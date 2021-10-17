Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
ريادة|مصر

بهدف تأهيل 10 آلاف شاب.. تعاون مصري أفريقي لتطوير القدرات الرقمية

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري لتكنولوجيا المعلومات.
وزير الاتصالات المصري لتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت (الصحافة المصرية)
17/10/2021

قال وزير الاتصالات المصري لتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت إنّ بلاده تتشارك مع أشقائها من دول القارة، في التحديات والفرص والطموح، في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة السكان وتحقيق الرخاء.

وقال طلعت، بحسب بيان عنه، إنّ التعاون المصري مع دول القارة في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات، التي تشمل تنفيذ مشروع "هارب" الذي يتيح توصيل خدمات إنترنت بجودة وسرعة عالية للدول الأفريقية لتمكينها من الوصول إلى الإنترنت والشمول الرقمي.

وأكد أنّ الشباب هم الثروة الحقيقية التي تتميز بها القارة الأفريقية، ومحرك أساسي لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القارة، لافتا لحرص المؤسسات الأفريقية إلى توفير التدريب المتخصص على مستويات متعددة وبنماذج مختلفة، تتضمن نموذج التعلم الرقمي، مع توجيه العناية نحو صقل مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحر، والاهتمام بإتاحة برامج لرعاية الابتكار التكنولوجي، وتنمية الشركات الناشئة.

واستعرض الوزير الجهود المبذولة في إطار التعاون مع دول القارة، ومنها تنفيذ مبادرة لتنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس مئة شركة مصرية وأفريقية ناشئة بهذا المجال، حيث استفاد من المبادرة حتى الآن 7 آلاف شاب و78 شركة ناشئة، وجرى تأسيس المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات الذي يهدف لبناء كفاءات بشرية أفريقية قادرة على التعامل مع التحديات الناشئة بهذا القطاع، وهو الأول من نوعه في أفريقيا للتدريب بهذا المجال، وتقديم تدريب متخصص في بناء القدرات من خلال المركز الإقليمي للتدريب البريدي الذي جرى اعتماد من قبل اتحاد البريد العالمي، كمركز تدريب بريدي إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

استفاد من المبادرة 7 آلاف شاب و 78 شركة ناشئة، وجرى تأسيس المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات الذي يهدف لبناء كفاءات بشرية قادرة على التعامل مع التحديات في هذا القطاع

وأوضح وزير الاتصالات أنّه يتم التعاون في إطار أنشطة مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي، للاستفادة من هذه التكنولوجيا لتلبية احتياجات القارة بعدة قطاعات، ومنها الصحة والتعليم والزراعة، لافتا إلى تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية التي تعد أول جامعة في القارة والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها، وتهدف لبناء كفاءات بشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الشراكة مع الجامعات الدولية المرموقة.

وأشار إلى أنّ أفريقيا لديها فرص للتعاون المشترك في عدة مجالات، منها: الشمول الرقمي، الاتصال العالمي، بناء القدرات، استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الثقة والأمن في البيئة الرقمية على النحو الذي يتماشى مع أهداف القارة لعام 2063، كما يمكن الاستفادة من منطقة التجارة الحرة الأفريقية في تعميق اندماج بلدان القارة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأكد طلعت ضرورة تحديد الأولويات في العمل وفقا لاحتياجات أفريقيا، مع الاعتماد على أبناء القارة في تنفيذ مشروعات بالتعاون مع شركاء من داخل أفريقيا وخارجها، لافتا إلى زيادة نسبة السكان الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، حيث ارتفعت من 21.8% عام 2013 إلى 41.9% عام 2019.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من ريادة

إطلاق منصة جزائرية جديدة لتقليص نسب الفشل في المؤسسات الناشئة

أطلقت الحكومة الجزائرية برنامجا جديدا لتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الاستثمار في المستقبل.. إطلاق مبادرة سعودية تضم 250 خبيرا في الذكاء الاصطناعي

تنطلق مبادرة مستقبل الاستثمار خلال الفترة من 26 - 28 من الشهر الجاري بالرياض.

صناديق الهبات الجامعية الأميركية تجني المليارات من العائدات في عام وفير

ارتفع وقف جامعة "ييل" بنسبة 40 ٪ في آخر سنة مالية لها ، والتي انتهت في يونيو/ حزيران الماضي (نيويورك تايمز)

خبراء الأمن السيبراني يطلقون صافرة إنذار بشأن خطط الاتحاد الأوروبي وشركة آبل لمراقبة الهواتف

ستسمح التقنية الجديدة لشركة آبل باكتشاف صور الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال في هاتف شخص ما عن طريق إجراء مسح على الصور التي تم تحميلها على خدمة تخزين آي كلاود (iCloud) السحابية (الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

من مدير عالمي إلى "جيمس بوند".. القصة الكاملة لصعود وهبوط كارلوس غصن

Former Nissan Chairman Carlos Ghosn talks during an interview with Reuters in Beirut, Lebanon June 14, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir

مناورات عسكرية بقيادة روسيا قرب الحدود.. حكومة طالبان تُصدر الجوازات وتبحث التصدير للصين وتترقب وصول مساعدات

Russia, Tajikistan Conduct Joint Exercise near Tajik-Afghan border

مقال في لوموند: يتجاهل روسيا والإمارات.. هوس فرنسا الغريب ضد تركيا بالمغرب العربي

صورة تجمع حفتر بالرئيس الفرنسي ماكرون Haftar macron

الحي الشعبي والمناصب والحرب والكذب.. وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول

r : Former US Secretary of State Colin Powell, Co-Chairman of the Presidential Inaugural Committee for US President-elect Barack Obama, holds a news conference to announce