Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
ريادة|العالم

بعد الهواتف الذكية.. "فوكسكون" التايوانية تنتج سيارات كهربائية

قدمت "فوكسكون" سيارتها الكهربائية ، سيدان فاخرة ، في تايبيه ، تايوان ، يوم الاثنين.
قدمت "فوكسكون" سيارتها الكهربائية الفاخرة في تايبيه عاصمة تايوان يوم الاثنين (نيويورك تايمز)
ريموند زونغنيويورك تايمز
19/10/2021

أظهرت شركة "فوكسكون" (Foxconn)، عملاقة الإلكترونيات التايوانية التي تجمّع أجهزة "آيفون" (Iphone) التابعة لشركة "آبل"(Apple) -يوم الاثنين- أول ثمار مادية لجهودها، لتصبح لاعبا رئيسيا في السيارات الكهربائية، وذلك بإنتاج سيارة سيدان فاخرة وسيارة دفع رباعي وحافلة ركاب كهربائية.

وجاء الكشف عن النماذج الأولية في تايبيه عاصمة تايوان، بعد عام واحد فقط من إعلان المديرين التنفيذيين لشركة "فوكسكون" عن طموحاتهم الكبرى في مجال المركبات التي تعمل بالبطاريات، وهو مجال كانت الشركة لديها خبرة محدودة فيه.

وقد بدأت "فوكسكون" منذ ذلك الحين العمل على تطوير عناصر الأجهزة والبرامج التي يمكن لشركات صناعة السيارات استخدامها في تطوير السيارات الكهربائية، كما وقعت اتفاقيات مع شركات ناشئة مثل "فيسكر" (Fisker) و"لوردستاون موتورز" (Lordstown Motors) للمساعدة في تطوير وإنتاج سياراتهم على نطاق واسع.

يونغ ليو رئيس فوكسكون: "أكبر تحد يواجهنا هو أننا لا نعرف كيفية صنع السيارات"

والنماذج الأولية التي عرضتها "فوكسكون" يوم الاثنين لأول مرة، هي: "إي" (E)، و"سي" (C)، و"تي" (T)، وهي  تصميمات يمكن للعملاء الرجوع إليها عند قرار تصميم سياراتهم.

وقد عملت "فوكسكون" مع شركة صناعة السيارات التايوانية "يولون موتور" (Yulon Motor) لتطوير تلك النماذج الأولية، وستكون شركة "يولون" أول عميل يجلب جهود الشركتين إلى السوق.

وأعرب يونغ ليو رئيس "فوكسكون" عن ثقته في أن الشركة -المعروفة بتجميع الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة- سيكون لها دور تلعبه في صناعة السيارات.

وصرّح ليو للصحفيين اليوم بأن "أكبر تحد يواجهنا هو أننا لا نعرف كيفية صنع السيارات".

لكنه قال إن شركات صناعة السيارات القديمة تواجه تحديا أقوى: فهي تفتقر إلى الخبرة في مجال البرمجيات ورقائق الحاسوب، وكلاهما مهم مع اكتساب السيارات المزيد من الذكاء الرقمي.

شركات صناعة السيارات القديمة تواجه تحديا أقوى: فهي تفتقر إلى الخبرة في مجال البرمجيات ورقائق الحاسوب، وكلاهما مهم مع اكتساب السيارات المزيد من الذكاء الرقمي

وقال ليو إن هذا يجعل خلفية "فوكسكون" في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية ميزة في هذا المجال.

وأضاف أن "فوكسكون" قد أعطت حافلتها الكهربائية نفس اسم "فورد" (Ford) موديل "تي" (T)، وهو ربما اسم السيارة الأكثر شهرة على الإطلاق، وهذا لا يعني أن شركته تعمل مع شركة صناعة السيارات الأميركية "فورد".

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021
نقلتها للعربية صفحة "ريادة الجزيرة".

المصدر : نيويورك تايمز

حول هذه القصة

شعار تطبيق "فايرسايد" التطبيق الذي يتيح لصناع المحتوى التفاعل مع الجمهور خلال البث الحي.

فايرسايد.. تطبيق جديد يتيح لصناع المحتوى التفاعل مع الجمهور أثناء البث الحي

انطلق تطبيق “فايرسايد” (Fireside) الذي شارك في تأسيسه رجل الأعمال مارك كوبان لمساعدة المدونين والموسيقيين وغيرهم من صناع المحتوى في تقديم العروض المباشرة، مع توافر إمكانية التفاعل مع الجمهور.

Published On 6/10/2021

شركات ناشئة تزدهر في خدمات التوصيل خلال 15 دقيقة أثناء الجائحة

مؤسسا هذه الشركة الناشئة أعطيا صفة “موظف” لكل العاملين، فأعطتهما الجائحة دفعا قويا لنشاطهما، حققت الشركة أكثر من 15 مليون دولار خلال الربيع وتتوقع افتتاح عشرات المواقع الجديدة في نيويورك العام المقبل.

Published On 20/4/2021
المزيد من ريادة

لوسيد الناشئة تطرح سيارة ذات ليزر استشعاري

يبلغ سعر السيارة "أير دريم إيدشن"(Air Dream Edition) 169 ألف دولار.

السعودية تعزز نمو الشركات الناشئة بأكثر من مليار ريال

السعودية جاءت في المرتبة الثانية من حيث الحصة في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط.

رياح اللجوء إلى الطاقات المتجددة تعصف بالجزر الإسكتلندية

تختبر الشركة الناشئة "اوربيتال" (Orbital) مولّد طاقة المد والجزر "او 2" (O2) الأقوى في العالم

أرخص من القطار.. طرق إبداعية جديدة من طيران اليابان وكوريا لجذب المسافرين

طائرة قادمة من اليابان على المدرج في مطار تاويوان الدولي في شمال تايوان.(نيويورك تايمز)،
الأكثر قراءة
logo

الركود العظيم.. هل بدأت قوة الصين بالأفول؟

سيميوني رفض مصافحة كلوب بعد مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول.. فيديو لغضب الألماني من تجاهل الأرجنتيني

Champions League - Group B - Atletico Madrid v Liverpool

كورونا.. متحور جديد يثير القلق في بريطانيا وتقرير برلماني برازيلي يتهم الرئيس بالقتل بسبب تعامله مع الجائحة

سوريا.. 14 قتيلا و3 جرحى بتفجير حافلة جنود وسط دمشق

Roadside bomb attack in central Damascus