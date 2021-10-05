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ريادة|العالم

إيويالا: التجارة العالمية تتسارع لكن البلدان الفقيرة تحتاج إلى لقاحات للمواكبة

نجوزى اوكونجو - إيويالا  المدير العام لمنظمة التجارة العالمية
نجوزي أوكونجو-إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (الفرنسية)
آنا سوانسوننيويورك تايمز
4/10/2021

ذكرت منظمة التجارة العالمية، اليوم الاثنين، أن التجارة العالمية تعافت من أدنى مستوياتها أثناء الوباء بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في النصف الأول من عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو بسرعة أكبر مما كان متوقعا في العام المقبل، مما رفع توقعات النمو العالمي.

وتتوقع منظمة التجارة العالمية الآن أن تنمو تجارة السلع العالمية بنسبة 10.8% في عام 2021، بعد أن كانت 8% التي توقعتها في مارس/آذار، مع تعافي تدفق السلع من الركود الذي شهده العام الماضي. وقالت منظمة التجارة العالمية إنه من المتوقع أن ترتفع التجارة العالمية بنسبة 7.4% في عام 2022 مع اقتراب معدل النمو من اتجاهه قبل الوباء.

وقالت المجموعة إن النمو التجاري لم يكن متساويا نتيجة للوباء، مع تخلف المناطق النامية بشكل خاص بسبب انخفاض معدلات التطعيم، واستمرار انقطاع سلسلة التوريد في التأثير على التجارة في بعض المناطق.

تتوقع منظمة التجارة العالمية الآن أن تنمو تجارة السلع العالمية بنسبة 10.8% في عام 2021، بعد أن كانت 8% التي توقعتها في مارس/آذار، مع تعافي تدفق السلع من الركود الذي شهده العام الماضي.

وفى تصريحات اليوم الاثنين قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو-إيويالا، إن عدم الحصول على اللقاحات يفاقم البون الاقتصادي بين المناطق. وحثت أعضاء المجموعة على العمل معا للاتفاق على أساس لإنتاج لقاح أسرع وتوزيع عادل.

وأضافت أن "هذا ضروري للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي العالمي"، وتابعت: "سياسة اللقاحات هي السياسة الاقتصادية – والسياسة التجارية".

وذكرت منظمة التجارة العالمية أنه تم إنتاج وإعطاء أكثر من 6 مليارات جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم، ولكن 2.2% فقط من الناس في البلدان المنخفضة الدخل تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021

نقلتها للعربية صفحة "ريادة الجزيرة"

المصدر : نيويورك تايمز

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