السعودية تعزز نمو الشركات الناشئة بأكثر من مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء إطلاق منتج الاستثمار في صناديق مسرّعات الأعمال للشركات الناشئة، ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق؛ لتعزيز بناء شركات ناشئة قابلة للنمو السريع.

ويأتي منتج الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال لدعم الاستثمار في مراحل التأسيس وما قبله (seed and pre-seed stages)، وهي مراحل تعد نسبة المخاطرة فيها عالية، كما يأتي لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة العربية السعودية في المراحل كافة، وسعيًا لسد فجوة تمويلية نتجت عن تركيز صناديق الاستثمار الجريء والمستثمرين لتمويل الشركات الناشئة من المراحل المبكرة إلى المراحل المتقدمة.

وتجاوزت استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء في الصناديق والشركات الناشئة مليارًا و100 مليون ريال، في حين بلغ عدد صناديق الاستثمار الجريء وصناديق النمو التي استُثمِر فيها 20 صندوقًا، منذ انطلاق أعمال الشركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م.

السعودية جاءت في المرتبة الثانية من حيث الحصة في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على ما نسبته 22% من الصفقات

وشهدت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية نموًا متسارعًا، نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين، وصناديق الاستثمار الجريء، ومجموعات المستثمرين "الملائكيين"، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.

وكشف تقرير "ماجنت" للاستثمار الجريء للنصف الأول من عام 2021م عن ارتفاع حجم الاستثمار الجريء في السعودية بنسبة 65%.

وأشار التقرير إلى تحقيق السعودية مستويات قياسية في قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2021م، إذ استحوذت على 14% من إجمالي قيمة الاستثمارات الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما قاد لصعود السعودية للمرتبة الثانية من حيث الحصة في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على ما نسبته 22% من الصفقات في المنطقة.