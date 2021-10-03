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ريادة|مصر

27 شركة مصرية ناشئة تستعد للمشاركة في مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية (غيتي إيمجيز)
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية (غيتي إيمجيز)
3/10/2021

تستعد مجموعة من الشركات المصرية الناشئة العاملة في مجالات التعرف على هوية عملاء البنوك والدفع الإلكتروني وإعادة تدوير الزيوت والتأمين، للمشاركة في مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي الجديد الذي تنطلق فعالياته خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مدينة مونبلييه الفرنسية، بهدف إعادة صياغة العلاقات بين أفريقيا وفرنسا، وتسليط الضوء على إطار عمل جديد وأفكار مبتكرة لفتح آفاق الشراكة بين قارة أفريقيا وفرنسا.

وخلال لقاء جمع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية وهذه الشركات، تمت مناقشة المجالات المختلفة التي تعمل بها هذه الشركات ومراحل تطورها والتحديات التي واجهت عملها، استعدادا للمشاركة في القمة الأفريقية الفرنسية.

وخلال اللقاء، قال أحمد جمعة العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إن عدد الشركات التي تمثل مصر في مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي تبلغ 27 شركة ناشئة في العديد من المجالات، من بينها التعليم والطاقة والمدن الذكية والصناعة والخدمات المالية والتجارة واللوجيستيات، من بينها 9 شركات حصلت على تمويل من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أو من خلال مسرعات الأعمال التابعة لها.

وأشار ممثلو الشركات الناشئة إلى تطلعهم للمشاركة في مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي الجديد، باعتباره فرصة للتعرف إلى التجارب والخبرات في مجال ريادة الأعمال والابتكار بفرنسا وكذلك الدول الأفريقية، كما يمثل فرصة للشركات الناشئة الراغبة في توسيع نطاق عملها في السوق الأفريقية والأوروبية، من خلال التعرف على طبيعة الأسواق والتحديات التي يمكن أن تمثل فرصا لدخول الشركات الناشئة استغلالا للخبرات المتراكمة لديها في السوق المصرية.

ويناقش مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي 5 موضوعات رئيسية هي: التزام المواطنين، وريادة الأعمال والابتكار، والتعليم العالي والبحوث، والثقافة، والرياضة. ويعمل المؤتمر على جمع الأطراف المعنية لمناقشة بناء مستقبل مشترك بين أفريقيا وفرنسا في مختلف المجالات.

المصدر : مواقع إلكترونية

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