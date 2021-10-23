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ريادة|مصر

يستفيد منها ألف مصري.. منحة من مايكروسوفت لإعداد الشباب لوظائف المستقبل في التحول الرقمي

منحة من مايكروسوفت ل1000 شاب في تكنولوجيات التحول الرقمي.
منحة من مايكروسوفت لألف شاب في تكنولوجيات التحول الرقمي (الجزيرة)
23/10/2021

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) العالمية منحة متقدمة لبناء قدرات ألف من شباب الخريجين لإعدادهم لوظائف المستقبل في التحول الرقمي.

وتتضمن المنحة عددا من المحاور التدريبية في الموضوعات المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعلوماتية، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإدارة عمليات الحوسبة السحابية والبرمجة المتقدمة وإدارة قواعد البيانات.

وتهدف المنحة إلى تعريف الشباب بدراية التكنولوجيات المتطورة عبر تدريب رقمي مكثف، بالإضافة إلى إتاحة عدة منصات تدريبية وفصول افتراضية وتدريبات عملية، للوصول بالمتدربين إلى المستوى المنشود عالميا في هذا التخصص من الناحيتين النظرية والعملية، وينتهي التدريب بالحصول على الشهادات المتخصصة.

وتسهم المنحة في صقل مهارات الشباب على النحو الذي يؤهلهم للإسهام الفعال في النهضة التكنولوجية ويؤهلهم للعمل في السوق العالمي والمحلي على حد سواء.

المصدر : وكالة الشرق الأوسط
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