55%، وفي العام الماضي زاد النسبة إلى 60%، وهدفه أن يصل إلى 70% وأكثر في المستقبل المنظور.

أنفق أقل من العام الماضي

أشار كانسمان إلى أنه أنفق العام الماضي كثيرا لأنه سافر، لكنه ليس نادما على هذه التجربة، ولحسن الحظ ليس لديه هذا العام أي حفلات زفاف لذلك سيكون أكثر تحفظا بشأن إنفاق أمواله.

حين أحصل على زيادة أقوم بزيادة معدل الادخار أيضا

أكد الكاتب أنه يأخذ بعين الاعتبار كل زيادة في الراتب، ويعمل على زيادة معدل ادخاره بناء على ذلك.

التزم بخطتك وتجاهل الإغراءات

أقر كانسمان بأن خطته للادخار كانت صارمة، وكان الالتزام بها يعني التخلي عن الكثير من النفقات وتجاهل الإغراءات.

ماذا يعني استثمار 100 ألف دولار؟

أشار الكاتب إلى أن توفير واستثمار 100 ألف دولار إنجاز مالي من شأنه أن يمنحك نوعا من الراحة لتحمل تكاليف الكثير من الأشياء، مثل السفر، وصيانة المنزل، ويجنبك الشعور بأي ضغوط مالية، ويضمن لك أساسا قويا للنفقات المستقبلية أو التقاعد.

أفكار أخيرة

إن ادخار مبلغ 100 ألف دولار يحتاج إلى التخطيط الجيد والادخار الثابت والاستثمار الذكي والتحلي بالصبر، كما أن الوقت والعقلية عاملان مهمان للنجاح في إدارة الأموال الشخصية.