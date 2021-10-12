لدعم 100 شركة ناشئة.. إيتيدا و"آي بي إم" تطلقان كأس أفريقيا لإبداع التطبيقات الرقمية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" (ITIDA) إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة "كأس أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" للشركات الناشئة ورواد الأعمال بالتعاون مع "آي بي إم" (IBM) العالمية، وفتح باب التقدم للشركات الناشئة ورواد الأعمال حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يتولى تنظيم المسابقة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع للهيئة، بهدف بناء قدرات 10 آلاف شاب مصري وأفريقي ودعم إنشاء 100 شركة أفريقية ناشئة في مجالات تطوير التطبيقات والألعاب والرقمية.

وتنقسم المسابقة إلى مسارين، وهما تطوير التطبيقات وتطوير الألعاب الرقمية، بإجمالي جوائز مالية قدرها 72 ألف دولار تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

وجدير بالذكر أن تنظيم المسابقة يأتي بعد نجاح المبادرة في تدريب أكثر من 10 آلاف شاب أفريقي ودعم أكثر من 75 شركة ناشئة من 22 دولة أفريقية. وتهدف المبادرة إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال بما يسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التقارب بين شباب القارة الأفريقية تحت مظلة ورعاية الدولة المصرية، بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه أهداف النمو والاستدامة وازدهار القارة، فضلا عن رفع الوعي بالتحديات التي تواجه مجتمع التكنولوجيا بمختلف الدول الأفريقية.

كما ستتولى شركة "آي بي إم" بالتعاون مع الهيئة تدريب الشركات الناشئة المتقدمة للمسابقة عبر إتاحة التدريب المهني في مجال ريادة الأعمال، والتدريب التقني في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. وستشارك الشركة في عملية التحكيم لاختيار أفضل المتقدمين، وستقدم للفائزين مجموعة من خدمات الدعم المختلفة والاستشارات الفنية، مع إتاحة الاستفادة من منصاتها التكنولوجية وبرامجها، مثل برنامج "آي بي إم للشركات الناشئة".

وطبقا لجدول المسابقة وقواعدها، تقبل الهيئة طلبات الالتحاق على الموقع الإلكتروني حتى يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وسيتم اختيار نحو 50 شركة ناشئة في المرحلة النهائية للمسابقة لاستعراض أفكارهم الابتكارية ومشروعاتهم التجارية أمام لجنة من المحكمين، ثم مرحلة اختيار أفضل المتسابقين وإعلان الفائزين الثلاثة الأوائل من كل مسار.