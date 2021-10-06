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فايرسايد.. تطبيق جديد يتيح لصناع المحتوى التفاعل مع الجمهور أثناء البث الحي

شعار تطبيق "فايرسايد" التطبيق الذي يتيح لصناع المحتوى التفاعل مع الجمهور خلال البث الحي.
شعار تطبيق "فايرسايد" الذي يتيح لصناع المحتوى التفاعل مع الجمهور أثناء البث الحي (الجزيرة)
6/10/2021-|آخر تحديث: 6/10/202108:29 PM (مكة المكرمة)

انطلق تطبيق "فايرسايد" (Fireside) الذي شارك في تأسيسه رجل الأعمال مارك كوبان لمساعدة المدونين والموسيقيين وغيرهم من صناع المحتوى في تقديم العروض المباشرة، مع توافر إمكانية التفاعل مع الجمهور.

تم إطلاق التطبيق في وقت يركز فيه عمالقة التواصل الاجتماعي والشركات الناشئة على نحو متزايد على ميزات البث والتفاعل المباشر.

وعلى سبيل المثال، يقدم تويتش ويوتيوب بثا حيا للفيديوهات، في حين أطلق فيسبوك وتويتر خدمة المحادثات المباشرة في غرف صوتية.

وقال الشريك المؤسس في "فايرسايد" فالون فاتمي -في مقابلة- إن "الأداة التي صنعناها هي أستوديو إنتاج على الهاتف".

وسيتمكن صناع المحتوى من إطلاق العروض التفاعلية من هواتفهم باستخدام تطبيق "فايرسايد"، الذي سيقوم بتسجيل العرض ونسخه آليا.

كما يتيح "فايرسايد" للمستخدمين بث عروضهم تلقائيا على منصات أخرى مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتش، مما يسهل عملية معقدة إذا رغب صناع المحتوى في توزيعه في عدة منصات، حسب ما يقوله فاتمي.

وبإمكان صناع المحتوى أيضا كسب المال من عروضهم عن طريق بيع تذاكر للدخول الافتراضي أو عرض فواصل إعلانية.

ويقول فاتمي إن إمكانية التعرف على ردود فعل المستمعين عبر سماع صوتهم أثناء العرض في توقيت البث يمكن أن يساعد المبدعين على تحسين محتواهم.

و"فايرسايد" أحدث مشروعات كوبان، وهو أيضا مستثمر في شركات ناشئة أخرى مثل تلفزيون سامبا وخدمة البث على الإنترنت "فيلو" (Philo).

المصدر : رويترز

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