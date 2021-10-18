Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
ريادة|جزائر

إطلاق منصة جزائرية جديدة لتقليص نسب الفشل في المؤسسات الناشئة

أطلقت الحكومة الجزائرية برنامجا جديدا لتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أطلقت الحكومة الجزائرية برنامجا جديدا لتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. (الصحافة الجزائرية)
17/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202102:30 AM (مكة المكرمة)

أطلقت الحكومة الجزائرية برنامجا جديدا لتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجاري، بهدف مساعدتها على الاستمرارية وتطوير قدرتها على استعمال التكنولوجيات الحديثة.

وقال المدير العام لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار حكيم توصار -في بيان صحفي- إن البرنامج الجديد سيتم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالجزائر.

وأكد توصار أن أهداف البرنامج تتمثل في 4 محاور أساسية، يأتي على رأسها رفع فعالية المؤسسات في استغلال المواد، وتمكنيها من الدخول إلى أسواق جديدة، والتقليص من نسب فشل مثل هذه المؤسسات عن طريق تشخيص الأسباب والقضاء على جميع العراقيل، من أجل الرفع من قدراتها التنافسية وضمان استمراريتها.

استفادت 454 مؤسسة من البرنامج حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 321 مؤسسة خلال 2020

وسيستفيد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من هذا البرنامج من خلال دورات توفرها وكالة التعاون الألماني بالجزائر.

وسيتم تمويل البرنامج من خلال صندوق دعم الاستثمار وصندوق دعم التنافسية الصناعية.

وأعلن توصار أنه سيتم قريبا إطلاق منصة رقمية للمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تضم جميع المعطيات الاقتصادية لهذه المؤسسات من خلال عمل تنسيقي ما بين الوكالة ووزارة الصناعة.

وبحسب توصار، فقد استفادت 454 مؤسسة من البرنامج حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 321 مؤسسة خلال 2020.

كما قدم البرنامج 135 دورة منذ بداية السنة الحالية، بهدف رفع مستوى الشباب المبتكر، وتم توجيه 2861 شابا من أصحاب الأفكار المبتكرة لتحقيق مشاريعهم.

المصدر : مواقع إلكترونية
المزيد من ريادة

بهدف تأهيل 10 آلاف شاب.. تعاون مصري أفريقي لتطوير القدرات الرقمية

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري لتكنولوجيا المعلومات.

الاستثمار في المستقبل.. إطلاق مبادرة سعودية تضم 250 خبيرا في الذكاء الاصطناعي

تنطلق مبادرة مستقبل الاستثمار خلال الفترة من 26 - 28 من الشهر الجاري بالرياض.

صناديق الهبات الجامعية الأميركية تجني المليارات من العائدات في عام وفير

ارتفع وقف جامعة "ييل" بنسبة 40 ٪ في آخر سنة مالية لها ، والتي انتهت في يونيو/ حزيران الماضي (نيويورك تايمز)

خبراء الأمن السيبراني يطلقون صافرة إنذار بشأن خطط الاتحاد الأوروبي وشركة آبل لمراقبة الهواتف

ستسمح التقنية الجديدة لشركة آبل باكتشاف صور الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال في هاتف شخص ما عن طريق إجراء مسح على الصور التي تم تحميلها على خدمة تخزين آي كلاود (iCloud) السحابية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

هذه علامات تدل على أنك على وشك الإصابة بالسكري

Healthy lifestyle, food and sport concept. Top view of diabetes tester set with athlete's equipment measuring tape green dumbbell, sport water bottles, fruit on bright green pastel background.

أسباب انسحاب أبو تريكة من إستوديو مواجهة نيوكاسل وتوتنهام

logo

معركة تكسير العظام.. صراع حمدوك والبرهان وحميدتي على ثروات السودان

epa07828193 Leader of Sudan's transitional council, Lieutenant General Abdel Fattah Abdelrahman Burhan (C) and Prime Minister Prime Minister Abdalla Hamdok (C-L) look on as members of the government take oath at the presidential palace in Khartoum, Sudan, 08 September 2019. EPA-EFE/MORWAN ALI

بعد أسبوع من الغموض.. النيابة المصرية تحل لغز "السيارة الشبح" في النيل

Egypt, Cairo, Nile, Tahrir Square and Garden City