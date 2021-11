لدخول عالم المال.. 5 دورات مجانية عبر الإنترنت لتعلم الاستثمار في البورصة

تسببت جائحة كوفيد-19 في موجة من التقلبات في سوق الأسهم، مما جعل العديد من الناس يتساءلون عما إذا كان الآن هو الوقت المناسب للاستثمار، بينما يتساءل آخرون عما إذا كانوا بحاجة لتعديل محافظهم المالية الحالية وسط فترة من الانكماش الاقتصادي المتوقع.

إذا كانت لديك الرغبة والوقت وترغب في مزيد من المعرفة قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يمكن لدورات الاستثمار عبر الإنترنت أن تساعدك في تعلم الأساسيات. وقام موقع "ميك إت" (Make It) بتجميع 5 دورات مجانية ستساعدك على فهم كيفية عمل سوق الأوراق المالية بشكل أفضل، وما هو الوسيط، وما هو السهم، ولماذا تطرح العديد من الشركات للاكتتاب العام وغير ذلك.

1. دورة "بي يو إس"

وهي "مدخل إلى الاستثمارات" من كلية المجتمع بجامعة ساوث وسترن كوميونيتي بكاليفورنيا (BUS-123: Introduction to Investments by Southwestern Community College in Chula Vista, California).

إذا كنت ترغب في تعلم أساسيات الاستثمار، بما في ذلك كل شيء بدءا من ماهية السند إلى كيفية تخصيص استثماراتك، فراجع "بي يو إس- مدخل إلى الاستثمارات" التي يدرسها فرانك بايانو. وتتكون الدورة من 43 محاضرة، مدة كل منها من 13 دقيقة إلى أكثر من ساعة.

وتشمل هذه المقدمة الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة والاستثمارات قصيرة الأجل والأدوات المختلطة وغير ذلك. ولا تتطلب هذه المحاضرات أي معرفة عن الاستثمار أو خبرة سابقة في ذلك المجال.

الدورة متاحة على موقع"بايانو" (Paiano) على الويب أو على"آي تيونز" (iTunes).

2. دورة البورصة للمبتدئين من سوق الأوراق المالية 101

(Investing 101: Stock Market Course for Beginner 101)

تعد هذه الدورة خيارا جيدا لأولئك الذين ليس لديهم خبرة سابقة في الاستثمار.

تبدأ هذه الدورة -المكونة من 10 فصول من القراءة- بتعليم الطلاب تعريف الأسهم، ومؤسسة التدريب الأوروبية، والصندوق المشترك، والسند، وغير ذلك. وفي الفصول الأخيرة، يتم عرض تفاصيل أعمق، ويتعرف الدارسون على "الموضوعات الساخنة في التداول" وشرح سبب تحرك أسواق الأسهم.

3. دورة فهم سوق الأوراق المالية

(Investing 101: Understanding the Stock Market by Skillshare)

هذه الدورة، التي تقدمها منصة التعلم عبر الإنترنت "سكيل شير" (Skillshare)، مخصصة لأي شخص يرغب في معرفة المزيد حول كيفية عمل البورصات، مثل بورصة ناسداك وبورصة نيويورك، كما ترشد الطلاب بتعريفهم ماهية الوسيط، والسهم، ولماذا تطرح العديد من الشركات للاكتتاب العام، وما "صندوق المؤشرات المتداولة" في البورصة (ETF) وغير ذلك.

يتكون هذا الفصل على مستوى المبتدئين من 8 دروس، يستمر كل منها بضع دقائق فقط، وتدرسه شركة "بيزنس كاجوال" (Business Casual) وهي شركة وسائط رقمية.

4. دورة "إنفيست ماستر"

Investing Master Class by Wealthsimple

"ويلث سيمبل" (Wealthsimple) تقدم خدمات لإدارة الاستثمار عبر الإنترنت. وقامت بإنشاء "فئة الاستثمار الرئيسية" الخاصة بها لتكون طريقة لتعليم الأشخاص الاستثمار بدون المصطلحات التي كثيرا ما تسمعها عند التعرف على الشؤون المالية.

تستغرق هذه الدورة -التي تتكون من 10 مقاطع فيديو قصيرة- أقل من 45 دقيقة لإكمالها. ويتناول كل مقطع فيديو موضوعا مختلفا، بما في ذلك كيفية عمل سوق الأوراق المالية وفلسفات الاستثمار السائدة، مثل الاستثمار السلبي، وفوائد أتمتة أموالك، والاستثمار المسؤول اجتماعيا.

5. "أساسيات الاستثمار لجيل الألفية"

(Investing Basics for Millennials by Skillshare)

تم تصميم هذه الدورة للمساعدة في توجيه الشباب -على وجه الخصوص- إلى الاستثمار، وتشجيع الذين قد يكونون خائفين (أو غير متأكدين) من الاستثمار ليشعروا بمزيد من الثقة في هذه العملية. ويغطي الفصل قوة الفائدة المركبة، والتنويع المناسب، والعوائد التاريخية لسوق الأوراق المالية، ومدى أهمية الاستثمار لمواكبة التضخم.

بالإضافة إلى أن الدورة قصيرة تستغرق 16 دقيقة فقط لإكمالها، هناك 5 محاضرات مختلفة، مدة كل منها 6 دقائق أو أقل.