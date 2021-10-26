مطار هيثرو يستعين بشركة ناشئة لتقديم خدمات التاكسي الطائر

لندن – من المقرر أن يعمل مطار "هيثرو" (Heathrow) في لندن مع شركة "فيرتيكال إيروسبيس جروب" (Vertical Aerospace Group) المحدودة الناشئة، لتقديم خدمات مركبات التاكسي الطائر في مركز المملكة المتحدة بحلول منتصف العقد الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء أن مطار "هيثرو" سيقوم باستكشاف كيفية ملاءمة المركبة الكهربائية -التي ستقوم شركة "فيرتيكال" بتصنيعها- ضمن عملياتها، بينما يقوم بالعمل مع المنظمين، ويسعى لتقليل تأثيرات التجربة على المجتمع.

ويشار إلى أن شركة "فيرتيكال" لديها صفقات أولية لبيع 1350 من مركباتها من طراز "في إيه – إكس 4" (VA-X4) المخصصة لاستيعاب 4 ركاب وطيار واحد، لعملاء من بينهم شركة "فيرجن أتلانتيك إيرويز ليمتد" (Virgin Atlantic Airways Limited) التي تتخذ من "هيثرو" مقرا لها، مقابل 5.4 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تقوم لندن وطوكيو وساو باولو باختبارات لمركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، والتي تتسم بأنها أكثر هدوءا وأنظف وأرخص من المروحيات.