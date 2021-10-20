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تقنية تصوير جديدة لتحسين الرؤية لدى الروبوتات العاملة في المجالات الزراعية

ابتكر فريق من الباحثين  بجامعة "بنسلفانيا"(Pennsylvania) تقنية تصوير جديدة لتحسين الرؤية  لدى الروبوتات.
 باحثون بجامعة بنسلفانيا ابتكروا تقنية تصوير جديدة لتحسين الرؤية لدى الروبوتات (غيتي)
20/10/2021

سان فرانسيسكو- ابتكر فريق من الباحثين بجامعة "بنسلفانيا" (Pennsylvania) بالولايات المتحدة تقنية تصوير جديدة لتحسين الرؤية لدى الروبوتات التي تعمل في المجالات الزراعية.

وتقول الباحثة داين شوي المتخصصة في مجال الأنشطة الحيوية بكلية العلوم الزراعية بالجامعة إن المنظومة الجديدة تعتمد على إطلاق ومضات ضوئية متعددة خلال الثانية الواحدة بواسطة مصابيح تعمل بتقنية الباعث الثنائي للضوء "ليد" (led)، وتؤكد أن هذه التقنية يمكنها أن تتغلب على كثير من العقبات التي تؤثر على وضوح الرؤية مثل التشويش الضوئي أو اهتزاز الرؤية الناجم عن الحركة وغير ذلك.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" (techxplore) المتخصص في التكنولوجيا عن شوي قولها إن "هذه المنظومة وغيرها سوف يتم الاعتماد عليها في المستقبل لتوجيه الآلات الذاتية الحركة التي تستخدم لأداء الأنشطة الزراعية المختلفة، من قبيل جني المحاصيل وتشذيب الأشجار والتقاط ثمار عيش الغراب على سبيل المثال".

وذكر الباحث أوميد ميربود عضو فريق الدراسة أن المنظومة الجديدة تعمل بواسطة دائرة كهربائية لتخزين الطاقة وإطلاقها، ووحدة تحكم إلكترونية لضبط الإعدادات أثناء التصوير للحصول على أفضل جودة ممكنة.

تقول الباحثة داين شوي المتخصصة في مجال الأنشطة الحيوية إن المنظومة الجديدة تعتمد على إطلاق ومضات ضوئية متعددة خلال الثانية الواحدة بواسطة مصابيح تعمل بتقنية الباعث الثنائي للضوء "ليد" (led).

وأضاف أن "أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تستفيد من الصور الغنية بالمعلومات، ومن ثم من المهم للروبوتات التقاط صور بجودة عالية، وأما من أجل نشاط الزراعة على سبيل المثال، فنحن بحاجة إلى صور يمكنها التغلب على مختلف ظروف الإضاءة الخارجية، حتى تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي مثلا تحديد الثمرة الناضجة أثناء عملية القطف سواء تحت أشعة الشمس أو في الظل".

وتمت تجربة المنظومة الجديدة في حديقة لأشجار التفاح على مدار 3 أيام  في صيف العام الماضي، وتميزت الصور التي التقطت للأشجار المثمرة بجودة عالية ودرجة ألوان شديدة الوضوح.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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