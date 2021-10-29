10 صفات مشتركة بين أصحاب الثروات

رغم اختلاف قصص نجاح أغنى الأشخاص على وجه الأرض، فإن هناك كثيرا من الخصائص المشتركة التي تجمع بينهم. فأغلب هؤلاء لم يكوّنوا ثرواتهم بين عشية وضحاها، وبذلوا كثيرا من الجهد للحفاظ عليها.

في هذا التقرير، يستعرض موقع "إمبرندياندو إستورياس" (Emprendiendoh istorias) الإسباني أبرز السمات المشتركة بين أصحاب الثروات الطائلة، والتي يمكن أن تساعدك على تحقيق النجاح والاستقلال المالي إذا كنت في بداية الطريق كرائد أعمال.

ريادة الأعمال

إحدى أبرز سمات أصحاب الملايين أنهم يميلون منذ سن مبكرة إلى ريادة الأعمال والمبادرة والإبداع، ولا يحبذون البقاء طويلا في الوظيفة.

هذا النوع من الأشخاص يريد أن يكون صاحب مشروع، من أجل تكوين ثروته الخاصة، ولا يخشى بدء عمل تجاري من الصفر، بل يعتبر ذلك خطوة أولى للوصول إلى ذروة النجاح.

أصحاب الثروات قد تصل ساعات عملهم إلى 80 ساعة في الأسبوع عند الضرورة (غيتي)

ساعات عمل أكثر

يعمل أغلب الناس 40 ساعة في الأسبوع، لكن أصحاب الثروات قد تصل ساعات عملهم إلى 80 ساعة في الأسبوع عند الضرورة. وعلى عكس ما يعتقده كثيرون، فإن أصحاب الملايين ليس لديهم متسع من الوقت لممارسة هواياتهم وإقامة الحفلات والسفر إلى مختلف أنحاء العالم.

في الواقع، ينصب تفكير الأثرياء على زيادة ثرواتهم والقيام بمشاريع جديدة، ويحاولون الحصول على ما يكفي من الهدوء والراحة لتعزيز القدرة على الإبداع.

أبرز سمات أصحاب الملايين أنهم يميلون منذ سن مبكرة إلى ريادة الأعمال والمبادرة والإبداع.

القدرة على التوقع

تشير العديد من الأبحاث إلى أن أغنى الأشخاص في العالم لديهم القدرة على توقع المواقف المستقبلية. وتسمح لهم "موهبة التنبؤ" بتطوير مشاريعهم واتخاذ القرارات الصائبة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق المزيد من الازدهار والثروة.

الثقة بالنفس

يتميز هؤلاء الأشخاص بالثقة في النفس، وهو أمر مهم جدا لمواجهة المواقف الصعبة والخسائر الفادحة. ويعرف الشخص الثري جيدا أنه معرض للسقوط، لكنه يعرف جيدا كيف ينهض مجددا، وكيف يبذل قصارى جهده لتحقيق أهدافه وطموحاته.

يمتلك أغنى الأشخاص في العالم قدرة عالية على التكيف مع البيئة وتحولات السوق والتحديات الجديدة

تقييم المخاطر بعقلانية

لا يخشى أصحاب الثروات من المجازفة، لكنهم يملكون القدرة على تقييم المخاطر بعقلانية ودون اندفاع أو إهمال، ويدركون أهمية تنويع الاستثمارات ولا يضعون أبدا "كل بيضهم في سلة واحدة".

أصحاب الثروات لديهم الدافع الداخلي المستمر للنجاح وتحقيق الأهداف (بيكسلز)

القدرة على التكيف

يمتلك أغنى الأشخاص في العالم قدرة عالية على التكيف مع البيئة وتحولات السوق والتحديات الجديدة. وحسب علماء النفس، فإن أصحاب الملايين يستطيعون الحفاظ باستمرار على خاصية التكيف التي تمنحهم المرونة والقدرة التنافسية العالية وإمكانية الاستفادة من الأخطاء وتحويل التجارب السيئة إلى فرص واعدة.

الدافع الداخلي

هؤلاء الأشخاص لديهم الدافع الداخلي المستمر للنجاح وتحقيق الأهداف. يساعدهم ذلك على مواجهة المواقف الصعبة والإخفاقات وحالات الإحباط، والانطلاق مجددا نحو المزيد من النجاح.

الذكاء العاطفي

يمتلك الأثرياء قدرة كبيرة على فهم عواطفهم والتحكم بها، وهو ما يُطلق عليه "الذكاء العاطفي". يشمل ذلك التأثير الإيجابي على الآخرين دون اندفاع، والحفاظ على الهدوء في خضم الأزمات والمواقف الصعبة لأنهم يدركون تأثير ذلك عليهم وعلى الآخرين.

يتسم أصحاب الملايين بالفطنة لأنها تسمح لهم باختيار الأشخاص المناسبين لمساعدتهم على تحقيق النجاح (شترستوك)

الفطنة

تعتبر الفطنة من أبرز سمات أصحاب الملايين، لأنها تسمح لهم باختيار الأشخاص المناسبين الذين يساعدونهم على تحقيق مزيد من النجاح وتطوير مشاريعهم.

كما أن الفطنة تسمح لهم بالتمييز بين العمل التجاري المربح الذي يستحق استثمار الوقت والمال، والعمل الذي لا يستحق العناء.

الروح التنافسية

تسمح القدرة التنافسية -أي البحث المستمر عن الحلول والمقترحات البناءة- لأصحاب الملايين بتحقيق المزيد النجاح. بالنسبة لهم، من الضروري البحث عن الفرص التي تساعدهم على التقدم إلى الأمام، والتي تمثل مكاسب لهم ولموظفيهم.