شركة صينية ناشئة تطلق سيارة كهربائية خارقة

أطلقت شركة "فارنوفا" (Varnova) سيارتها الكهربائية "أوثيلو" (Othello) الخارقة، والتي يقتصر إنتاجها على 200 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الرياضية تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة مجموعها 1350 كيلووات/ 1836 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 12 ألف نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة، تنطلق السيارة الخارقة -التي يبلغ وزنها 1350 كلغ- بسرعة قصوى تبلغ 420 كلم/ ساعة. وتستمد المحركات الطاقة من بطارية سعتها 75 كيلووات ساعة، تصل بها إلى مدى السير 600 كلم.

وتظهر السيارة بتصميم غاية في الأناقة والانسيابية مع أبواب مجنحة وطول يبلغ 4.67 أمتار وعرض 1.15 متر. وتعبر السيارة عن الشخصية الرياضية من خلال الخطوط المفتولة العضلات على الرفارف، والعتبات الجانبية العريضة، وكشافات "ليد" (LED) النحيفة، والمصابيح الخلفية الممتدة على كامل عرض السيارة.