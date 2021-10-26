Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
ريادة|العالم

بسبب موجة ألعاب الفيديو.. "فيز كلان" للرياضة الرقمية تدخل اكتتابا عبر استحواذ خاص

كلمة "سباك" (SPAC) تشير إلى ما تسمى شركات الشيكات على بياض، التي تطرح للاكتتاب العام أولا بهدف العثور على شركة خاصة للاندماج معها (رويترز)
كيلين براونينغ ولورين هيرشنيويورك تايمز
26/10/2021-|آخر تحديث: 26/10/202104:22 PM (مكة المكرمة)

أعلنت "فيز كلان" (FaZe Clan)، وهي مجموعة شركات للرياضات الرقمية، أمس الاثنين أنها تعتزم الانضمام إلى أسواق التداول العامة في صفقة تنطوي على الاندماج مع ما تسمى "شركة استحواذ ذات أغراض خاصة"، التي تعرف اختصارا باسم "سباك" (SPAC)، وهو ما قد يضع تقييمها عند نحو مليار دولار.

أصبحت فيز كلان، التي تأسست عام 2010، وكالة تسويق مؤثرة وشركة تجارة إلكترونية، إضافة إلى فريق للرياضات الرقمية، واندمجت هذه المجموعة مع بعضها بعضا. وقد وصفها الرئيس التنفيذي للشركة، لي ترينك، ذات مرة بأنها مثل فريق "دالاس كاوبويز" (Dallas Cowboys) مع شركة "سوبريم" (Supreme) إضافة إلى محطة تليفزيون "إم تي في"(MTV)". وستكون هذه واحدة من أولى شركات الرياضة الرقمية البارزة التي يتم طرحها للاكتتاب العام، ومن المرجح أن تجذب انتباه تجار التجزئة الذين ساعدوا في تأجيج جنون موجة شركات الاستحواذ الخاصة.

انتشرت صناعة ألعاب الفيديو التي تبلغ قيمتها 176 مليار دولار خلال الجائحة، رغم أن البعض يخشى أن تتباطأ المبيعات مع انحسار الوباء.

وترينك هو مدير سابق لشؤون الترفيه في هوليوود، وعمل سابقا مع المغني كيد روك. والمؤثرون البالغ عددهم 85 فردا في الشركة -الذين يعيشون معا في مجمع ألعاب للفيديو في كاليفورنيا- ينتجون مقاطع رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتنافسون في بطولات ألعاب الفيديو الاحترافية للحصول على المال والأوسمة، ويبنون قاعدة جماهيرية مخلصة. وقد استثمرت "فيز" ذلك عبر إطلاق متجر على الإنترنت، وعرض بضائع تحمل علامتها التجارية علاوة على توقيعها صفقات إعلانية مع شركات مثل "برغر كينغ".

وتشير كلمة "سباك" (SPAC) إلى ما تسمى شركات الشيكات على بياض، التي تطرح للاكتتاب العام أولا بهدف العثور على شركة خاصة للاندماج معها. ويمكن أن تكون الطريقة هذه وسيلة للشركات الصغيرة لدخول الاكتتاب العام عن طريق السماح لها بتجاوز التدقيق التنظيمي التقليدي الذي يصاحب الاكتتابات العامة.

جلبت "فيز" -التي لم تحقق أرباحا- نحو 38 مليون دولار من الإيرادات العام الماضي، وتتوقع أن تسجل أكثر من 50 مليون دولار هذا العام.

وقال ترينك في مقابلة: "لم نقض كثيرا من الوقت في التفكير في إستراتيجية عن الاكتتاب العام التقليدي"، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تسمح لفيز كلان بالحديث عن الفرص المستقبلية، في الوقت الذي تستعد فيه للإعلان عن الاكتتاب العام، في حين أن الطرح التقليدي لا يوفر ذلك.

وجلبت "فيز" -التي لم تحقق أرباحا- نحو 38 مليون دولار من الإيرادات العام الماضي، وتتوقع أن تسجل أكثر من 50 مليون دولار هذا العام. وقال ترينك إن فيز ستستخدم صفقة "سباك" لمضاعفة المحتوى الذي تقدمه.

وأضاف أن "هذه بداية لاستمرار صعود ألعاب الفيديو، لتكون من سمات هذا العصر الثقافية".

هذا، وقد انتشرت صناعة ألعاب الفيديو التي تبلغ قيمتها 176 مليار دولار خلال الجائحة، رغم أن البعض يخشى أن تتباطأ المبيعات مع انحسار الوباء. فمن المتوقع أن تصبح الرياضات الرقمية بقيمة مليار دولار هذا العام. وبالفعل فإن فريقا يسمى "إيفل جينياسز" الرقمي قد تلقى استثمارا من مجموعة "فوسن سبورتس" الصينية مما رفع تقييمه إلى أكثر من 250 مليون دولار.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021
نقلتها للعربية صفحة "ريادة الجزيرة".

المصدر : نيويورك تايمز

حول هذه القصة

لدعم 100 شركة ناشئة.. إيتيدا و"آي بي إم" تطلقان كأس أفريقيا لإبداع التطبيقات الرقمية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة “كأس أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية” للشركات الناشئة ورواد الأعمال بالتعاون مع “آي بي إم” (IBM) العالمية.

Published On 12/10/2021
المزيد من ريادة

سوق السندات يقول إن التضخم في أميركا سيستمر.. وعلى الجميع الإنصات

يقول الخبراء أن التضخم في سوق السندات في أمريكا سيتسمر.

بحثا عن الطاقة.. بريطانيا تسعى لجذب تمويل جديد للمحطات النووية

المحطة النووية قيد الإنشاء في هينكلي بوينت بإنجلترا.

مطار هيثرو يستعين بشركة ناشئة لتقديم خدمات التاكسي الطائر

من المقرر أن يقدم مطار "هيثرو" خدمات مركبات التاكسي الطائر بحلول منتصف العقد الجاري.

متفوقة على السيارات الكهربائية.. شركة إكس بنغ الصينية تطلق نموذجا لسيارة طائرة

شركة "إكس بنغ" الصينية تطلق نموذجا لسيارة  طائرة.
الأكثر قراءة

بعدما قال إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم.. الوزير قرداحي يوضح موقفه وميقاتي يرفض تصريحاته

Lebanon's Information Minister George Kordahi speaks at the presidential palace in Baabda

سفراء السودان في 12 دولة يرفضون "الانقلاب".. حمدوك يعود لمنزله ومظاهرات ليلية رافضة لإجراءات قائد الجيش

عبد الفتاح البرهان و عبد الله حمدوك

المومياوات أقدم مما كنا نعتقد.. اكتشاف جديد قد يعيد كتابة التاريخ

A scientist examines the Khuwy mummy, discovered in 2019. Photograph: Ian Glatt/National Geographic/Windfall Films
logo

بريطانيا وفرنسا.. جذور الكراهية بين أهم قوتين في أوروبا