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متفوقة على السيارات الكهربائية.. شركة إكس بنغ الصينية تطلق نموذجا لسيارة طائرة

شركة "إكس بنغ" الصينية تطلق نموذجا لسيارة  طائرة.
شركة إكس بنغ الصينية تطلق نموذجا لسيارة طائرة (الفرنسية)
26/10/2021

شنغهاي – كشفت شركة "إكس بنغ" (Xpeng) الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية عن تفاصيل منتجات ومواصفات جديدة، بما في ذلك نظام قيادة مساعد وبنية أساسية للشحن السريع وسيارة طائرة، إذ أشارت إلى نيتها توسيع جذورها في مجال تصنيع السيارات.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن الشركة -التي يقع مقرها في مدينة قوانجتشو- أطلقت أيضا نموذجا أوليا لروبوت حصان قابل للركوب في ما يسمى "يوم التكنولوجيا".

وقالت "إكس بنغ" إن 60% من المستخدمين دفعوا مقابل ميزة القيادة المساعدة، التي تسمى وظيفة التوجيه الملاحي للقيادة، ويمكن استخدامها على الطرق السريعة الآن.

وذكرت الشركة أن ذلك أسهم في زيادة إيراداتها وتعزيز التفاؤل بإمكانية جني الأرباح من النظام الذكي.

وقال رئيس مجلس الإدارة -هي شياوبنج- إن "استكشافنا لحلول تنقل أكثر كفاءة وأمانا وحيادية مع الكربون يتجاوز بكثير مجرد المركبات الكهربائية الذكية، وهو حجر الزاوية لمميزاتنا التنافسية الطويلة الأجل".

وأضاف أن معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة سوف يبلغ 50% بحلول عام 2025.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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