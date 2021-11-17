لأصحاب رؤوس الأموال متناهية الصغر.. إليك أفضل الخيارات لبدء الاستثمار

يسود الاعتقاد بين كثير من الناس أن خوض غمار الاستثمار يحتاج دائما إلى مبالغ طائلة، إلا أن الخبراء يؤكدون العكس، حيث يمكن لأي شخص أن يخطو خطواته الاستثمارية الأولى بمبالغ صغيرة.

في تقرير نشره موقع "ميلينيال موني" (Millennialmoney) يقول الكاتب غرانت ساباتييه إن المبالغ البسيطة قد تدر الكثير من الأرباح حتى إن كنت مستثمرا مبتدئا، لذلك يجب دائما خوض المغامرة إذا كنت تريد أن تصبح ثريا.

ويقدم الكاتب فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لبدء الاستثمار بالقليل من المال.

استثمر الفائض الاحتياطي مع تطبيق "أكورنز"

يسمح لك تطبيق "أكورنز" (Acorns) باستثمار الأموال غير المُستغلة من خلال جمع مشترياتك التي ابتعتها عن طريق بطاقة الخصم أو الائتمان. هذا يعني أنه يمكنك فتح حساب استثماري دون مال.

كل ما عليك فعله هو ربط بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك بالتطبيق، وبمجرد وصول رصيد الفائض الاحتياطي إلى 5 دولارات، يمكنك البدء في الاستثمار باستخدام خوارزمية "أكورنز" التي تشتري في الصناديق المتداولة في البورصة.

على عكس الأسهم الفردية، يعمل صندوق المؤشرات المتداولة على تنويع استثماراتك، ويستثمر التطبيق أموالك في صندوق متداول في البورصة بناءً على تفضيلاتك.

حسابات التوفير مرتفعة العائد

يعد ادخار الأموال في حساب توفير عالي العائد شكلا من أشكال الاستثمار السهلة التي لا تحتاج مبالغ كبيرة من المال. ويمكنك البدء بمبالغ صغيرة، مثلا 5 دولارات في الأسبوع، أي 260 دولارا في السنة.

بعد 10 أعوام، ستجمع مبلغا ماليا قدره 2747 أميركيا، ورغم أنه ليس مبلغا كبيرا، فإنه يعد شكلا من أشكال الاستثمار الثابت.

التمويل الجماعي العقاري

يمكن أن تستثمر في العقارات دون امتلاك الكثير من الأموال، وذلك من خلال التمويل الجماعي العقاري، وتستطيع أن تبدأ بمبلغ صغير لا يتجاوز 500 دولار.

تقوم هذه الطريقة على التعاون مع مستثمرين عقاريين آخرين، وجمع الأموال ثم شراء بعض العقارات. وستصبح بذلك مالكا جزئيا لتلك العقارات، وتجني الأرباح من عمليات البيع أو الإيجار.

الأسهم الجزئية

يمكنك العثور على الكثير من تطبيقات الاستثمار التي لا تفرض أي عمولات أو رسوم، ومنها تطبيق "روبن هود" (Robin Hood) الذي يسمح لك بفتح حساب والبدء في الاستثمار في سوق الأسهم على الفور، حتى لو كنت تجني دولارا واحدا فقط.

بعبارة أخرى، إذا كنت تفتقر إلى المال أو لم تكن على دراية بأساسيات الاستثمار، يمكن لهذا التطبيق أن يفتح لك المجال لدخول هذا المجال دون أي عوائق.

الاستشارات المالية الرقمية

إذا لم يكن لديك ما يكفي من المال لدفع رسوم الوساطة والاستشارات، يمكن الاستعانة بشركة "بيترمنت" (Betterment) للاستشارات المالية الرقمية، والتي ستساعدك على إدارة محفظتك الاستثمارية مقابل رسوم سنوية منخفضة.

على سبيل المثال، يتعين عليك دفع على 2.5 دولار سنويا كرسوم مقابل كل ألف دولار، ويمكنك أن تبدأ باستثمار أموال قليلة لا تتجاوز 100 دولار.

احصل على أسهم مجانية من شركة "ويبول"

أصبحت شركة "ويبول" (Webull) أحد أبرز منصات الاستثمار عبر الإنترنت منخفضة الرسوم. تأسست "ويبول" عام 2017، ويقع مقرها في وول ستريت بمدينة نيويورك.

اكتسبت شركة "ويبول" الكثير من العملاء مؤخرا بسبب عمولتها الصفرية، وحوافز الاشتراك الجذابة، وأدوات التداول القوية، والتصميم الأنيق وسهولة الاستخدام، وتعد منصة تداول رائعة للمبتدئين والمتخصصين.

شهادات الإيداع

تعمل شهادات الإيداع مثل حسابات التوفير، لكنها توفر عوائد أعلى كلما طالت المدة. وإذا كنت بحاجة إلى المال قبل انتهاء الفترة المحددة، يتعين عليك دفع بعض الرسوم وخسارة جزء من الأرباح.

استثمر مع تطبيق "ستاش"

يمكن للمستثمرين المبتدئين بدء الاستثمار بمبالغ صغيرة من خلال تطبيق "ستاش" (Stash)، وهي منصة وساطة بتكلفة لا تتجاوز دولارا واحدا شهريا.

ويمكنك من خلال هذا التطبيق تحويل الأموال بسهولة إلى سوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار المتداولة أو الأسهم الفردية أو الأسهم الجزئية، كما يقدم "ستاش" خيارات إعادة الاستثمار التلقائي للأرباح.

منصة آلي إنفست

يقول الكاتب إن بنك "آلي" (Ally) هو أحد أفضل المصارف الرقمية بفضل حسابات الادخار عالية العائد التي يوفرها. ويقدم البنك حاليا تطبيق "آلي إنفست" (Ally Invest)، وهي منصة مناسبة للمستثمرين الجدد الذين لا يملكون مبالغ كبيرة.

يساعدك التطبيق في الحصول على صفقات دون عمولات على الأسهم الفردية والسندات والصناديق المتداولة في سوق الأسهم.

سندات الخزينة الأميركية

رغم أن سندات الخزينة ليست خيارًا مناسبا لجني أرباح كبيرة، فإنها تعد استثمارا آمنا إلى حد بعيد.

ويمكنك شراء السندات من خلال بوابة سندات الادخار التابعة لوزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، ويمكن للخزينة سحب الأموال مباشرة من راتبك إذا كنت ترغب في ذلك.

أما إذا كنت مهتمًا بالسندات ولا ترغب في شرائها مباشرة، فسيكون من المناسب الاعتماد على الشركات الاستشارية الرقمية مثل "بيترمنت"، اعتمادًا على مدى قدرتك على المجازفة.

خطة التقاعد التي يكفلها صاحب العمل

وإذا لم يوفر لك صاحب العمل هذه الخطة أو ما يعادلها، يمكنك فتح حساب تقاعد فردي في أحد البنوك أو من خلال وسيط في سوق الأسهم، وإيداع أموال معفاة من الضرائب كل عام.

الذهب والمعادن النفيسة الأخرى

يعدّ الاستثمار في المعادن الثمينة مثل الذهب خيارا جيدا بالنظر إلى ارتفاع سعره بأكثر من 300% خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أنك لن تحصل من خلاله على أرباح يومية.

خيارات الأسهم

تمثل خيارات الأسهم عقودا تمنحك القدرة على شراء أو بيع الأسهم بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة. وتتيح لك الخيارات تثبيت السعر في وقت مبكر، وهو ما يجعلك تتفادى تقلبات السوق في وقت لاحق.

ورغم أن الاستثمار في خيارات الأسهم ينطوي على مجازفة كبيرة، فإن صغار المستثمرين يمكن أن يحققوا من خلاله أرباحا مهمة.

الصناديق المشتركة

في عصر المنصات الرقمية وتطبيقات الاستثمار ذاتية التوجيه، قد تتراجع قيمة الصناديق المشتركة، لكنها تبقى استثمارا مميزا على المدى الطويل.