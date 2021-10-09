برنامج استثماري فلسطيني في الطاقة الشمسية يفوز بجائزة للأمم المتحدة

أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني عن فوزه بجائزة الأمم المتحدة للعمل المناخي العالمي بعنوان "الاعتماد على الذات" عن برنامجه للطاقة الشمسية على أسطح المدارس.

وقال الصندوق في بيان "منحت المنظمة الأممية الجائزة لبرنامج الطاقة الشمسية تحت عنوان (الاعتماد على الذات والطاقة الشمسية في الضفة الغربية وقطاع غزة – دولة فلسطين) ضمن فئة التمويل بغرض الاستثمار الصديق للبيئة".

وذكر البيان أن الجائزة الأممية للعمل المناخي عالمية مرموقة تمنحها منظمة الأمم المتحدة للمناخ العالمي منذ عام 2011.

وأضاف "وبحسب المنظمة فإنها تعبر عن الاعتراف والتقدير لأفضل النماذج العالمية من حيث الإبداع والحجم في موضوع المناخ".

وقال رئيس مجلس الإدارة محمد مصطفى "هذه الجائزة بمثابة اعتراف دولي بقدرات وإمكانيات الشعب الفلسطيني ومؤسساته في النهوض ومواجهة التحديات والعمل على الرغم من الاحتلال ومعيقاته".

وقد أطلق صندوق الاستثمار حسب مصطفى "برنامج نور فلسطين للطاقة الشمسية بهدف توليد 200 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية التي لا يستطيع الاحتلال حجبها عنا".

وأضاف مصطفى أن هذا المشروع يأتي "ضمن برنامج استثماري كبير في قطاع الطاقة ككل كونه أحد أهم القطاعات الإستراتيجية التي تشكل رأس الحربة في معركتنا للاعتماد على الذات والاستقلال والانفكاك عن الاحتلال" الإسرائيلي.

ويستهدف برنامج توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح المدارس الذي أطلقه الصندوق توليد 35 ميغاوات من الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك حوالي 16 ألف منزل، من خلال تركيب خلايا شمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية، بحجمٍ استثماري كلي يبلغ حوالي 35 مليون دولار.