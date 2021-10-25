منهية صفقة بـ45 مليار دولار.. "بي بال" تقول إنها لن تشتري "بينتيريست"

شركة "بي بال" (PayPal)، عملاق المدفوعات الرقمية، قالت في وقت متأخر من أمس الأحد إنها غير مكترثة بشراء شبكة التواصل الاجتماعي "بينتيريست" (Pinterest)، مما ينهي الجهود الرامية إلى صياغة صفقة محتملة بقيمة 45 مليار دولار كان من المتوقع أن تكون واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ على شركات الإنترنت في القطاع الخدمي خلال عقد من الزمان.

وقالت الشركة في بيان مقتضب إنها "لا تسعى إلى الاستحواذ على بينتيريست في الوقت الحالي".

عرضت "بي بال" 70 دولارا لكل سهم من "بينتيريست"، وذلك فقا لأشخاص كانوا على علم بالمناقشات، وهو سعر أعلى بنسبة 25% من سعر تداول أسهم شركة الدبابيس الرقمية تلك قبل تسرب أخبار المحادثات الأسبوع الماضي

وكان من المتوقع أن تكون الصفقة واحدة من بين أكبر صفقة على الإطلاق تدخل فيها "بي بال" منذ أن خرجت من عباءة موقع "إي باي" (EBay) في عام 2015، كما كان من شأنها تعزيز وجودها في التجارة الإلكترونية.

وتعرف "بينتيريست" بالسماح لمشتركيها البالغ عددهم 454 مليون ممن يستخدمون الصور والروابط على لوحات خاصة بهم وتعرف كذلك عبر الإنترنت بتمكينهم من شراء سلع مباشرة مما يسمى "دبابيس قابلة للشراء". كما أن شركة "بينتيريست" تحقق أرباحها -إلى حد كبير- من خلال الإعلانات بدلا من التسوق عبر الإنترنت.

هذا، وقد عرضت "بي بال" 70 دولارا لكل سهم من "بينتيريست"، وذلك وفقا لأشخاص كانوا على علم بالمناقشات، وهو سعر أعلى بنسبة 25% من سعر تداول أسهم شركة اللوحات الرقمية تلك، قبل تسرب أخبار المحادثات الأسبوع الماضي.

المحادثات أكدت على الصعوبات التي تواجهها "بي بال" مع المنافسة القاسية في أعمالها الأساسية وهي مجال المدفوعات الرقمية

وكان رد فعل المستثمرين على الصفقة المحتملة مختلطا، حيث قفزت الأسهم في "بينتيريست" بسبب الأخبار، في حين انخفضت أسهم "بي بال" بشكل حاد.

وقد حققت "بينتيريست" أداء جيدا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 50% تقريبا في عام 2020 بسبب قفزة في التسوق عبر الإنترنت تغذيها حالة الوباء.

لكن بعض المحللين شككوا في منطق التوصل إلى صفقة وأشاروا إلى أن المحادثات أكدت على الصعوبات التي تواجهها "بي بال" مع المنافسة القاسية في أعمالها الأساسية وهي مجال المدفوعات الرقمية.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021

نقلتها للعربية صفحة "ريادة الجزيرة".