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"إنفستكورب" تتطلع إلى زيادة استثماراتها في الأسهم الخاصة في الهند

شركة "إنفستكورب" (Investcorp) و مقرها في البحرين.
مقر شركة "إنفستكورب" (Investcorp) في البحرين (الجزيرة)
6/10/2021

قال جوراف شارما رئيس الأسهم الخاصة في "إنفستكورب" (Investcorp) بالهند إن "إنفستكورب" التي مقرها البحرين ترمي إلى زيادة استثماراتها في الأسهم الخاصة لتبلغ أكثر من المثلين على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وإنها تتطلع حاليا إلى زيادة رأسمال "فريش تو هوم" (Fresh to Home) لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، التي استثمرت فيها العام الماضي.

وأضاف شارما أن "إنفستكورب" تدير حاليا استثمارات في الأسهم الخاصة في الهند قيمتها نحو 300 مليون دولار، ضخّت أغلبها خلال 18 شهرا الماضية.

وتعتزم الشركة -التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات وإدارة الائتمان والاستثمارات المضمونة العائد- أن ترفع ذلك المبلغ إلى أكثر من المثلين، في حين ترمي إلى الاستفادة من مسعى الرقمنة في الهند الذي تسارع بسبب جائحة "كوفيد-19".

وقال شارما لرويترز "أود أن أقول إننا نرغب في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة مضاعفة الأصول الخاضعة للإدارة واستثمار ما يقرب من 400 مليون إلى 500 مليون دولار على الأقل في الهند".

وذكرت "إنفستكورب" في دراسة أن الهند شهدت صعود 15 شركة ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي وحده.

وتشهد الهند أيضا إقبالا قويا من مستثمري القطاع العام، إذ جمعت شركة خدمات توصيل الطعام الهندية الناشئة "زوماتو" (Zomato) 1.3 مليار دولار في طرح عام أولي هذا العام تجاوز حجم الاكتتاب 38 مرة.

وقال شارما إن "إنفستكورب" تعمل مع بنك استثماري عالمي لزيادة رأس المال الأساسي لـ"فريش تو هوم"، وهي شركة للتجزئة في مجال اللحوم والمأكولات البحرية تقدم خدماتها للمستهلكين مباشرة، وتستهدف التوسع في أسواق أخرى مثل الإمارات والسعودية.

واستثمرت "إنفستكورب" في الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي في إطار جولة تمويل بقيمة 121 مليون دولار إلى جانب مستثمرين آخرين.

المصدر : رويترز

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