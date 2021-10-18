إطلاق منصة جزائرية جديدة لتقليص نسب الفشل في المؤسسات الناشئة

أطلقت الحكومة الجزائرية برنامجا جديدا لتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجاري، بهدف مساعدتها على الاستمرارية وتطوير قدرتها على استعمال التكنولوجيات الحديثة.

وقال المدير العام لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار حكيم توصار -في بيان صحفي- إن البرنامج الجديد سيتم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالجزائر.

وأكد توصار أن أهداف البرنامج تتمثل في 4 محاور أساسية، يأتي على رأسها رفع فعالية المؤسسات في استغلال المواد، وتمكنيها من الدخول إلى أسواق جديدة، والتقليص من نسب فشل مثل هذه المؤسسات عن طريق تشخيص الأسباب والقضاء على جميع العراقيل، من أجل الرفع من قدراتها التنافسية وضمان استمراريتها.

استفادت 454 مؤسسة من البرنامج حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 321 مؤسسة خلال 2020

وسيستفيد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من هذا البرنامج من خلال دورات توفرها وكالة التعاون الألماني بالجزائر.

وسيتم تمويل البرنامج من خلال صندوق دعم الاستثمار وصندوق دعم التنافسية الصناعية.

وأعلن توصار أنه سيتم قريبا إطلاق منصة رقمية للمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تضم جميع المعطيات الاقتصادية لهذه المؤسسات من خلال عمل تنسيقي ما بين الوكالة ووزارة الصناعة.

وبحسب توصار، فقد استفادت 454 مؤسسة من البرنامج حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 321 مؤسسة خلال 2020.

كما قدم البرنامج 135 دورة منذ بداية السنة الحالية، بهدف رفع مستوى الشباب المبتكر، وتم توجيه 2861 شابا من أصحاب الأفكار المبتكرة لتحقيق مشاريعهم.