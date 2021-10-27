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ريادة|السعودية

السعودية تسعى إلى تأسيس بنك مركزي رقمي

السعودية تسعى إلى تأسيس بنك مركزي رقمي يحاكي العمليات الرقمية (غيتي)
27/10/2021

قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك إن بلاده تسعى إلى تأسيس بنك مركزي رقمي منخفض التكاليف يحاكي العمليات الرقمية، على أن تكون له سيولة مالية حقيقية محتفظ بها.

وأضاف المبارك، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، أمس الثلاثاء، "نعمل على تجربة لإطلاق مشروع ضخم مع الإمارات في هذا الشأن"، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي 2019 أطلق البنك المركزي السعودي ونظيره الإماراتي مشروعا لإصدار عملة رقمية مشتركة، تم استخدامها تجريبيا بين البلدين في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل "البلوكتشين".

وأصبح التحول الرقمي في المعاملات المصرفية وحتى الكيانات نفسها أحد الأولويات للصناعة المصرفية في أنحاء العالم، ضمن مساعي تحويل أنظمة الدفع بين الحدود إلى معاملات رقمية.

وذكر المحافظ أن العملات الافتراضية الحالية تشكل خطورة بتعاملاتها المشبوهة وعدم وجود ضامن لها.

ترخيص لمصرف وافد

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنك صحار الدولي العماني، بفتح فرع له في السعودية.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تم تفويض وزارة المالية بالبتّ في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

ولدى السعودية 13 بنكا وطنيا مرخصا للعمل في البلاد بينها اثنان رقميان، فضلا عن 20 فرعا لبنوك أجنبية.

المصدر : وكالة الأناضول
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