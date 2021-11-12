بجانب وظيفتك الأساسية.. 12 طريقة إضافية لكسب المال

ثمة طرق لا نهاية لها لكسب المال خارج الوظيفة التقليدية، بعض تلك الطرق مربح للغاية وبعضها أقل من ذلك، لكن كل قرش إضافي تجنيه وتدّخره يجعلك أقرب إلى الحرية المالية.

في بداية تقرير له عن هذه المسألة بموقع "ميلينيال ماني" (Millennialmoney) ، يقول الكاتب غرانت ساباتيي إن الإنترنت زوّدنا بطرق لكسب المال أكثر مما كنا نملكه في الماضي، بل يبدو أنه يتم إنشاء تطبيق أو موقع ويب جديد كل يوم تقريبًا لغرض وحيد هو مساعدتنا في جني أو توفير مزيد من الأموال بطرق إبداعية.

فضلا عن ذلك، يقول الكاتب إن الطرق القديمة ما زالت موجودة أيضًا، فلا عيب في جني بعض النقود الإضافية عن طريق مجالسة الأطفال، أو البيع في مرآب السيارة، أو القيام ببعض الأعمال الفردية لجيرانك.

ومهما كان جدولك الزمني ومهما كانت مهاراتك، فإن الكاتب يؤكد أنه لا بد أن يكون هناك شيء يمكنك القيام به لكسب المال من دون اتباع مسار وظيفي تقليدي.

هكذا قدم الكاتب لتقرير له ضمّنه 120 فكرة لمساعدة الشخص على زيادة دخله خارج ما يحصل عليه مقابل عمله التقليدي.

وقد اخترنا منها 12 فكرة وضعها الكاتب في صدارة ما جمعه.

1. "فليكس جوبز" أو سوق العمل عبر الإنترنت

"فليكس جوبز" (Flexjobs) هو سوق عمل عبر الإنترنت مملوء بالوظائف المرنة، والفرص عن بعد لمن يبحثون عن عمل بدوام كامل أو بدوام جزئي، ويضم أكثر من 25 ألف وظيفة يمكن للمرء الاختيار منها.

2. المهام الصغيرة

وهي طريقة سهلة لكسب بعض المال الإضافي، وتكون بالبدء بإكمال مهام صغيرة عندما يكون لديك بعض وقت الفراغ، لن تكسب ثروة بهذه الطريقة، ولكن إذا بدأت معرفة المهام التي ستجعلك تحقق أكبر قدر من المال وكيفية إكمالها بسرعة، فربما يكون أفضل مكان تذهب إليه هو"أمازون ميكانيكال تورك" (Amazon’s Mechanical Turk) وهو أحد أكبر مواقع المهام الصغيرة، وكذلك موقعا "كليك وركر"(Clickworker) و"سمارت كراود" (The Smart Crowd).

3. استغلال استطلاعات الرأي

لن تكسب أبدًا ثروة من إكمال الاستبيانات عبر الإنترنت، ولكن تخصيص بضع دقائق إضافية كل يوم يمكن أن يضيف إليك مبلغًا محترمًا بمرور الوقت، ويعد "إنبوكس دولارز" (InboxDollars) واحدًا من أفضل مواقع الاستطلاعات الموجودة هناك، وسوف يمنحك مكافأة قدرها 20 دولارًا أميركيًّا للتسجيل فقط، فضلا عن فرصة لكسب مزيد من المكافآت من إحالة الأصدقاء، كما أن "سيرفي جنكي" (SurveyJunkie) و"إيبسوس اي ساي" (Ipsos I-Say) هما موقعان شهيران أيضا.

4. إدخال بيانات

يُعد إدخال البيانات خيارًا وظيفيًّا آخر ليس مربحًا إلى حد مفرط، ولكن إذا كنت تريد طريقة سهلة لكسب بعض المال بسهولة بطريقة غير مرهقة، فقد يكون شيئًا تضعه في الحسبان، ومع ذلك، فإن إدخال البيانات يروق لكثير من الناس، وتعد خدمات"أكسين داتا سرفيس" (Axion Data Services) و"دايون داتا" (DionData Solutions) و"داتا بلاس"(DataPlus) من أرباب العمل الذين يقومون بتوظيف كتبة لإدخال البيانات بانتظام.

5. النسخ (تحويل الملفات الصوتية إلى نصوص)

النسخ شبيه بإدخال البيانات، ولكن بدلًا من تحويل البيانات من مصدر إلى آخر، ستقوم بتحويل الملفات الصوتية إلى نصوص؛ لذلك من الضروري أن تكون قادرًا على الكتابة بسرعة ودقة، ومن مواقع الويب التي توظف الناسخين "سكريبي" (Scribie)، و"ترانسكريبت مي" (Transcribe Me)، و"راف" (Rev). توقع ألا تكسب كثيرا من المال في البداية، لكنك ستزيد من قوتك في الكسب عندما تتعلم الكتابة السريعة.

6. المساعد الافتراضي أو الشخصي

بصفتك مساعدًا افتراضيًّا، ستكمل جميع أنواع المهام لشركة أو فرد، أي جميع الأعمال التي يمكن تنفيذها عبر الإنترنت. إنه خيار جيد إذا كنت تريد القيام بمجموعة متنوعة من الأعمال من دون عوائق كبيرة للدخول، وتشمل المهام المحتملة الجدولة، ودعم العملاء، والإدارة.

7. موظف استقبال افتراضي

هناك بعض التداخل بين المساعد الافتراضي وموظف الاستقبال الافتراضي، لكن موظف الاستقبال يركز فقط على الرد على المكالمات الهاتفية واستكمال المهام الإدارية الأساسية، فإذا كان لديك جهاز كمبيوتر وهاتف يمكنك بسهولة تنفيذ العمل في المنزل، لذلك بدأت العديد من الشركات تعيين موظفي استقبال افتراضيين.

8. وكيل خدمة العملاء

يقوم وكيل خدمة العملاء بعمل مماثل لعمل موظف الاستقبال الافتراضي، وتدور مهام كليهما حول المكالمات الهاتفية مع العملاء، ويتمثل الاختلاف الرئيسي في أنك ستساعد العملاء في استفساراتهم بدلًا من حجز المواعيد، فـ"هيلتون" و"آبل" و"أمازون" من بين الشركات التي تبحث عن مندوبي خدمة عملاء.

9. تخزين الأشياء للناس

لديك مساحة في منزلك أو مرآب فارغ، فلماذا لا تجني بعض المال منه؟ يمكن أن يكون بحجم خزانة أو غرفة احتياطية أو سقيفة خارجية، لحسن الحظ، هناك خدمة تجعل هذا الأمر سهلًا للغاية، ففي مدينة نيويورك يقدّرون أن إيجار الطابق السفلي الإضافي سيمنحك ما يقرب من 10 آلاف دولار في السنة!

10. الدعم الفني

إذا كانت لديك بعض المعرفة التقنية فيمكنك التخصص في مساعدة العملاء على حل مشكلاتهم باستخدام التكنولوجيا، وقد يتضمن ذلك الدردشة مع الأشخاص الذين يكافحون لاستخدام صفحة ويب أو لديهم برامج معيبة، ومساعدتهم على استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

11. وكيل سفر افتراضي

يمكن لأي شخص يتمتع بخدمة العملاء ولديه شغف بالسفر أن يفكر في أن يصبح وكيل سفر افتراضيًّا لدمج هذين الاهتمامين معًا، وقد اعتادت وكالات السفر أن تكون كيانات مادية، ولكن نظرًا لأن الخدمة تركز على محادثة بسيطة، فقد أصبحت أكثر شيوعًا وملاءمة لإجراء ذلك رقميًا. يقوم كل من"ترافل بلانر" (Travel Planners International)، و"نكسيون" (Nexion)، و"أفويا" (Avoya) بتعيين وكلاء سفر افتراضيين.

12. "دروبشيبينغ"

يسمح لك "دروبشيبينغ" (Dropshipping) ببيع البضائع بلا حاجة إلى الاحتفاظ بمخزون مادي لمنتجاتك. يقوم طرف ثالث مثل"شوب فاي" (Shopify) بتخزين وتسليم المخزون لك بسعر العمولة، ويتمثل دورك في سرد ​​العناصر على موقع الويب الخاص بك بسعر أعلى بما يكفي لتتمكن من تحقيق ربح بعد العمولة.