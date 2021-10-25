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ضمن التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية.. هيرتز تطلب شراء 100 ألف سيارة من تسلا

قالت وكالة تأجير السيارات "هيرتز" (Hertz) إنها قدمت طلبا لشراء 100 ألف سيارة "تسلا" (Tesla)
قالت وكالة تأجير السيارات "هيرتز" (Hertz) اليوم الاثنين إنها قدمت طلبا لشراء 100 ألف سيارة "تسلا" (Tesla) (غيتي إيميجز)
نيراج شوكشينيويورك تايمز
25/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202107:23 PM (مكة المكرمة)

قالت وكالة تأجير السيارات "هيرتز" (Hertz) اليوم الاثنين إنها قدمت طلبا لشراء 100 ألف سيارة "تسلا" (Tesla)، في إشارة إلى الزخم المتزايد في التحول إلى السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن توفر هذه الطلبية المرجح تسليمها بنهاية العام القادم أحد أكبر أساطيل السيارات الكهربائية المستأجرة فى العالم لمصلحة شركة "هيرتز".

وأضافت شركة "هيرتز" التي خرجت من الإفلاس في الصيف أنها تتعاون مع لاعب الارتكاز في اتحاد كرة القدم الأميركي توم برادي لتعزيز عروضها من المركبات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"هيرتز" مارك فيلدز في بيان صحفي "إن السيارات الكهربائية هي الآن التيار الرئيسي، وقد بدأنا حديثا نرى طلبا واهتماما عالميين متزايدين".

وأوضح أن "هيرتز" الجديدة ستقود الطريق كشركة للحركة، "بدءا من سيارات كهربائية للإيجار في أميركا الشمالية مع الالتزام بتنمية أسطولنا منها، فضلا عن توفير أفضل تجربة تأجير وإعادة شحن لعملاء الترفيه والأعمال في جميع أنحاء العالم".

مارك فيلدز الرئيس التنفيذى المؤقت لهيرتز: "إن السيارات الكهربائية هي الآن التيار الرئيسي، وقد بدأنا حديثا نرى طلبا واهتماما عالميين متزايدين".

ولم تكشف الشركة عن قيمة الصفقة، وقالت "بلومبيرغ"، التي نشرت الخبر قبل الإعلان الرسمي، إن الأمر سيوفر نحو 4.2 مليارات دولار من الإيرادات لمصلحة "تسلا"، وذلك يشير إلى أن "هيرتز" تدفع ما يقرب من القيمة الاسمية للسيارات.

المعروف أن شركات تأجير السيارات عادة ما تطلب خصومات كبيرة لطلبيات السيارات الكبيرة.

وهكذا سيتمكن عملاء "هيرتز" من استئجار سيارة "تسلا-موديل 3" في بعض الأسواق الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا بدءا من أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، كما قالت الشركة إنها تعتزم تركيب آلاف أجهزة الشحن في مواقعها.

وقالت الشركة إنه بعد طلبية "تسلا" هذه، ستشكل السيارات الكهربائية أكثر من 20% من أسطول سيارات هيرتز العالمي.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021
نقلتها للعربية صفحة "ريادة الجزيرة".

المصدر : نيويورك تايمز
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