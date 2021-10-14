إطلاق جائزة الابتكار السعودية لتحفيز الشركات الناشئة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية (منشآت) إطلاق جائزة "ابتكر" السنوية تحت شعار "#وطن_يبتكر".

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الابتكار في السعودية، والإسهام في نمو الاقتصاد المحلي عبر اكتشاف المنشآت التي ترتكز على الابتكار وتشجيعها على النمو، وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الابتكار، وإبرازها محليًّا وعالميًّا.

وتوجد 3 مسارات للمسابقة، هي: المنشآت الابتكارية الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

تحصل المنشآت الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي

وتتنافس الشركات على لقب أفضل منشأة ابتكارية في السعودية لعام 2021، وسيتم الإعلان عن المنشآت الفائزة في 13 و14 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وستحصل المنشآت الابتكارية الصغيرة ومتناهية الصغر المتأهلة للمراحل النهائية على مميزات؛ مثل إلحاقها ببرنامج النمو الابتكاري، الذي يهدف إلى تطوير ابتكاراتها وربطها مع نخبة من المستشارين والمدربين المتخصصين في المجالات التشغيلية والتقنية والمالية وغيرها، وذلك ضمن معسكر تدريبي مكثف، بالإضافة إلى ربط هذه المنشآت بالمستثمرين.

وتحصل المنشآت الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، كما تحصل المنشآت المتوسطة الفائزة على فرصة الانضمام لبرامج "منشآت"، مثل رواد ذكاء وطموح، بالإضافة إلى التأهل لبرنامج الشراكة المعرفية في جانب البحث والتطوير المقدم من قبل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وغيرها من المزايا التي تمكّن هذه المنشآت من الربط مع الشركاء في منظومة الابتكار والبروز على المستويين المحلي والعالمي.