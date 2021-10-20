شركة أميركية تستثمر 1.1 مليار دولار في حقوق استغلال 62 ألف أغنية

نيويورك – أعلنت مجموعة الاستثمار المالي الأميركية "كيه.كيه.آر" (KKR) شراء حقوق استغلال مجموعة من الأغاني من شركة الاستثمار "كوبالت كابيتال" (Cobalt Capital) مقابل 1.1 مليار دولار في أحدث صفقة تعقدها شركة الاستثمار الأميركية بمجال الموسيقى.

وتعاونت "كيه.كيه.آر" مع شركة "دوندي بارتنرز" (Dondy Partners) لشراء مجموعة الأغاني والتسجيلات المعروفة باسم "كيه.إم.آر ميوزك رياليتز2" (KMR Music Realitz 2).

وتضم هذه المجموعة أكثر من 62 ألف حق ملكية فكرية للفنانين والكُتاب في مختلف مجالات الموسيقى، ومنها البوب والروك وموسيقى الريف.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن جيني بوكس الشريك في "كيه.كيه.آر" القول "هذه الصفقة تتيح لنا نطاقا واسعا، حيث سنواصل النمو من خلال توفير رأسمال مرن ومبدع لأصحاب الحقوق الموسيقية، في مختلف قطاعات "كيه.كيه.آر"، كما سنستثمر في التكنولوجيا المبتكرة والإعلام وأنشطة الترفيه والتي تربط الجمهور بالموسيقى بطرق جديدة".