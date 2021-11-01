الإنترنت عالية السرعة والاستثمارات في شبكة السيارات الكهربائية تقود أولويات الكونغرس

من خطط الاستثمار التاريخية إلى سقف الديون وتمويل الحكومة الفدرالية وحتى الإنترنت عالية السرعة والاستثمارات في شبكة السيارات الكهربائية، سيكون برنامج عمل الكونغرس الأميركي في نهاية العام مثقلا على وقع خلافات داخل حزب الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي عرف تراجعا سريعا في شعبيته.

ولم يدخر الرئيس الأميركي، الخبير بكواليس الكونغرس، جهدا لدفع البرلمانيين لإقرار إصلاحاته الكبرى في قطاعات الصحة والتعليم والمناخ، التي وعد بها خلال الحملة الانتخابية، في وقت يقترب فيه اقتراع منتصف الولاية الذي سيجري في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ولأن الغالبية الديمقراطية ضئيلة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، تبدو هذه المفاوضات محفوفة بالمخاطر.

البنى التحتية

يدعّم الديمقراطيون وبعض الجمهوريين خطة واسعة بقيمة 1200 مليار دولار لتحديث البنى التحتية من الطرق إلى الجسور ووسائل النقل والإنترنت عالية السرعة والاستثمارات في شبكة السيارات الكهربائية.

وقد أقرها مجلس الشيوخ في أغسطس/آب الماضي لكنها عالقة في مجلس النواب، حيث يطالب الديمقراطيون التقدميون بالتصويت عليها بالتزامن مع خطة "إعادة البناء بشكل أفضل"، خوفًا من أن يرفض الوسطيون دعم هذا المشروع المكلف للغاية بعد الحصول على الأموال لخطة البنى التحتية.

النفقات الاجتماعية والمناخية

تهدف الخطة العامة التي سميت "إعادة البناء بشكل أفضل"، إلى إحداث تغيير في عمق المجتمع الأميركي، لا سيما عبر خفض تكاليف رعاية الأطفال والتعليم، واستحداث ملايين الوظائف.

وينص الشق المتعلق بالمناخ على تخصيص 550 مليار دولار لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تراوح بين 50% و52% بحلول 2030 عما كانت عليه في 2005، وتقديم أموال ضريبية للطاقة الخضراء وحوافز للشركات من أجل تحفيز الابتكار التكنولوجي.

أدت هذه الخطة إلى انقسام الديمقراطيين. وحصل الوسطيون منهم الذين دانوا الإنفاق المفرط، على تنازلات أغضبت الجناح اليساري في الحزب.

يدعم الديمقراطيون وبعض الجمهوريين خطة واسعة بقيمة 1200 مليار دولار لتحديث البنى التحتية والإنترنت عالية السرعة والاستثمارات في شبكة السيارات الكهربائية.

ويمكن إقرار الخطة بالغالبية البسيطة في المجلسين، لكن يجب أن يكون المعسكر الديمقراطي في مجلس الشيوخ موحدا بسبب غالبيته المحدودة (50-50).

ويمكن عرض النص الذي تجري مناقشة الصيغة النهائية منه على مجلس النواب اعتبارا من الأسبوع المقبل أو بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويمكن أن يمنح تأييده جو بايدن نصرا سياسيا مزدوجا مدويا لأنه سيطلق التصويت على مشروع قانون كبير آخر.

سقف الدين

يفترض أن يرفع سقف الدين الأميركي بحلول الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإلا ستنفد أموال الولايات المتحدة.

وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن تخلّف الولايات المتحدة عن السداد سيسبب "ضررا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي" وسيؤدي إلى انفجار مالي عالمي.

مع ذلك ما زال التصويت في الكونغرس بعيد المنال، حيث يدافع الجمهوريون والديمقراطيون عن مواقف متعارضة.

يصر القادة الديمقراطيون على انضمام الجمهوريين إليهم للموافقة على هذا الإجراء، كما جرت العادة. وهم يشيرون إلى أن هذا حدث في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويرد القادة الجمهوريون بأنهم لن يوافقوا على مثل هذا الإجراء الذي يهدف برأيهم إلى تمويل خطط بايدن.

وهم يرون أن الديمقراطيين يمكنهم أن يفعلوا ذلك بمفردهم بفضل الإجراء البرلماني الاستثنائي المستخدم في خطة الإصلاح الاجتماعي والمناخي.

لكنّ الديمقراطيين يرفضون القيام بذلك حاليا حتى لا يضطروا إلى تحمل المسؤولية بمفردهم.

خطر "إغلاق"

ما يزيد من حدة المواجهة في الكونغرس هو أنها ستجرى بالتزامن مع المفاوضات لإقرار ميزانية جديدة قبل الثالث من ديسمبر/كانون الأول القادم.

إذا لم يتوصل البرلمانيون إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ، فسيتم قطع التمويل الفدرالي فجأة (وهو ما يُطلق عليه اسم "الإغلاق")، مما يدفع مئات الآلاف من الموظفين إلى بطالة تقنية.

والديمقراطيون بحاجة ماسة إلى دعم الجمهوريين للموافقة على قانون مالي جديد.