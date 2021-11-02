"إير بي إن بي" لتأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت تدعم عملاءها بـ11 لغة جديدة عبر الهاتف

سان فرانسيسكو – قررت منصة تأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت "إير بي إن بي" (Airbnb) توفير خدمة "خط الدعم العاجل" لمستخدمي 11 لغة جديدة، بعد أن كانت متاحة فقط للمستخدمين الذين يختارون اللغة الإنجليزية لغة أساسية لهم على الموقع.

وأشار موقع "سي نت. كوم" (cnet.com) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث بين خطوات عدة اتخذها موقع "إير بي إن بي" منذ إجراء بعض التدقيق في السنوات الماضية بشأن الجوانب الأمنية على هذه المنصة.

كان موقع" إير بي إن بي" قد أطلق خدمة "خط الدعم العاجل" في وقت سابق من العام الحالي، حيث يتم توفيرها عبر مركز السلامة في تطبيق "إير بي إن بي" قبل تسجيل المستخدم للوصول بمدة 24 ساعة وبعد مغادرته الغرفة بـ24 ساعة. وتقول الشركة إن طلب المساعدة يصل إلى أحد أفراد فريق الدعم الخاص بها في غضون 30 ثانية من إرساله، وإن أعضاء الفريق مدربون على التعامل مع المواقف الخطيرة.

وفي بعض المناطق يمكن لمركز السلامة ربط المستخدمين بخدمات الطوارئ المحلية للمنطقة الموجودة فيها الغرفة، وهي خاصية يمكن أن تكون مفيدة للمسافرين إلى دول أجنبية.

كانت شركة "إير بي إن بي" قد تعهدت بتوثيق جميع الغرف والعقارات المعروضة للتأجير على المنصة بعد مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار في مبنى تم تأجيره من خلال موقع "إير بي إن بي" يوم عيد الهالوين عام 2019، وتشمل عملية التوثيق التحقق من صور العقار وعنوانه ودقة تفاصيله وضمان توافقه مع معايير السلامة والنظافة.