شركة مصرية ناشئة تحصد جائزة أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية لعام 2021 في الشرق الأوسط

أعلنت اليوم الأحد شركة "فاليو" (VALU) -وهي المنصة الرائدة لـ"الشراء الآن والدفع لاحقا" (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- عن حصولها على جائزة أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية لعام 2021، وذلك خلال فعاليات حفل توزيع "جوائز جلف بيزنس تك 2021" (Gulf Business Tech Awards 2021) والذي أقيم بمركز دبي للتجارة العالمية ضمن فعاليات "أسبوع جيتكس للتكنولوجيا" (GITEX Technology Week).

وأعرب وليد حسونة -الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية "هيرميس"(Hermes) والرئيس التنفيذي لـ"فاليو"- عن اعتزازه بحصول الشركة على الجائزة، مشددا على المكانة الراسخة التي تحظى بها "فاليو" كأبرز شركة متخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية.

وكانت "فاليو" حصلت أيضا على جائزة أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية خلال فعاليات حفل توزيع "جوائز روّاد التكنولوجيا المالية 2021" (Leaders in Fintech Awards 2021) والذي نظمته مؤسسة "ريادة الأعمال في الشرق الأوسط" (Entrepreneur Middle East)، وهو ما يدل على الأداء المتميز للشركة الناشئة وقدرتها المستمرة على تقديم أفضل الحلول لخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقا".

وتحاول الشركة الناشئة تقديم مساعدة لتجار التجزئة ومقدمي الخدمات على تحقيق حجم أعمال أكبر.

وضمت لجنة التحكيم مجموعة من أبرز خبراء صناعة التكنولوجيا وممثلي كبرى المؤسسات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينهم الدكتور جاسم حاجي رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي في البحرين.

يشار إلى أن منصة "فاليو" تضم أكثر من 170 ألف مستخدم، ونفذت أكثر من 500 ألف عملية بقيمة إجمالية تربو على 2 مليار جنيه مصري منذ نشأتها.