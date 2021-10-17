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ريادة|السعودية

الاستثمار في المستقبل.. إطلاق مبادرة سعودية تضم 250 خبيرا في الذكاء الاصطناعي

تنطلق مبادرة مستقبل الاستثمار خلال الفترة من 26 - 28 من الشهر الجاري بالرياض.
تنطلق مبادرة مستقبل الاستثمار خلال الفترة من 26 - 28 من الشهر الجاري بالرياض. (الجزيرة)
17/10/2021-|آخر تحديث: 17/10/202110:23 PM (مكة المكرمة)

تنطلق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار الدورة الخامسة خلال الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري بالرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث من المنتظر أن تشهد الفعالية الإعلان عن مجموعة جديدة من الاتفاقيات والاستثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 125 مليار دولار منذ انطلاق المبادرة في العام 2017.

وحددت المؤسسة عناصر برنامج للمبادرة يركز الجهود في محور "الاستثمار في الإنسانية"، من خلال مناقشة المجالات الجوهرية التي تعزز الأعمال التجارية والعمل الحكومي والاستثمارات، وهي تحديداً تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

تشهد الفعالية الإعلان عن مجموعة جديدة من الاستثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 125 مليار دولار منذ انطلاق المبادرة في العام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس "وضعنا برنامج الدورة الخامسة للمبادرة بحيث نستفيد من التحولات التي شهدها العام الماضي في ضمان العمل على تحقيق التقدم والازدهار وإتاحة الفرص للجميع. ويتميز برنامج المبادرة -وهو تفاعلي الطابع- بحوارات مع قادة عالميين، موائد مستديرة تجمع كبار التنفيذيين، ومناقشات مع الرؤساء التنفيذيين وصناع السياسات، وما يميز منصة المبادرة هو الالتزام بتحويل الأقوال إلى أفعال، وهو النهج الذي سوف يتواصل هذا الشهر، بينما نبتكر حلولًا جديدة للتأثير إيجاباً في الإنسانية".

وتشتمل المبادرة على مؤتمرات قمة حول الاستثمار في التعليم، والاستثمار في العالم الافتراضي، والاستثمار في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى الجلسات الرئيسية حول الدور المتطور للأعمال والحكومات، والاستثمار في المساواة والابتكارات الطبية والاقتصاد الدائري للكربون، والتكيف مع تبعات تغير المناخ، والاستثمار في الأمن الغذائي والهيدروجين الأخضر، ومستقبل الشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة، ومن المنتظر مشاركة أكثر من 250 متحدثًا دوليًا رئيسيًا في فعاليات المبادرة.

المصدر : وكالة الأنباء السعودية (واس)

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