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فايننشال تايمز: وكالات تجسس بريطانية توقع عقدا مع أمازون لتعزيز استخدام الذكاء الصناعي

وكالات تجسس بريطانية توقع عقدا مع أمازون.
وكالات تجسس بريطانية توقع عقدا مع أمازون (الأوروبية)
1/11/2021

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) أن وكالات تجسس بريطانية وقعت عقدا مع وحدة الخدمات السحابية التابعة لأمازون، لتخزين مواد سرية في اتفاق يستهدف تعزيز استخدام تحليل البيانات والذكاء الصناعي في التجسس.

وقال التقرير إن وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية المعنية بالتجسس، أيدت شراء نظام سحابي عالي الأمان سيستخدمه جهازا المخابرات الداخلية "إم آي 5″(MI5) والخارجية "إم آي 6" (MI6)، بالإضافة إلى الإدارات الحكومية الأخرى مثل وزارة الدفاع، خلال العمليات المشتركة.

وذكرت فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن بيانات جميع الوكالات ستُخزن في بريطانيا.

وقالت وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية إنها لن تعلق على التقارير المتعلقة بعلاقاتها مع مورّدي التكنولوجيا.

ورفضت وحدة الخدمات السحابية التعليق على التقرير.

وكان جواسيس إلكترونيون بريطانيون في إدارة التنصت التابعة لوكالات الاتصالات الحكومية، قالوا في فبراير/شباط إنهم اعتمدوا الذكاء الصناعي اعتمادا تاما للكشف عن أنماط في كميات هائلة من البيانات العالمية، لمواجهة المعلومات المضللة العدائية وخداع الأطفال.

وتستخدم وكالات الاتصالات الحكومية منذ سنوات الأشكال الأساسية للذكاء الصناعي مثل تقنية الترجمة، لكنها تكثف استخدامها حاليا، وذلك ردا على استخدام دول معادية الذكاء الصناعي من ناحية، وبسبب انفجار البيانات الذي يجعلها فعالة من جهة أخرى.

وقال جيريمي فليمنغ مدير وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية إن عدد هجمات الفدية قد تضاعف في جميع أنحاء المملكة المتحدة عام 2021، مقارنة بالعام الماضي، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

المصدر : رويترز
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