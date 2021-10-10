ماستركارد تدعم رائدات الأعمال في الشرق الأوسط

أعلنت "ماستركارد" (Mastercard) -شريك تقنية المدفوعات الرسمي لإكسبو 2020 دبي- تعاونها مع شبكة "فيميل فيوجن" (Female Fusion)، أكبر مجتمع لرائدات الأعمال في المنطقة، لتمكينها من الاستفادة من الفرص التي يقدمها الملتقى الثقافي الأكبر في العالم.

وسيثمر هذا التعاون عن تنظيم مجموعة من الفعاليات المتخصصة لمشاركة الخبرات والتواصل، والموجهة إلى رائدات الأعمال، بهدف تثقيفهن وتمكينهن من تنمية شركاتهن وتوسيع نطاقها، ودمجها في الاقتصاد الرقمي سريع التطور. وصممت هذه الأنشطة لتعزيز دور المرأة في بناء عالم أفضل، وسيتم تنظيمها ضمن جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، بالتعاون "كارتييه" (Cartier).

كما سيتم تنظيم ورش عمل افتراضية طوال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي على مدى 6 أشهر.

ووفقًا لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا من ماستركارد، فإن شركات 81% من رائدات الأعمال في المنطقة لديها حضور رقمي، مقارنة مع 68% من نظرائهن من الرجال. وعلى مستوى الحضور الرقمي لرائدات الأعمال في المنطقة، تأتي منصات التواصل الاجتماعي في الصدارة (71%)، تليها المواقع الإلكترونية للشركة (57%).

وفي هذا السياق، قالت إنجوزي ميغوا، نائب الرئيس الأول للشركات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "نسعى جاهدين لمواصلة العمل على تحقيق فرص متساوية للنساء والرجال حول العالم".

وأضافت ميغوا "اليوم، تمثل الإمكانات غير المستغلة لرائدات الأعمال أكبر الفرص الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يمكنها أن تحفز مستويات غير مسبوقة من النمو بمجرد اغتنامها. وعبر التعاون مع شبكة فيميل فيوجن، نرغب في الاستفادة من هذه الفرصة لمناقشة موضوعات ملحة تهم رائدات الأعمال عبر منصة إكسبو 2020 دبي العالمية، لنتمكن من إشراك هذه المجموعة الطموحة من النساء ودعم رحلة التحول الرقمي لأعمالهن".

من جهتها، قالت جينيفر بلاندوس، الشريكة الإدارية لشبكة فيميل فيوجن "نعتقد أن هناك فرصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء للارتقاء بأعمالهن، سواء كان ذلك بالاستفادة الكاملة من منصات التواصل الاجتماعي أو تعزيز كفاءة أعمالهن لتسير بسلاسة أكبر عبر الإنترنت أو حتى البيع عبر الإنترنت. ونحن فخورون بهذه الشراكة مع ماستركارد لنتمكن من تثقيف وتمكين شبكتنا من تعظيم إمكاناتها، وتمهيد الطريق أمام النمو المستدام".

وصرّحت هند العويس، نائب رئيس المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي، "تم تصميم جناح المرأة في إكسبو 2020 بالتعاون مع كارتييه، للاحتفال بالتأثير الإيجابي الذي تحدثه النساء في العالم وفهم التحديات التي ما زالت تقف أمامهن. ويسعدنا أن تقوم ماستركارد، أحد شركائنا المتميزين، بتقديم هذه الفرصة المتميزة لمجتمع متزايد من صاحبات الأعمال. فعندما تزدهر المرأة، تزدهر الإنسانية".

وتعتبر شبكة فيميل فيوجن المجتمع الأكبر والأكثر تفاعلًا لسيدات ورائدات الأعمال والسيدات الراغبات بإنشاء عملهن الخاص. وتوفر الشبكة الدعم لأكثر من 20 ألف عضوة عبر فرص التعلم عبر الإنترنت والفعاليات المادية وفرص التواصل ومنتديات التواصل الاجتماعي وغير ذلك.