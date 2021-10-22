5 آلاف مشارك في مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس أن النسخة الخامسة للمبادرة التي ستعقد في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية" ستجمع أكثر من ألفي بعثة و5 آلاف مشارك.

وأكد أتياس أن النسخة الخامسة ستناقش كيفية الاستثمار في المياه النظيفة والتعليم والصحة العامة والمساواة بين الجنسين ومحاربة الفقر خاصة الدول التي لم تستطع الوصول إلى اللقاح.

وقال "نسبة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في أفريقيا 1%، وذلك يجلب الشعور بالندم، ويجب أن نكون كرماء ومتشاركين وشموليين، وهذه هي التوجيهات التي حصلنا عليها من القيادة عندما أنشأنا المؤسسة".

وأوضح ريتشارد أن القطاعات بجميع أنواعها بدأت بالعمل بشكل طبيعي بعد جائحة كورونا، وجميع القطاعات بحاجة إلى الاستدامة كونها من أهم العوامل، من خلال الاستثمار في الإنسانية، مؤكدًا أن برنامج المؤسسة يحث على ذلك.

النسخة الخامسة من المؤتمر ستناقش كيفية الاستثمار في المياه النظيفة والتعليم والصحة العامة والمساواة بين الجنسين ومحاربة الفقر.

وقال أتياس "لبناء الثقة تحتاج إلى وجود شركاء يعملون معك، والأمر ليس سهلاً أن تقنع الشركات العالمية بالانضمام إلى مبادرة مستقبل الاستثمار كشركاء إستراتيجيين".

وأضاف أن المبادرة ستطلق العديد من المبادرات في الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والحوكمة الاجتماعية والبيئة والتعليم، مبينا أن العمل بدأ محليا وعالميا، والفكرة ولدت في السعودية وتم تسجيلها في الولايات المتحدة الأميركية وسيتم افتتاح مكتب في آسيا.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار راكان طرابزوني أن المؤسسة تنظر إلى التوجهات الرئيسية في الاستثمار التي تساعد على إيجاد مستقبل أفضل للجميع، إضافة إلى الذراع الاستثمارية، مبينًا أن المؤسسة لديها منصة خاصة بها تقدم جميع منتجاتها، وتنظم العديد من الفعاليات السنوية في جميع أنحاء العالم، وتعمل على الأمور المحسوسة والملموسة على أرض الواقع.

ومن جانبه، أفاد مدير عام إدارة الاستثمار في المؤسسة آنثوني باركلي بأن المؤسسة تركز على الاستثمار في الجانب الإنساني، وتعمل على الفرص الاستثمارية الإيجابية للشعوب وللكوكب، مبرزا أهمية استخدام التقنية في الاستدامة والرعاية الصحية والتعليم.