ريفيان الناشئة تقترب من الاكتتاب العام.. وتسعى لتقييم فوق 50 مليار دولار

تهدف شركة "ريفيان" (Rivian)، وهي شركة لصناعة السيارات الكهربائية تدعمها "أمازون" (Amazon) وشركة "فورد موتور" (Ford Motor)، إلى أن تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار في طرحها العام الأوليّ الأسبوع المقبل.

وقامت الشركة بتحديث وثائق التسجيل الخاصة بها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين الماضي لتقول إنها تهدف إلى بيع 135 مليون سهم عادي من الفئة "أ" يتراوح سعرها بين 57 و62 دولارا للسهم، لجلب تمويل بقيمة 8.4 مليارات دولار.

وشركة "ريفيان" هي واحدة من العديد من الشركات الناشئة التي تأمل في الحصول على حصة من سوق السيارات الكهربائية، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير على مدى العقدين المقبلين.

وتسعى الشركة خلف "تسلا" (Tesla)، الشركة الرائدة في هذا المجال، فلقد تجاوزت قيمة "تسلا" مؤخرا تريليون دولار، وحققت أول أرباح لها على مدار العام الماضي بالكامل.

قامت "ريفيان" بتحديث وثائق التسجيل الخاصة بها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات لبيع 135 مليون سهم عادي وجلب تمويل بقيمة 8.4 مليارات دولار

وقد استثمرت أمازون أكثر من 1.8 مليار دولار في "ريفيان"، وكشفت الأسبوع الماضي أنها تمتلك حصة 20% في الشركة.

أما "أمازون"، التي تقوم ببناء عمليات التوصيل الخاصة بها، فلديها عقد لشراء 100 ألف سيارة توصيل من "ريفيان".

هذا، وقد تأسست "ريفيان" في عام 2009 لتصنيع شاحنة صغيرة راقية وسيارة رياضية، وكلتاهما مصممة لتكون مدفوعة على الطرق الوعرة. وتعلن الشركة في إيداعها للاكتتاب العام أنها "تحافظ على عالم المغامرين إلى الأبد".

وعند قيمة 62 دولارا للسهم الواحد، فإن "ريفيان" تكون لها قيمة إجمالية تصل إلى 61 مليار دولار إذا تم احتساب الأسهم الإضافية المحتمل.

عند 62 دولارا للسهم الواحد، فإن "ريفيان" تكون لها قيمة إجمالية تصل إلى 61 مليار دولار

وقال كبير إستراتيجيي سوق الاكتتاب العام في "رينيسانس كابيتال"(Renaissance Capital)، ماثيو كينيدي، إن هذه القيمة تشمل الأسهم الإضافية التي قد يتم إصدارها في الطرح، وذلك إذا كان هناك طلب عليها، علاوة على بعض الأسهم التي تقدم للموظفين ضمن حزمة العرض الوظيفي.

وقد نشرت ريفيان أوراقها لأول مرة للاكتتاب العام في أغسطس/آب، حيث كانت حينها تستهدف تقييما بحوالي 70 مليار دولار، غير أن "ريفيان" خسرت ملياري دولار منذ بداية العام الماضي، مما يبرز تكاليف ومخاطر تطوير السيارات الكهربائية، كما تتوقع الشركة إنفاق ما يقرب من 8 مليارات دولار على المرافق والمعدات حتى نهاية عام 2023.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021

نقلتها للعربية صفحة "ريادة الجزيرة".