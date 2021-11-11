5 أسهم قد تتضاعف قيمتها 10 مرات عام 2022

من الصعب جدا العثور على أسهم تتضاعف قيمتها 10 مرات في العام الواحد، لكن هناك سمات مشتركة قادرة على مساعدتك لمعرفة هذا النوع من الأسهم. ونشر موقع "إنفستور بليس" (Investor Place) تقريرا يتحدث فيه عن كيفية البحث عن هذه الأسهم وما مواصفاتها؟

فمن بين 8187 شركة تتبعتها مؤسسة "تومسون رويترز" (Thomson Reuters) -المختصة في البورصات الأميركية الرئيسية- هناك 11 شركة (أي بنسبة 0.1%) فقط تضاعفت قيمة أسهمها 10 مرات مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

إضافة إلى ذلك، يذهب معظم الباحثين عن أسهم عالية الارتفاع للبحث في الأماكن الخطأ حيث يركزون بشدة على العثور على سهم له تاريخ فيجدون سهم "أمازون" (AMZN) -على سبيل المثال- متناسين أن معظم أسهم قطاع التكنولوجيا هي أسهم بطيئة ولا تفقد قيمتها إلا ببطء.

ومن بين الشركات التي حققت أسهمها 10 أضعاف العام الماضي، لم تكن هناك شركات تكنولوجيا عالية النمو، وأقربها كانت شركة "أبستارت هولدينغز" (Upstart Holdings) التي تضاعفت قيمة أسهمها 7 مرات مقارنة بقيمة طرحها الأولي.

في المقابل، كانت هذه الشركات مزيجا من:

1 – الأسهم التي يطلق عليها "الميم" (meme stocks) غير المربحة مثل "آفيس" (AVIS)، و"إيه إم سي" (AMC)، و"جي إم إي" (GME)، و"إم إيه آر إيه" (MARA)، و"أو سي جي إن" (OCGN).

2 – شركات النفط والغاز مثل "يو إيه إن" (UAN)، و"سي دي إي في" (CDEV)، و"إس إم" (SM)

3 – شركات قريبة من الإفلاس عادت من حافة الموت مثل "إتش تي زد زد" (HTZZ)، و"إيه إي إتش آر" (AEHR)، و"إيه سي واي" (ACY)

ما الذي يجعل السهم قابلا للتضاعف 10 مرات؟

دعونا نوضح شيئا واحدا، رهانات أسهم الشركات المعروفة بـ"الرقاقات الزرقاء" (blue-chip) هي رهانات ممتازة. وأي شخص يشتري سهم أمازون عام 2001 كان سينتظر عقدًا من الزمان ليحصل على ربح مضاعف 10 مرات، وهو ما تمكنت شركة "تسلا " (TESLA) من تحقيقه في 3 سنوات فقط، لكن أسهمها توقفت بعد ذلك خلال الـ5 سنوات التالية.

العثور على أسهم عالية الارتفاع في "البيني ستوكس" (Penny Stocks) أو أسهم الشركات الصغيرة

بداية، من المفيد التعرف على بعض العوامل المشتركة التي تحدد الأسهم القابلة للتضاعف 10 مرات. وقد اتضح أن هذا النوع من الشركات أرخص وأقل ربحية ومديونية مقارنة مع الشركات العادية.

كما تميل "الأوراق المالية خارج البورصة" (OTC) أيضا إلى التفوق في الأداء، فمن بين 4779 شركة مدرجة خارج البورصة تمكنت 506 شركات أو نسبة 10.5% من تحقيق عوائد قدرها 1000% أو يزيد. ومن المرجح بشكل أكبر أن يجد المستثمرون "مصدر ربح كبير" في هذا النوع من الأسواق المالية، مما هو عليه الحال في الأسواق النموذجية.

لهذا السبب ستجد المستثمرين يبحثون عن بورصات بديلة للحصول على صفقات رائعة.

مايو/أيار الماضي، أوصيت القراء بشراء أسهم في "هيرتز" (HTZZ) المفلسة، وأوضحت أنه يمكن أن يصبح سهمها أكبر سهم خارج البورصة لعام 2021. ومنذ ذلك الحين ارتفعت الأسهم من 2.50 إلى أكثر من 30 دولارا. واليوم، سنغطي 5 شركات أخرى مع إمكانية تحقيق مكاسب مضاعفة 10 مرات عام 2022.

5 أسهم قابلة للتضاعف 10 مرات العام المقبل

يحب مستثمرو "ريديت" (Reddit) الاستثمار الموضوعي، فقد أدى نجاح شركة "غيم ستوب: جي إم إي" (GameStop: GME) لألعاب الفيديو إلى اندفاع مجنون نحو "بيد باث آند بيوند: بي بي بي واي" (Bed Bath & Beyond: BBBY) لمتاجر البيع بالتجزئة.

كذلك شركة "إيه إم سي إنترتينمنت" (AMC Entertainment) لدور السينما وأسهم مراكز التسوق الأخرى منخفضة الجودة.

وفي الوقت نفسه، أدى صعود أسهم عملة "دوجيكوين" (Dogecoin DOGE-USD) إلى إنشاء فئة مستثمرين في أصول جديدة تماما؛ نستطيع أن نعرف ذلك بنظرة سريعة على بيانات "بي إس سي سكان" (BSCScan).

والآن يمكن للعاملين في مجال "التنقيب في بلوكتشين" (blockchain miner) مثل "ماراثون ديجيتال هولدينغز" (Marathon Digital Holdings: MARA) أن يلهموا المستثمرين من الجيل القادم عن أسهم "الميم" من أسهم العملات الرقمية التي ستنطلق بقوة قريبا.

"روكيت فيول بلوكتشين" (Rocket Fuel Blockchain, RKFL) وعدت شركة الأوراق المالية خارج البورصة -التي مقرها في سان فرانسيسكو- بتوفير مدفوعات تشفير بنقرة واحدة لأنظمة التجارة الإلكترونية.

"بوزابيت" (POSaBIT, POSAF) تعتبر هذه الشركة الكندية المزود الرائد للمدفوعات المشفرة في مجال صناعة القنب الهندي.

وتتمتع كلتا الشركتين بفرق إدارة ذات خبرة معقولة حيث يقود "روكيت فيول بلوكتشين" بيتر جنسن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمن سيبراني سحابي استحوذت عليها شركة "آي بي إم" (IBM)، في حين يدير "بوزابيت" مديرون تقنيون سابقون من "مايكروسوفت" (Microsoft NASDAQ: MSFT) وشركات أخرى رائدة.